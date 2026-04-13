Porsche Macan se prodává jak teplé housky. Jenže to „špatné“

Porsche Macan GTS
Marek Bednář
Porsche Macan je druhým nejprodávanějším modelem značky, bereme-li dle jména obě jeho verze jako jeden model. Z 18 tisíc kusů za první čtvrtletí je však více spalovacích.

Automobilka Porsche chtěla nahradit cayenne elektromobilem, to se však nestane a spalovací zůstane na trhu déle po boku toho nového, elektrického. Menší SUV Macan měl potkat podobný osud; to spalovací se v Evropě přestalo prodávat kvůli nemožnosti splnit kyberbezpečnostní předpisy, jinde ve světě však stále k mání je. A prodává se skvěle – dokonce lépe než to elektrické.

Prodejní výsledky Porsche za první kvartál letošního roku jsou na světě a z celkově prodaných 18.209 macanů jich 8079 bylo elektrických a zbytek, tedy 10.130, spalovacích. Oba modely dohromady jsou na druhém místě v žebříčku prodejů za cayenne, kterého se prodalo 19.183 kusů.

Samotný spalovací macan je na čtvrtém místě, protože třetí je 911 s 13.889 prodanými kusy, a elektrický macan je pátý. Ikonická 911 je jediným modelem, jehož prodeje meziročně rostou, a to o nemalých 22 %. Následují panamera, taycan a 718 s jednotkami tisíc prodaných kusů.

Celkem Porsche za první čtvrtletí roku 2026 prodalo 60.991 aut, o 15 % méně než za stejné období loňského roku. Nejsilnějším regionem je Evropa, kam zamířilo 22.488 vozů. V samotném Německu automobilka o 4 % rostla na 7778 kusů. Celkově druhá je Severní Amerika s 18.344 kusy.

V Číně se prodalo jen 7519 kusů, o 21 % méně než za první čtvrtletí roku 2025. Čínský trh je obecně pro západní automobilky v poslední době problematický, protože se místním značkám už daří prodávat i prémiová auta a Číňané je čím dál víc upřednostňují.

Video placeholder
Zdroj: Carscoops | foto: archiv | video: Porsche

Doporučeno

Články z jiných titulů