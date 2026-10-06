Porsche odmítá elektrickou 911. Do segmentu macanu vrátí benzin
Nový šéf značky odmítá nálepku odpůrce elektromobilů, jednotný recept ale pro celé portfolio nechce. Každá modelová řada má dostat pohon, který odpovídá jejím zákazníkům.
Porsche zpomaluje elektrifikaci a přizpůsobuje další vývoj skutečnému zájmu zákazníků. Generální ředitel Michael Leiters potvrdil přípravu nového spalovacího SUV ve velikostní kategorii macanu, které má dorazit v roce 2028. Současně vyloučil, že by ikonická 911 přešla výhradně na elektrický pohon.
Nejde pouze o prohlášení pro média. Leiters už na červnové valné hromadě zdůraznil, že Porsche bude nadále investovat do spalovacích motorů, hybridů i elektromobilů. Hybridní techniku navíc nepovažuje jen za přechodné řešení.
Právě model 911 ukazuje, jak může elektrifikace pomoci prodloužit život spalovacího motoru. Systém T-Hybrid již používají Carrera GTS a Turbo S, plně elektrická varianta však nevznikne. Odlišnou cestou se vydá řada 718, jejíž elektrický nástupce zůstává ve vývoji.
Ještě v roce 2022 Porsche počítalo s tím, že elektromobily budou v roce 2030 tvořit více než 80 procent jeho celosvětových dodávek. Ani tehdejší vedení ovšem neplánovalo úplné opuštění spalovacích motorů. Pro 911 připravovalo hybrid a současně prosazovalo další vývoj syntetických paliv. Současná změna proto nespočívá v odmítnutí elektromobility, ale v pomalejším a méně jednotném přechodu jednotlivých modelových řad.
První výraznou úpravu produktových plánů automobilka oznámila už v září 2025. Modely Panamera a Cayenne mají zůstat dostupné se spalovacími motory a plug-in hybridním pohonem hluboko do třicátých let. Porsche zároveň počítá s jejich dalšími generacemi.
Také připravované SUV nad cayennem už nemá při uvedení dorazit pouze jako elektromobil. Automobilka pro něj upřednostnila spalovací a plug-in hybridní pohon. Některé další elektrické projekty odložila a přepracovala harmonogram budoucí platformy vyvíjené ve spolupráci s koncernem Volkswagen.
Stávajících elektromobilů se ústup netýká. Taycan a elektrický macan mají pokračovat, zatímco elektrický cayenne rozšíří nabídku vedle spalovacích a plug-in hybridních verzí. Porsche tak chce zákazníkům ponechat volbu místo toho, aby jednotlivé modelové řady převádělo na jediný druh pohonu.
Proměnu strategie nejlépe ilustruje macan. Jeho původní spalovací generace během roku 2024 zmizela z nabídky v Evropské unii, protože starší platforma nesplňovala nové požadavky na kybernetickou bezpečnost. Na ostatních trzích výroba pokračovala do konce července 2026.
Chystané SUV pro rok 2028 proto nebude obnovením výroby původního macanu, ale novým automobilem ve stejné velikostní kategorii. Porsche zatím nepotvrdilo jeho obchodní označení, technický základ ani konkrétní nabídku motorů.
Pro zachování širšího výběru pohonů hovoří také prodejní výsledky. Za první polovinu roku 2026 Porsche dodalo 35.315 macanů. Spalovací verze připadaly na 19.695 vozů, elektrické provedení na 15.620 exemplářů. Původní model tak stále převažoval, přestože už nebyl dostupný zákazníkům v Evropské unii.
Celkové dodávky značky za stejné období meziročně klesly o 16 procent na 122.306 automobilů. Řada 911 naopak posílila o 19 procent na 30.534 vozů, což potvrzuje pokračující zájem o její tradiční koncepci.
Leiters chce vedle úprav produktové strategie také omezit počet modelových variant a ve větší míře využívat techniku ostatních značek koncernu Volkswagen. Podrobnosti dlouhodobého plánu Strategie 2035 má Porsche představit 7. října.
Zdroj: Porsche