Portugalsko po sobotě: Ogier se trhnul soupeřům
Obhájce titulu mistra světa Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po třetím dnu Portugalskou rallye, která je šestým podnikem světového šampionátu v automobilových soutěžích.
Třetí den soutěže byl nejdelší s devíti rychlostními zkouškami a celkem 145,88 kilometry. Dopoledne byly na programu čtyři erzety (celkem 71,05 km) severovýchodně od Porta. Po poledním servisu si posádky stejnou porci kilometrů zopakovali a den zakončili 3,78 kilometrů dlouhým podvečerním testem na rallyekrosové trati v Lousadě.
Déšť míchal pořadím
Sobotní program začínal na prvním místě Ogier s náskokem 3,7 sekundy na Neuvilla, který hned ráno na RZ11 stáhl svou ztrátu o dvě sekundy. Pak však francouzský pilot zrychlil a vytáhl svou převahu na 8,1 sekundy. Přišla však poslední dopolední erzeta na které se objevila prudká dešťová přeháňka na kterou doplatili především první dva jezdci. “Podmínky se neustále zhoršovaly. Jel jsem s maximální přilnavostí, i když se silnice leskla a ztěžovalo to situaci jezdcům, kteří startovali ještě dále za mnou,” říkal Neuville, který na daném úseku ztratil 13,1 sekundy.
Ogier přišel dokonce o 19,1 sekundy. “Neuvěřitelné. Mám pocit, že jsem se snažil, jak nejlépe jsem mohl, ale vůbec jsem neměl přilnavost. Není to jen o riziku, nemám ponětí, jak je to možné, abych byl upřímný,” říkal Ogier na adresu Olivera Solberga (Toyota GR Yaris Rally1), který se ze čtvrtého místa dostal na první, ovšem s náskokem pouhé půlsekundy.
Ogier však hozenou rukavici zvedl a hned po poledni se po RZ15 vrátil na první místo. “Trochu jsem musel přidat, potřebovali jsme reagovat. Bude to ještě zajímavé,” prohlásil Francouz v cíli erzety. Za ním se srovnali Solberg +4,0; Neuville +5,0; Pajari +7,7 sekundy. Vedoucí jezdec světového šampionátu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) figuroval na páté příčce s mankem 20,2 sekundy.
Armstrong se kutálel
Solberg měl v závěru RZ16 defekt pravé přední pneumatiky, ztratil 18,8 sekundy a propadl se z druhého až na páté místo s odstupem 19,8 sekundy na veducího Ogiera. O dalších 10,4 sekundy zpět se nacházel na šestém místě Francouz Adrien Fourmaux (Hyumdai i20 N Rally1), který ještě po RZ7 vedl, ale doplatil na problémy s plynovým pedálem svého vozu.
Smolařem soutěže se stal Jon Armstrong (Ford Puma Rally1), který byl po RZ14 na desátém místě. Na RZ15 ujel pouhých šest set metrů, když v pravé zatáčce najel na zvýšený svah, který poslal jeho pumu do kotrmelce. “Tak nízkou přilnavost jsme nečekali. Zadní část auta se docela rychle vymklo mojí kontrole. Je to opravdu frustrující, ještě jsme se pořádně nedostali do tempa, abychom zvládli odpolední kilometry,” uvedl Armstrong. On a jeho navigátor Shane Bryne jsou oba v pořádku, ale 31letý jezdec si není jistý, jestli bude v neděli schopen znovu startovat.
O trhák se postaral Ogier na RZ17, která byla s 26,24 kilometry nejdelší zkouškou celé soutěže. Ogier jí vyhrál a navýšil svůj náskok na druhého Neuvilla na šestnáct sekund. “Nejzábavnější zkouška, ale zvládli jsme to. Čas je skvělý, ale jízda nebyla tak skvostná, bylo to o tom to přežít,” řekl v cíli erzety Ogier. Jeho největší soupeř Neuville k situaci poznamenal: “Možná jsem byl příliš opatrný. Bylo tam hodně úseků, které se daly jet naplno, ale nemáte tušení, jak kluzký je brzdný úsek. Věděl jsem, že Ogier tlačil, protože dnes to byla rozhodující zkouška. Šel jsem podle svého pocitu."
Belgičan byl pomalejší než jeho největší soupeř Ogier také ve zbývajících erzetách a do posledního jde z druhého místa se ztrátou 21,9 sekundy. Na třetím místě figuruje nejmladší člen tovární sestavy Sami Pajari, který má reálnou šanci prodloužit sérii čtyř podniků ve kterých skončil na stupních vítězů. "Bylo to tak kluzké, že jsem mě pocit, že neumím zastavit. Ve skutečnosti jsem jezdil pořád bokem. Náročnost, to je to správné slovo,” komentoval situace čtyřiadvacetiletý Fin.
Průběžné pořadí (po RZ19 z RZ23):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 3:09:13,3; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +21,9; 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +25,8; 4. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +49,6; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +58,3; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1:23,8; 7. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:35,3; 8. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +3:44,7; 9. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +6:47,7; 10. Suninen, Hussi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +9:17,8; 11. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +9:18,7; 12. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +9:33,0; 13. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +10:06,4; 14. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +10:25,5; 15. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +13:21,2; 16. Johansson, Grönwall (Švéd./Ford Fiesta Rally2) +14:03,1; 17. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +14:10,2; 18. McErlean,Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +17:06,0; 19. Chatillion, Cournuau (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +20:25,5; 20. Ten Brinke, Woodburn (Niz., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +21:04,0.
Výsledky jou neficiální.
Zbývající program Portugalské rallye
Neděle 10. 5. - 9.05 RZ20 (21,60 km), 10.35 RZ21 (11,18 km), 11.35 RZ22 (21,60 km), 14.15 RZ23 (11,18 km). Etapa celkem 65,56 km.