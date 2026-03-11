Porsche rozšiřuje nabídku elektrických SUV. Cayenne S má 666 koní a režim na dráhu
Základní verzi a vrcholnou verzi elektrického modelu doplňuje zlatá střední cesta v podobě verze S. Nabízí nejdelší dojezd a za ušetřené peníze ji můžete zkrášlit konfigurací doporučenou automobilkou samou.
Elektrické Porsche Cayenne se dosud nabízelo pouze ve dvou variantách. Základní Cayenne Electric s cenou od 2,7 milionu korun nabízelo maximální výkon 442 koní v módu Launch Control a dojezd až 643 kilometrů na jedno nabití.
Druhou verzí bylo nejvýkonnější Porsche všech dob, model Cayenne Turbo Electric s maximálním výkonem 1156 koňských sil a až 1500 Nm točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 zvládá za 2,5 sekundy a dojezd stále slibuje přes 600 kilometrů na nabití. Dle aktuálního ceníku začíná na 4,25 milionu korun.
Přesně mezi tyto dvě verze se nyní zařadil nový Cayenne S Electric s maximálním výkonem ďábelských 666 koní a cenovkou od 3,2 milionu korun. Zajímavý je vyšší dojezd oproti oběma již existujícím verzím. Cayenne S slibuje dle WLTP až 653 kilometrů na jedno nabití v kombinovaném režimu.
Varianta S je stejně jako všechny současné modely Cayenne Electric vybavena vysokonapěťovou baterií s hrubou energetickou kapacitou 113 kWh, kterou lze na vhodné rychlonabíjecí stanici s výkonem až 400 kW nabít z 10 na 80 procent stavu nabití (SoC) za méně než 16 minut.
Designové změny nového modelu jsou minimální, ovšem jsou. Nový model poznáte v přední části podle jiné spodní části nárazníku, kde své místo našel výraznější spodní díl ve stříbrné barvě. Změny podobného rozsahu se dotkly také zadní části verze S.
Spodní část zadního nárazníku má oproti standardnímu Cayenne Electric výraznější difuzor, který je taktéž stříbrný. Může být částečně lakovaný v barvě vozu. Výraznému zadnímu nárazníku modelu Turbo se však verze S příliš nepřiblížila, stejně tak v interiéru vychází plně ze standardní verze.
Naopak technicky je verze S blíže modelu Turbo, jelikož dostala přímé olejové chlazení elektromotoru na zadní nápravě. Dostala také volitelnou výbavu, která dříve byla dostupná jen pro verzi Turbo; zejména jde o systém Porsche Torque Vectoring a prémiové odpružení Porsche Active Ride, ale také keramické brzdy PCCB či paket Sport Chrono.
Verze S disponuje systémovým výkonem 400 kW (544 k) s možností zvýšení na 490 kW (666 k) v módu Launch Control. Vyšší výkon lze aktivovat i při jízdě díky funkci Push-to-Pass. Pro okruhové nadšence Porsche i do obřího elektrického SUV integrovalo režim Track. Ten zajišťuje maximální výkon na okruhu díky cílené přípravě baterie.
Nepřeberná individualizace
Spolu s verzí S uvádí Porsche pro celou modelovou řadu Cayenne Electric také nové balíčky Interior Style z dílen Porsche Exclusive Manufaktur. Jde o volitelnou výbavu ve formě předdefinovaných kombinací materiálů a barev interiéru a exteriéru, nejspíše v návaznosti na popularitu individuálních barevných kombinací PTS.
První z představených balíčků potěší příznivce zelených tónů, jelikož kombinuje zelený exteriér v barvě Mystic Green Metallic s dvoubarevným koženým čalouněním.
To doplňuje černý interiér o zelené čalounění Delgada Green ve vkusné míře. Sladěno je také prošívání a bezpečnostní pásy, dokonce i běžně hliníkové ozdobné lišty jsou lakovány barvou Izbal Green, stejně jako prstenec airbagu na volantu či stopky Sport Chrono.
Sladěny byly i ty nejmenší detaily, v barvě Izbal Green je tak například klíček od vozidla a jeho kožené pouzdro je prošívané nití v odstínu Delgada Green. Celkově jde o nevšední, avšak vkusnou kombinaci. Jako na míru šité pro zákazníky, kteří se chtějí odlišit, avšak mají problém udržet své nejbláznivější nápady na uzdě.
Porsche Cayenne S Electric i balíček Interior Style již je možné objednávat. Paket Interior Style stojí 316.431 Kč, vyžaduje však příplatek za komfortní sedadla s paměťovým paketem, konečná změna ceny oproti základní konfiguraci tak znamená 350.105 Kč navíc. Pokud byste chtěli interiér sladit i se zmíněnou barvou exteriéru, připravte si dalších skoro 50 tisíc korun.
Zdroj: Porsche