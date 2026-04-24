Porsche tvoří unikáty pro Woodyho a Buzze Rakeťáka z Toy Story 5
Brzy nás čeká premiéra pátého dílu legendární ságy Toy Story: Příběh hraček. K této příležitosti připravuje automobilka Porsche ve spolupráci se studii Disney a Pixar trojici unikátních vozů 911. Celý výtěžek z jejich prodeje poputuje na charitativní účely.
Vztah mezi člověkem a jeho prvním autem bývá často stejně silný jako pouto k nejoblíbenější hračce z dětství. Právě na těchto emocích staví nejnovější spolupráce, která vyvrcholí v červnu 2026. Do kin vstoupí již pátý díl oblíbeného rodinného animáku Toy Story.
Světová premiéra v Los Angeles proběhne v pátek 19. června, ale čeští diváci mají v tomto směru malou výsadou. Díky tuzemské tradici, kdy filmové novinky vstupují do kin vždy ve čtvrtek, se u nás dočkáme již 18. června 2026.
Na červeném koberci v Hollywoodu se kromě celebrit blýsknou také tři exempláře Porsche 911, které vznikly v rámci exkluzivního programu Sonderwunsch, zaměřeného na maximální možnou individualizaci. Porsche tak dokáže na přání svých partnerů či zákazníků proměnit i ty nejdivočejší sny v realitu.
Nejen tématické barvy
Filmové plátno v pátém pokračování ukáže střet klasických hraček s moderními technologiemi a digitálním světem. Designéři z Zuffenhausenu se proto pokusili o něco podobného z plechu a kůže.
Bob Pauley, produkční designér Pixaru, říká, že cílem nebylo vytvořit prvoplánové angličáky v životní velikosti. Místo prostého kopírování barev šlo o hlubokou interpretaci charakterů. Každý vůz využívá specifické materiály, textury a barevné kombinace, které odrážejí osobnost daného hrdiny. Woodyho eleganci divokého západu, Buzzův futuristický optimismus i nespoutanou energii kovbojky Jessie tak najdete v detailech interiéru i v unikátních odstínech lakování.
Proces vzniku těchto vozů je fascinující kombinací sériové výroby a následné ruční práce. Jakmile vozy opustí standardní linku, ujmou se jich mistři řemesla z divize Sonderwunsch. Ti ručně dotvářejí každý detail tak, aby výsledek působil jako přirozené spojení světa Porsche a fantazie studia Pixar.
Jedině všechny tři najednou
Trojice unikátů bude nabízena jako nerozdělitelný set v rámci charitativní iniciativy. Získané prostředky podpoří tři vybrané neziskové organizace, které se zaměřují na pomoc dětem v nouzi. Pro Porsche i Disney jde o způsob, jak vrátit něco komunitě a zároveň oslavit milníky, které milovaly celé generace diváků.
Timo Resch, šéf severoamerického Porsche, k tomu dodává, že moment, kdy poprvé spatříte své vysněné auto, je v podstatě dospělou verzí dětské radosti z nové hračky. Spolupráce je tak prý také o uchování oné dětské fascinace světem, kde je možné cokoli.
Samotný film Toy Story 5, pod kterým je podepsán oscarový režisér Andrew Stanton, slibuje aktuální zápletku. Woody, Buzz a Jessie se tentokrát budou muset postarat o to, aby si udrželi přízeň své majitelky Bonnie v konkurenci nového tabletu jménem Lilypad. Ten přichází s vlastními představami o tom, co je pro moderní dítě nejlepší.
Hudba ve filmu pochází od legendárního Randyho Newmana, který stál u zrodu celé ságy a za své nezapomenutelné melodie k příběhům Woodyho a Buzze již získal dva Oscary.
Zdroje: Pixar, Porsche