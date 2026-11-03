Porsche mění šéfa vývoje, přetáhne ho z Mercedesu
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Vedení technického vývoje Porsche čeká po více než deseti letech změna. Michaela Steinera v květnu 2027 vystřídá Jörg Bartels, který přichází z automobilky Mercedes-Benz.
Porsche oznámilo výměnu na jednom z klíčových postů vedení. Dvaašedesátiletý Michael Steiner, který výzkum a vývoj automobilky řídí od roku 2016, svou funkci opustí v květnu příštího roku. Nahradí ho dvaapadesátiletý Jörg Bartels, dosavadní manažer Mercedesu.
Bartels má za sebou více než 26 let v automobilovém průmyslu. V Mercedesu nyní odpovídá za globální vývoj pohonných systémů, dříve vedl čínský společný podnik Beijing Benz Automotive (BBAC). Zkušenosti má také s vývojem kompletních vozidel, jednotlivých technických systémů i celých modelových řad.
Odcházející Steiner spojil s Porsche téměř čtvrt století. Do automobilky nastoupil v roce 2002, předtím přitom působil rovněž v Mercedesu, kde v roce 1995 svou profesní kariéru zahájil. Pod jeho vedením vznikaly generace 991 a 992 legendárního modelu 911, na trh přišel elektrický model Taycan s 800voltovou architekturou a později také hybridní pohon T-Hybrid pro 911. V letech 2022 až 2025 Steiner současně odpovídal za výzkum a vývoj celého koncernu Volkswagen.
Nový šéf vývoje bude mít důležitou úlohu při naplňování dlouhodobé strategie Porsche nazvané Sportwagenschmiede ’35, kterou automobilka představila letos v říjnu. Na její přípravě se ještě podílel Steiner. Porsche zdůrazňuje, že generační výměna byla připravována společně a předání funkce proběhne koordinovaně.
Zdroj: Porsche, Mercedes, Automotive World