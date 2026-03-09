Porsche Taycan a Panamera by měly splynout v jeden model. Důvod je více než zřejmý
Automobilka brzdí vývoj elektrických platforem a zákazníci žádají spalovací motory. U modelů SUV to zatím znamená dva různé modely prodávané pod stejným názvem. Jaká je budoucnost modelů Panamera a Taycan?
Pokud dnes toužíte po rodinném vozu stuttgartské automobilky, ale nechcete SUV, máte na výběr mezi o něco menším, plně elektrickým modelem Taycan a spalovací či hybridní panamerou. Taycan se svou délkou 4,96 m není zrovna městské auto, ovšem panamera je ve standardní verzi ještě o téměř 10 cm delší.
Porsche podle posledních informací zvažuje sloučení těchto modelů do jednotné modelové řady s benzinovými, plug-in hybridními a plně elektrickými variantami. Mateřský Volkswagen svým elektrickým modelům nedávno začal propůjčovat svá ikonická jména. Místo ID.2 se těšíme na ID.Polo, model ID.3 nahradí ID.Golf. Zda se také Porsche vrátí pouze k modelu Panamera, zatím nevíme.
Návrh na sjednocení přichází v souladu s cílem nového generálního ředitele značky Michaela Leiterse omezit výdaje na vývoj a snížit náklady. Ty automobilce narostly na základě rozhodnutí bývalého generálního ředitele Olivera Bluma zejména velkými investicemi v oblasti elektrifikace.
Stejné, zároveň jiné
Modely dnes v nabídce stojí bok po boku a nabízejí i podobné karosářské varianty. Přesto se však rozdíly najdou. Taycan je ve své základní variantě sedanem, kdežto spalovací Porsche Panamera má jakožto liftback spolu s víkem zavazadelníku výklopné také zadní sklo.
Taycan lze pořídit jako praktičtější Sport Turismo či dobrodružné Cross Turismo, kdežto u modelu Panamera již praktičtější varianta od roku 2023 dostupná není. Stále však nabízí variantu s prodlouženým rozvorem. Bude zajímavé sledovat, jaké karosářské varianty zůstanou zachovány a které Porsche oželí.
Dnešní Porsche Panamera sdílí platformu MSB Porsche s luxusním Bentley Continental GT a očekává se, že bude v příští generaci nahrazena architekturou PPC (Premium Platform Combustion). Tu Porsche využije také v plánovaném gigantickém SUV, už ji ale známe z posledních modelů Audi A5, A6 a Q5.
Taycan je založený na platformě J1 sdílené s Audi E-tron GT. Nástupce plánovaný pod vedením Blumea měl využít ryze elektrickou platformu SSP Sport (Scalable Systems Platform), která však čelí obrovským zpožděním ve vývoji a v souvislosti s tím také bojuje s finančními problémy.
Vzhledem k obrovské zátěži čistě elektrických vozů na ziskovost automobilky a zmíněným zpožděním platformy však Porsche vývoj čistě elektrických modelů přehodnocuje. Plně elektrickou verzi největšího SUV automobilky kvůli tomu očekáváme později než spalovací verze, něco podobného by mohlo potkat také nástupce panamery a taycanu.
Starý i nový
Porsche dle informací britského magazínu Autocar zároveň zkoumá možnost většího sdílení dílů a společné identity, i kdyby nástupnické verze nadále používaly odlišné platformy tak, jako nyní modely Macan či Cayenne.
Tyto modely byly vyvinuty na čistě elektrické platformě PPE, která sice se spalovací platformou PPC sdílí některé komponenty, avšak Porsche zabudování spalovacích motorů do těchto modelů neplánuje a nabízí generačně starý macan po boku nového elektrického modelu. S Porsche Cayenne je to stejné.
Sloučení modelových řad Panamera a Taycan by kromě úspory nákladů a ochrany automobilky před marketingově nevhodným ukončením modelové řady z nákladových důvodů mohlo přinést ještě jednu výhodu – díky společné platformě by také elektrická varianta modelu mohla dostat dvě varianty s odlišnou délkou rozvoru.
Zdroj: Autocar