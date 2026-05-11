Porsche vzkřísilo slavné barvy Apple Computer, smůlu ale neodehnalo

Porsche 963
Jan Faltýsek
Na kalifornský okruh Laguna Seca vyjela tovární Porsche-Penske v barvách, které pamětníky okamžitě vrátily do roku 1980. Bílé speciály Porsche 963 ozdobily ikonické duhové pruhy, odkazující na éru Apple Computer. Závod však skončil neúspěchem jako v 80. letech.

Letošní spolupráce značek Porsche a Apple není náhodná. Porsche slaví 75 let své závodní divize a Apple si připomíná půlstoletí od svého založení. Okruh Laguna Seca navíc leží jen pár desítek kilometrů od Apple Parku v Cupertinu. 

Během prvního květnového víkendu tu proběhl závod šampionátu IMSA, do kterého posádka vozu č. 7 (Julien Andlauer a Felipe Nasr) nastupovala v roli lídrů poháru, posílená o letošní vítězství z Daytony a Sebringu.

Jenže domácí závod se proměnil v trápení. Navzdory loňskému dvojitému triumfu se letos Porsche v barvách Applu trápilo s tempem i nastavením vozu. Skončilo hluboko v poli poražených a historie se tak až mrazivě přesně opakovala.

Když Steve Jobs sponzoroval závody

Původní příběh „jablečného“ závoďáku se začal psát v roce 1980. Tehdy se Steve Jobs a Steve Wozniak, sami velcí fanoušci značky ze Zuffenhausenu, rozhodli podpořit tým Dick Barbour Racing. Vzniklo tak Porsche 935 K3 – brutální přeplňované monstrum, které dodnes platí za jedno z nejlepších závodních aut všech dob.

Na čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans v roce 1980 přijel tento vůz jako jeden z favoritů. Posádka Rahal, Moffat a Barbour držela po 13 hodinách závodu skvělé druhé místo a reálně útočila na vítězství. Pak ale zasáhla technika – prasklý píst vystavil stopku a duhové Porsche muselo ze závodu odstoupit. Přestože auto startovalo i na Daytoně nebo Sebringu, velký triumf v barvách Applu nikdy nepřišel.

Polepy slavnější než výsledky

Některá závodní auta se stávají legendami díky trofejím, jiná jen díky tomu, jak vypadají. Porsche v barvách Apple Computer patří do té druhé skupiny. I po 46 letech tato kombinace přitahuje objektivy fotografů.

Marketingové oddělení Porsche může být spokojené, protože o závodním víkendu se mluvilo v podstatě jen o nich. Inženýři už ale pravděpodobně tak nadšení nejsou. Prokletí duhové grafiky, která vypadá fantasticky, ale v reálném závodě nosí smůlu, totiž evidentně přetrvává.

Tým se od pátku potýkal s nedostatečnou přilnavostí přední nápravy, což v technických pasážích kolem slavné „vývrtky“ znamenalo citelnou časovou ztrátu. Situaci nepomohla ani agresivní strategie výměny pneumatik, která v horkém kalifornském odpoledni nezafungovala. Michelinky se nedařilo udržet v ideální pracovní teplotě a vozy v závěru výrazně zpomalovaly.

Když se k tomu přidalo několik nešťastných kontaktů při předjíždění pomalejších vozů třídy GTD, bylo jasné, že na úspěch to stačit nebude. Vůz číslo 6 nakonec protnul cílovou pásku jako šestý a posádka favorizované sedmičky se musela spokojit právě se sedmou příčkou. Celkové vítězství vybojoval soukromý tým JDC-Miller a jejich bílo-žluté Porsche 963

Jak se ukázalo už v osmdesátých letech, v motorsportu občas platí, že být nezapomenutelný je víc než být první. Historie se zkrátka neptá na body, ale na to, u jakého auta fanouškům naskočila husí kůže. A v tomto ohledu Porsche s jablečným logem opět zvítězilo na celé čáře.

Zdroje: IMSA, Porsche Penske Motorsport

