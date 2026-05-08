Portugalská rallye po pátku: Vede Ogier, Fourmaux měl defekty
Obhájce titulu mistra světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Portugalskou rallye, která je šestým podnikem světového šampionátu v automobilových soutěžích.
V pátek bylo na programu sedm rychlostních zkoušek, tři v dopoledním programu a po poledním “pneumatikovém” servisu další čtyři odpoledne. Celkem čekalo na účastníky soutěže 96,22 měřených kilometrů.
Zatáhl, ale měl defekty
Francouz Adrien Fourmaux (Hyundai i2G0 N Rally1) se ve čtvrtek ujal vedení, ale na RZ2 ztratil vedení na Olivera Solberga (Toyota GR Yaris Rally1), který v pátek začínal s náskokem 3,4 sekundy. Fourmaux se však v pátek dopoledne vrátil do vedení a znovu se ujal první pozice, když ve všech třech dopoledních rychlostních zkouškách zajel druhý nejrychlejší čas a vedl před Pajarim. „Je to moc hezké, ale prozatím je to velmi dobrý start do rallye, takže jsem velmi spokojený,“ řekl Fourmaux a dodával: „S týmem jsme také měli dobrá strategická rozhodnutí, je to týmová práce, takže to je velmi pozitivní.“ V pátek před polednem měl na prvním místě k dobru 7,7 sekundy.
Odpoledne však začala ofenzíva sedminásobného vítěze této soutěže Sébastiena Ogiera, který vyhrál tři odpolední měřené úseky a dostal se na první místo. Pomohlo mu také zaváhání Fourmauxe ve druhé odpolední zkoušce (RZ8), před kterou měl náskok čtyř sekund. Francouz však vyjel v utahující se levé zatáčce mimo trať a v jednom momentu udělal defekt na obou pravých pneumatikách svého vozu. „Ztratil jsem brzdy. Když jsem brzdil, auto vůbec nezpomalilo, jen jsem sešlápl pedál na podlahu. V rallye se tohle stává mnohokrát – měl jsem si na to dát pozor, ale nečekal jsem to,” řekl Fourmaux serveru Dirtfish.com. Ztratil 29,3 sekundy půl minuty a proapdl z prvního na šesté místo.
Mega hrbolatá zataáčka
Na stejném místě se ocitl Solberg, ale ztratil “jen” osm sekund. Samotný Ogier k danému úseku dodal: “Byla to nejzáludnější zatáčka erzety, protože byla extrémně rychlá a mega hrbolatá. V té zatáčce jsem byl zcela záměrně moc pomalý, ale to je vždycky můj přístup.“ Nejzkušenější jezdec startovního pole byl v závěrečné zkoušce dne třetí, ale přesto udržel první místo s náskokem 3,7 sekundy. “Myslím, že můžeme být spokojeni s tím, co jsme v pátek odpoledne předvedli,” hodnotil Ogier své počínání.
Aktuálně druhý v pořadí Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) je jediným jezdcem, který s vozem jihokorejské značky dokázal v Portugalsku vyhrát, což dokázal v sezoně 2018. “Neustále trochu měníme auto. Možná jdeme správným směrem. Správně pracujeme s velkým množstvím pneumatik nyní. Odpoledne hrpzil déšť, ale naštěstí k němu nedošlo. JInak by to na trati vypadalo úplně jinak,” poznamenal Neuville.
Na třetím místě je průběžně Fin Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), který dokončil předchozí čtyři podniky na stupních vítězů a v šampionátu je aktuálně třetí. “Čistili jsme jako jedno z prvních aut trať a jednom vracáku mi zhasl motor. Místy to bylo dost kluzké. Navíc máme prasklé čelní sklo. Nebyl to úplně jednoduchý den,” konstatoval Pajari, který během pátku byl dvakrát nejrychlejší v erzetách.
Průběžné pořadí (po RZ10 z RZ23):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:28:25,2; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +3,7; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +15,2; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +16,4; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +32,5; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +34,3; 7. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +50,1; 8. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1:23,3; 9. McErlean,Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +2:20,7; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4:34,8; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +4:37,3; 12. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:41,0; 13. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +4:41,2; 14. Suninen, Hussi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +4:43,8; 15. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +4:48,1; 16. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +4:55,9; 17. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +5:14,0; 18. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:16,4; 19. Trentin, Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +5:34,3; 20. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +5:35,5.
Zbývající program Portugalské rallye
Sobota 9. 5. - 8.00 RZ11 (8,81 km), 9.05 RZ12 (19,91 km), 10.35 RZ13 (26,24 km), 12.05 RZ14 (16,09 km), 15.00 RZ15 (8,81 km), 16.05 RZ16 (19,91 km), 17.35 RZ17 (26,24 km), 19.05 RZ18 (16,09 km), 20.05 RZ19 (3,78 km). Etapa celkem 145,88 km.
Neděle 10. 5. - 9.05 RZ20 (21,60 km), 10.35 RZ21 (11,18 km), 11.35 RZ22 (21,60 km), 14.15 RZ23 (11,18 km). Etapa celkem 65,56 km.