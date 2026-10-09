Porsche přebírá dvě třetiny Manthey Racing. Chystá víc silničních úprav i celé speciály
Automobilka posiluje své postavení ve společnosti Manthey Racing, která se proslavila především závodními úspěchy a úpravami sportovních vozů. Ta právě o tomto víkendu slaví třicetiny na Hockenheimringu.
Nejde však jen o motorsport. Německý výrobce chce spolupráci výrazně rozšířit a zákazníkům nabídnout další výkonnostní sady i exkluzivní malosériové modely.
Porsche zvýšilo svůj podíl z dosavadních 51 na 67 procent. Nad specialistou sídlícím nedaleko Nürburgringu tak získává ještě větší kontrolu a současně dává najevo, že s jeho zkušenostmi počítá ve svých dalších plánech. Vedle závodních aktivit chce totiž rozvíjet také nabídku pro majitele běžně prodávaných silničních vozů.
Spolupráce se má rozšířit ve třech směrech: výkonnostních sadách Manthey Kit, exkluzivních zážitkových programech na závodních okruzích a především ve vývoji kompletních speciálních modelů vyráběných v malých počtech kusů. Právě poslední oblast představuje zajímavý posun. Manthey se už nemusí omezovat jen na zdokonalování existujících vozů, ale může se výrazněji podílet také na vzniku jejich mimořádných verzí.
Od rychlejších kol na okruhu k vlastním speciálům
Propojení Porsche a Manthey není žádnou novinkou. Od roku 2020 společně vyvinuly devět výkonnostních sad Manthey Kit pro různé modely řad 911 a 718, ale také elektrický Taycan Turbo GT s paketem Weissach.
Jejich smyslem primárně není zvyšování výkonu motoru. Úpravy se soustředí především na aerodynamiku, podvozek a další komponenty, které pomáhají zlepšovat jízdní vlastnosti a dosahovat rychlejších časů na závodním okruhu.
Důležité je přitom tohle: nejde o běžný nezávislý tuning. Sady vznikají ve spolupráci s automobilkou, jsou určené pro silniční provoz a například u Porsche 911 GT3 RS zůstává po jejich montáži zachována také tovární záruka. Majitel tak může získat vůz s výrazně vyššími okruhovými schopnostmi, aniž by se musel vzdát jeho každodenní použitelnosti.
Sázka na exkluzivitu
Navýšení podílu v Manthey souvisí s novou strategií Porsche nazvanou Sportwagenschmiede '35. Automobilka v jejím rámci rozvíjí iniciativu Home of SportsCars, která propojuje tři oblasti: vysoký výkon, exkluzivitu a historické dědictví značky.
Manthey má zastřešovat především výkonnostní úpravy, zatímco programy Exclusive Manufaktur a Sonderwunsch se zaměřují na individualizaci a zakázkové vozy. Porsche tím sleduje také obchodní cíle – chce víc vydělávat na dražších, výjimečných automobilech a jejich úpravách, místo aby spoléhalo především na rostoucí objemy prodeje.
Třicáté výročí založení slaví Manthey právě o tomto víkendu 9. až 11. října na finále DTM na Hockenheimringu: představením dvou mimořádných závodních speciálů. Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 a 911 GT3 Cup MR 30 vzniknou každý v pouhých patnácti exemplářích.
Oba vozy prošly rozsáhlými technickými úpravami, přičemž 911 dostala mimo jiné větší atmosférický šestiválec o objemu 4,2 litru s výkonem 412 kW (560 k), rozšířený rozchod kol a přepracovaný podvozek. Cayman zase sází na důsledné odlehčování a aerodynamiku. Nejde o silniční modely, nýbrž o závodní speciály, které ukazují technické možnosti Manthey. Právě ty chce Porsche v budoucnu více využívat také při vývoji exkluzivních silničních vozů.
Zdroj: Manthey, Porsche, Motorsport