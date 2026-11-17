Porsche chce zatáčet pomocí vzduchu. Patent ukazuje aktivní boční kormidla
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Křídla a difuzory tlačí automobil k vozovce, Porsche však zkoumá také aerodynamiku působící do strany. Pohyblivé plochy u obou náprav by mohly pomáhat se stáčením vozu a měnit jeho chování v rychlých zatáčkách.
Porsche si patentovou přihláškou chrání aktivní aerodynamické prvky, které by sportovnímu automobilu pomáhaly měnit směr. Místo obvyklého přítlaku mají vytvářet boční sílu a doplňovat práci pneumatik při průjezdu zatáčkou.
Návrh nese označení DE 10 2025 117 584 A1 a název Aktives aerodynamisches Seitenruder für Sportwagen, tedy aktivní aerodynamické boční kormidlo pro sportovní automobily. Popsané plochy připomínají svislou směrovku letadla nebo kormidlo lodi.
Běžná aerodynamika využívaná v automobilovém průmyslu se soustředí zejména na působí ve svislém směru. Křídla, spoilery a difuzory zvyšují přítlak, takže pneumatiky mohou na vozovku přenášet větší síly. Porsche zkoumá řešení, které by proudění vzduchu využívalo také přímo v příčném směru.
Po natočení ploutve vůči proudícímu vzduchu by vznikla síla působící do strany. Pokud by se vytvářela před nebo za těžištěm automobilu, současně by jej pomáhala stáčet kolem svislé osy. Patent počítá nejméně s jednou pohyblivou plochou v oblasti přední a druhou u zadní nápravy. Obě by bylo možné ovládat nezávisle, takže jejich účinek nemusel být na obou koncích vozu stejný.
Systém by tím mohl měnit ochotu automobilu zatočit i stabilitu jeho zadní části. Vhodným nastavením předního a zadního kormidla by šlo ovlivňovat rovnováhu vozu v oblouku a pomáhat omezovat nedotáčivé či přetáčivé chování. Dokument připouští také další aerodynamické plochy včetně prvků umístěných pod podlahou. Jejich počet, rozměry ani přesné uspořádání však přihláška nespojuje s konkrétním sériovým automobilem.
Účinek aerodynamických prvků roste společně s rychlostí proudění vzduchu. Při pomalé jízdě by proto boční kormidla měla pouze omezený význam, zatímco v rychlých zatáčkách by mohla vytvářet podstatně větší sílu.
Na rozdíl od aktivního přibrzďování jednotlivých kol by aerodynamika nepůsobila prostřednictvím brzdové soustavy. Mohla by tak doplnit stabilizační systém, řízení zadní nápravy nebo aktivní rozdělování točivého momentu. Zároveň by však její možnosti zůstávaly závislé na rychlosti vozu a směru proudění vzduchu.
Zveřejněné podklady neuvádějí rozměry kormidel, rychlost jejich pohybu ani podmínky aktivace. Nevíme ani, zda by byly při běžné jízdě ukryté v karoserii a vysouvaly se pouze podle potřeby. Patentová přihláška nezmiňuje žádný konkrétní model. Spojování systému s budoucím Porsche 911 GT3 RS, závodním speciálem nebo elektrickým sportovním vozem proto zůstává spekulací.
Označení A1 znamená zveřejněnou patentovou přihlášku, nikoliv udělený patent nebo potvrzení sériové výroby. Porsche si tím chrání technický princip, který může dále vyvíjet, přepracovat, nebo jej nakonec v žádném prodávaném automobilu nepoužít.
Návrh přesto ukazuje další možný směr aktivní aerodynamiky. Ta už dnes mění přítlak a odpor vzduchu podle jízdní situace. Porsche nyní zkoumá, zda by proudění kolem karoserie mohlo sportovnímu automobilu pomáhat také se samotným zatáčením.
Zdroj: Autoblog, patentová přihláška DE 10 2025 117 584 A1.