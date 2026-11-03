Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Porsche mění šéfa vývoje, přetáhne ho z Mercedesu

Jörg Bartels

Jörg Bartels Zdroj: Porsche

Michael Steiner
Porsche Taycan 4
Porsche Taycan 4
Porsche Taycan 4
Porsche Taycan 4
Porsche 911 Carrera S
Porsche 911 Carrera S
Porsche 911 Carrera S
17 Fotogalerie
Štěpán Vorlíček
Diskuze (1)

Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně

Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás

Vedení technického vývoje Porsche čeká po více než deseti letech změna. Michaela Steinera v květnu 2027 vystřídá Jörg Bartels, který přichází z automobilky Mercedes-Benz.

Porsche oznámilo výměnu na jednom z klíčových postů vedení. Dvaašedesátiletý Michael Steiner, který výzkum a vývoj automobilky řídí od roku 2016, svou funkci opustí v květnu příštího roku. Nahradí ho dvaapadesátiletý Jörg Bartels, dosavadní manažer Mercedesu.

Bartels má za sebou více než 26 let v automobilovém průmyslu. V Mercedesu nyní odpovídá za globální vývoj pohonných systémů, dříve vedl čínský společný podnik Beijing Benz Automotive (BBAC). Zkušenosti má také s vývojem kompletních vozidel, jednotlivých technických systémů i celých modelových řad.

Odcházející Steiner spojil s Porsche téměř čtvrt století. Do automobilky nastoupil v roce 2002, předtím přitom působil rovněž v Mercedesu, kde v roce 1995 svou profesní kariéru zahájil. Pod jeho vedením vznikaly generace 991 a 992 legendárního modelu 911, na trh přišel elektrický model Taycan s 800voltovou architekturou a později také hybridní pohon T-Hybrid pro 911. V letech 2022 až 2025 Steiner současně odpovídal za výzkum a vývoj celého koncernu Volkswagen.

Nový šéf vývoje bude mít důležitou úlohu při naplňování dlouhodobé strategie Porsche nazvané Sportwagenschmiede ’35, kterou automobilka představila letos v říjnu. Na její přípravě se ještě podílel Steiner. Porsche zdůrazňuje, že generační výměna byla připravována společně a předání funkce proběhne koordinovaně.

Video placeholder
Martin Vaculík vyzkoušel Porsche 928 se zázračnou zadní nápravou • auto.cz

Zdroj: Porsche, Mercedes, Automotive World

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů