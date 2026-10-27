Porsche staví unikáty na zakázku. Nejdražší vyjde na stovky milionů
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Největší výrobce sportovních aut plánuje omezit produkci a zaměřit se na dražší a zakázkové modely pro bohaté zákazníky. Stavba jednoho takového vozu totiž může vyjít i na více než čtvrt miliardy korun.
Porsche bylo dlouhé roky nejvýnosnější značkou koncernu Volkswagen. Propad prodejů v Číně, pomalejší nástup elektromobility, Trumpova cla a drahé energie ovšem marže automobilky srazily o několik desetin procenta pod českou Škodu, aktuální hvězdu celé skupiny. Porsche proto přehodnocuje svou dosavadní strategii.
V rámci nového směru plánuje mimo jiné snížení produkce pod 200 tisíc aut ročně. Místo masové výroby se totiž chce zaměřit na větší exkluzivitu, kterou mají značce dodat též zakázkové projekty, exkluzivní unikáty a renovace za statisíce eur.
Patnáct unikátů za jmění
Oddělení Sonderwunsch (neboli Zvláštní přání) podle Alexandra Fabiga, viceprezidenta pro individualizaci a klasické vozy, aktuálně pracuje na patnácti jednokusových speciálech na přání. Ceny se pohybují od zhruba 40 milionů až po více než 320 milionů korun. Zákazníci si u divize Sonderwunsch totiž mohou objednat vůz prakticky zcela podle vlastních představ.
Porsche vidí potenciál i v takzvaných „few-off“ modelech. Ty by stály mezi běžnými limitovanými edicemi a plně zakázkovými unikáty. Firma by za auta vyráběná v několika kusech mohla účtovat vysoké příplatky. Úvahy sahají i k budoucím vrcholným sportovním modelům, které by mohly stát více než trojnásobek základního 911.
Z carrery GT udělají nové auto
Porsche nicméně vydělává i na autech, která postavilo již před lety. Tovární program umožňuje majitelům supersportu Carrera GT s vidlicovým atmosférickým desetiválcem nechat auto vrátit do původního mechanického stavu. Podle Fabiga stojí taková renovace zhruba 500 až 800 tisíc dolarů, tedy zhruba 10,9 až 17,4 milionu korun.
Navzdory vysoké ceně je ovšem zájem velký. Porsche dosud dokončilo 11 renovací, na dalších 16 autech se pracuje a 21 čeká ve frontě, dohromady jde tedy o 48 vozů. Porsche Carrera GT přitom v letech 2003 až 2006 vzniklo pouze 1270 kusů, takže 48 aut představuje téměř čtyři procenta produkce.
Práce jdou dál než klasická renovace. Porsche může auto rozebrat, zrenovovat mechaniku a vrátit ho v podstatě do stavu, v jakém kdysi vyjelo z továrny. Majitelé si mohou objednat i změny exteriéru a interiéru. Jedno auto tak například dostalo polepy inspirované speciálem Porsche 917 se startovním číslem 23, který v roce 1970 vyhrál 24 hodin Le Mans, a zakázkové detaily v interiéru. Tachometr mu navíc vynulovali.
Zdroje: Motor1, Automotive News, foto a video: Porsche