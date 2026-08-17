Porsche navazuje spolupráci s Xpengem. Netýká se techniky, ale emisí
Porsche se spojuje s Xpengem. Hororový titulek naštěstí neznamená sdílení techniky, ale jen emisí. Porsche bude čínské automobilce dávat peníze za to, že virtuálním spojením flotily ušetří značné částky na pokutách.
Automobilky prodávající v Evropě musí splňovat přísné flotilové emisní limity. Výrobce má stanovený průměrný cíl v gramech CO2 na kilometr za všechna auta, která v daném roce zaregistruje. Ne každý se do něj vejde, a tak vznikly společné emisní fondy, které umožňuje nařízení (EU) 2019/631. V těch dvě nebo více jinak nepropojených automobilek mohou pro účely Evropské komise vytvořit „virtuální společnou flotilu“.
Typické spojení je samozřejmě značka vyrábějící pouze elektromobily s nějakou, která v tomto segmentu zaspává. Dodnes si takto vylepšuje finanční situaci třeba Tesla, která takto například z koncernu PSA a později Stellantis vytáhla miliardy eur. Nové spojení může být překvapivé, společnou flotilu totiž vytváří Porsche s čínským Xpengem. Ten zatím v Evropě prodává pouze elektromobily, jeho emise jsou tak na nule.
Porsche sice má vlastní tři elektrické modely a několik plug-in hybridů, zbytek nabídky jsou ale šestiválce a osmiválce. Samo by tedy flotilové emise nezvládlo a doposud to řešilo sdílením emisí s koncernem Volkswagen, jehož je samozřejmě součástí. Ten nicméně opouští ve prospěch čínského startupu, ve kterém má Volkswagen 5% podíl.
Podle údajů společnosti Schmidt Automotive Research klesly v roce 2026 registrace bateriových elektromobilů porsche v západní Evropě meziročně o téměř 30 %. Plně elektrické modely nyní tvoří přibližně 30 % všech registrací značky Porsche v tomto regionu, což je pokles z téměř 40 % ve srovnatelném období minulého roku.
Naopak xpengu se v Evropě daří a jeho prodeje za první polovinu tohoto roku meziročně vyskočily o 125,2 % na 19.003 kusů. Letos tomu jistě pomůže příchod nového levnějšího modelu L03 a také MPV X9. Pro srovnání, Porsche v Evropě letos prodalo za prvních šest měsíců 43.698 vozů, což je meziroční propad o 12,7 %.
Nejprodávanějším modelem značky Porsche je letos model 911 se 13.116 kusy. Až za ním jsou dřívější bestsellery macan a cayenne, které jsou v nových generacích už jen elektromobily. Cayenne se ale stále dá v Evropě koupit i ve starší generaci jako spalovací nebo hybridní model. Macanů i cayennů se prodalo přes 12.000 kusů.
Odchod Porsche ze společné flotily pomůže i Volkswagenu. Podle údajů společnosti Schmidt Automotive Research, které citoval server Electrive, zaznamenal koncern Volkswagen Group v roce 2025 průměrné flotilové emise ve výši přibližně 100 g CO2/km v rámci EU, Norska a Islandu. Cílový referenční limit pro celoflotilový průměr osobních automobilů v Evropě pro období 2025–2029 činí 93,6 g CO2/km. Cíle pro jednotlivé výrobce se však počítají podle příslušného nařízení a neaplikuje se tak jednoduše jedno identické číslo na každou společnost.
Než Brusel změnil mechanismus dodržování předpisů, odhadovalo se, že by koncern Volkswagen mohl čelit pokutám ve výši až 2,2 miliardy eur, pravidla ale byla následně upravena. Místo toho, aby EU posuzovala výrobce samostatně za každý jednotlivý rok, nyní umožňuje plnění cílů za roky 2025, 2026 a 2027 vypočítat souhrnně za jedno tříleté období. Emisní cíle samotné se nesnížily, výrobci pouze získali více času na to, aby slabší roky kompenzovali těmi silnějšími.
Zdroj: Electrive, zdroj foto: Porsche a Xpeng, zdroj videa: Auto.cz