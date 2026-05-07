Portugalská rallye po čtvrtku: Nejrychleji začal Solberg
MATOSINHOS/PRAHA - Švéd Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvních třech rychlostních zkouškách Portugalské rallye, která je šestým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích
Ve čtvrtek byly na programu dvě klasické rychlostní zkoušky a program zakončila téměř dvoukilometrová superspeciálka Figueira da Foz. Celkem čekalo na účastníky soutěže 37,25 měřených kilometrů.
Ogier se trápil s autem
Jezdec týmu Hyundai Adrien Fourmaux udal tempo v úvodním testu, přičemž první trojici (doplněnou Velšanem Elfynem Evansem a Solbergem) dělily pouhé dvě desetiny sekundy. Solberg se však prosadil v delší erzetě, kde byl o 3,6 sekundy rychlejší než Francouz. Švéd si tento náskok udržel v superspeciálu, když s Fourmauxem zajeli na třetí rychlostní zkoušce shodný čas. Ve Figuera de Foz byl nejrychlejší Francouz Sébastien Ogier, který je se sedmi vítězstvími rekordmanem soutěže.
„Začátek byl docela dobrý, nic zvláštního,“ usoudil Solberg. „Je to dlouhá cesta s mnoha, mnoha erzetami a každý den je jiný. V pátek to bude těžký den pro pneumatiky a to ještě nevíme, jaké bude počasí v sobotu a neděli,” řekl Solberg ve čtvrtek večer. „Fourmaux přiznal, že je „docela spokojený se svým dnem“. „Na další den se opravdu těším, protože to jsou zbrusu nové erzety a všechno se točí kolem správně zvoleného tempa. To je něco, co mě láká,” dodal Franouz.
Pošestnácté startuje Ogier na portugalské šotolině. V úvodní zkoušce byl netypicky sedmý nejrychlejší, protože se potýkal s vyvážením své toyoty. Několik úprav na silniční části erzet mu pomohlo zlepšit se na třetí čas v RZ2 a výhrou ba RZ3 se vyšplhal na třetí příčku průběžného pořadí. „Odpoledne jsme trochu bojovali. V první zkoušce jsme se opravdu trápili, podařilo se nám ale trochu změnit auto a ve druhé jsme se cítili lépe. Je to samozřejmě jen začátek, ale v pátek potřebujeme lepší den,” dodal dvaačtyřicetiletý Francouz.
Průběžné pořadí (po RZ3 z RZ23)
- Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 20:00,0; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +3,4; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +7,2; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +7,4; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +7,5; 6. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +10,7; 7. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +11,7; 8. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +15,9; 9. McErlean,Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +23,4; 10. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +24,8; 11. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +24,9; 12. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +1:01,3; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +1:02,2; 14. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +1:05,4; 15. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +1:05,6; 16. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +1:07,1; 17. Johansson, Grönvall (Ford Fiesta Puma Rally2) +1:12,5; 18. Suninen, Hussi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +1:12,5; 19. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Toyota GR Yaris Rally2) +1:13,1; 20. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +1:13,9.
Zbývající program Portugalské rallye
Pátek 8. 5. - 8.35 RZ4 (14,59 km), 9.55 RZ5 (18,62 km), 11.13 RZ6 (7,07 km), 13.30 RZ7 (18,62 km), 14.26 RZ8 (15,66 km), 15.08 RZ9 (7,07 km), 16.45 RZ10 (14,59 km). Etapa celkem 96,22 km.
Sobota 9. 5. - 8.00 RZ11 (8,81 km), 9.05 RZ12 (19,91 km), 10.35 RZ13 (26,24 km), 12.05 RZ14 (16,09 km), 15.00 RZ15 (8,81 km), 16.05 RZ16 (19,91 km), 17.35 RZ17 (26,24 km), 19.05 RZ18 (16,09 km), 20.05 RZ19 (3,78 km). Etapa celkem 145,88 km.
Neděle 10. 5. - 9.05 RZ20 (21,60 km), 10.35 RZ21 (11,18 km), 11.35 RZ22 (21,60 km), 14.15 RZ23 (11,18 km). Etapa celkem 65,56 km.