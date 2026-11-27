Porsche připomíná vítězství 911 GT1 v Číně. Unikátní GT3 má místo zadního okna karbon
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Před třiceti lety vyhrálo Porsche 911 GT1 závod na čerstvě otevřeném okruhu v čínském Ču-chaji. Automobilka teď připomíná výročí vozu i okruhu jediným exemplářem současné 911 GT3, na kterém se pracovalo rok a půl. A nejde jen o historické zbarvení.
Rok 1996 byl významný nejen pro Porsche, které tehdy nasadilo do závodů novou 911 GT1, ale také pro čínský motorsport. Na přelomu října a listopadu se v Ču-chaji otevřel první stálý závodní okruh v Číně s certifikací Mezinárodní automobilové federace (FIA). Jedním z prvních velkých podniků na něm bylo 3. listopadu finále seriálu BPR Global GT. Čtyřhodinový závod vyhrála tovární GT1 s číslem 36, kterou řídili Emmanuel Collard a Ralf Kelleners. Startovali z pole position a do cíle dojeli se dvoukolovým náskokem.
Pro Porsche to přitom nebylo v Ču-chaji první vítězství. Už v roce 1994 tam na provizorním městském okruhu zvítězila 911 Turbo S LM.
Ke třicátému výročí GT1 i okruhu vznikl z iniciativy čínského zastoupení Porsche unikátní vůz. Postavilo ho oddělení Sonderwunsch (zvláštní přání), které ve výrobním závodě individualizuje auta na zakázku jednotlivých zákazníků, spolu s designéry Style Porsche. Světovou premiéru měl 25. listopadu v Kantonu, v předvečer tamního autosalonu.
Samotná GT1 přitom byla jedenáctkou spíš jménem. Navenek připomínala 911 generace 993, šlo ale o čistokrevný závodní vůz. Vodou chlazený šestiválec boxer o objemu 3,2 litru se dvěma turbodmychadly neležel za zadní nápravou, jak je u 911 zvykem, ale před ní. Dnešní GT3 je naproti tomu klasická jedenáctka s motorem vzadu.
Při pohledu na vůz pojmenovaný „911 GT3 Tribute to 911 GT1“ zaujme především kombinace dvou odstínů modré a červené na bílém podkladu. Designéři nepřenesli původní grafiku na současnou karoserii beze změny, ale přizpůsobili její linie tvarům dnešní GT3. Barevné plochy jsou lakované ručně. Nechybí ani výrazné logo Mobil 1. Ani to není náhoda: partnerství obou značek bylo podepsáno v červnu 1996 přímo v Le Mans, kde GT1 v barvách Mobil 1 debutovala druhým a třetím místem. Letos tedy slaví třicet let.
Podobnost se závodní předlohou umocňují kovaná hořčíková kola z paketu Weissach. Jsou lakovaná saténovým zlatým odstínem BBS Gold, okraj ráfku dostal odstín Brilliantchrom. Na přední kapotě pak současný znak Porsche ustoupil tomu, který nesla GT1 v roce 1996.
Nejzajímavější úpravu ale najdeme vzadu. Aby grafika inspirovaná GT1 mohla bez přerušení pokračovat ze střechy až k zádi, nahradil zadní okno kryt z uhlíkových vláken. Designéři vycházeli ze sady Manthey pro 911 GT3 RS, která zadní sklo rovněž nahrazuje karbonem. Samotný kryt však vyvinuli speciálně pro tento vůz. Karbon přitom není vidět: kryt je lakovaný nabílo se zlatočerným vzorem z rovnoběžníků. Na bočnicích zadního křídla je navíc vyobrazen půdorys okruhu v Ču-chaji.
Kabinu zdobí červený odstín Guards Red, který odkazuje na červené detaily v interiéru vítězné GT1. Kůží v této barvě jsou potažená skořepinová sedadla. Červeně lakované jsou i vnitřní kliky dveří a otočný ovladač startu, což se v programu Sonderwunsch stalo vůbec poprvé. Nápis „Tribute to 911 GT1“ nese lišta palubní desky i kožené vložky koberečků. Hravou tečku obstarávají karbonové kryty prahů s nápisem „Have Fun!“.
Pohonná jednotka zůstává sériová. Atmosférický čtyřlitrový šestiválec boxer nabízí výkon 375 kW (510 koní) a točivý moment 450 Nm, vytáčí se až k 9000 otáčkám za minutu. Ve spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou PDK zvládne GT3 sprint z klidu na 100 km/h za 3,4 sekundy a rozjede se na 311 km/h.
Tribute to 911 GT1 tak ukazuje, že Sonderwunsch už neznamená jen výběr barev a materiálů, ale i vývoj dílů pro jediný automobil. Pro čínskou pobočku to navíc není první podobný projekt: letos v dubnu představila v Pekingu první 911 GT3 Sonderwunsch pro pevninskou Čínu. Cenu vozu Porsche nezveřejnilo a neuvedlo ani, zda zůstane ve sbírce automobilky, nebo zamíří do garáže soukromého sběratele.
Zdroj: Porsche