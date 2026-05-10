Portugalsko v cíli: Defekt Ogiera posunul k výhře Neuvilla
MATOSINHOS/PRAHA - Belgičan Thierry Neuville (Hyundai 20 N Rally1) vyhrál Portugalskou rallye, která byla šestým podnikem světového šampionátu v automobilových soutěžích. Na první místo se dostal v předposlední zkoušce, kdy měl do té doby vedoucí jezdec Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) defekt pravé zadní pneumatiky.
Poslední den soutěže bylo na programu posledních 65,56 měřených kilometrů rozdělených do závěrečných čtyř rychlostních zkoušek. Na závěrečné erzetě nazvané Power Stage se rozdělovaly bonusové body pro pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bodu.
Pravá zadní vše změnila
Před předposlední erzetou měl obhájce titulu Ogier k dobru 17,3 sekundy, ale v RZ22 ztratil 2:01,3 minuty poté, co musel na trati měnit proraženou pravou zadní pneumatiku. „Bylo to hodně rozbité, asi tam byly nějaké kameny. Netuším kde. Na začátku erzety jich bylo všude plno,” konstatoval Ogier, který se propadl až na šestou příčku. Aby té smůly pro Toyotu nebylo málo, výraznou ztrátu zaznamenal také v té době třetí Sami Pajari. Čtyřiadvacetiletý Fin měl rovněž defekt na erzetě a ztratil 2:49,9 minuty. Po čtyřech soutěžích, které dokončil na stupních vítězů, se tentokrát mezi nejlepší tři nedostal.
Závěrečná Power Stage už na pořadí v soutěži nic nezměnila. Neuville neponechal nic náhodě a připsal si bonusové body za druhé místo právě na Power Stage. V Portugalsku vyhrál v roce 2018 a nyní si svůj úspěšný kousek zopakoval. Je to jeho první výhra v šampionátu od konce loňského listopadu, kdy triumfoval v Saúdské Arábii. „Je to velmi zvláštní po havárii v Chorvatsku a co jsme si prožili. Nejen pro Martijna a mě, ale také pro celý tým. Všechno probíhalo v dobrém rytmu, nic nebylo opravdu dokonalé, ale prostě jsme to zvládli. Také chci popřát krásný Den matek všem matkám, ale zvláště své ženě a své matce,” konstatoval v cíli Neuville.
Nemůžu všechno kontrolovat
Ogier vyhrál v Portugalsku sedm rychlostních zkoušek a měl nakročeno k osmému vítězství na této populární soutěži. V sobotu odpoledne v dešti zariskoval a vybudoval si náskok 22 sekund, který mu však nakonec k výhře nestačil. Nakonec si z Portugalska odváží o devatenáct bodů méně, než ke kterým měl nakročeno. „Jsou věci, které nemůžete ovládat, ty, které jsme mohli kontrolovat, šly velmi dobře. Co na to říct? Čekali jsme, že to bude trochu lepší,” prohlásil Ogier.
Ze situace nakonec nejvíce vytěžil lídr šampionátu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který dojel v cíli třetí. Před soutěží měl náskok na druhého v pořadí dva body, nyní má převahu dvanáct bodů. „Pokud nezvolíte správnou stopu, jste jen pasažér. Hodně kluků z týmu dnes mělo smůlu na defekty, takže je mi to líto. Nejsem tak spokojený se svou jízdou během víkendu, měl jsem na to, abych byl rychlejší,” konstatoval velšský pilot po skončení soutěže.
Konečné pořadí (po RZ23 z RZ23):
1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:53:01,7; 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +16,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +29,1; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +54,8; 5. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +1:12,6; 6. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1:26,6; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:50,9; 8. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +4:10,0; 9. Seskš, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +6:49,2; 10. Suninen, Hussi (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +11:13,8; 11. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +11:38,7; 12. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +11:59,4; 13. Mikkelsen, Listerud (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +12:28,0; 14. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +14:00,8; 15. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +16:18,5; 16. Johansson, Grönwall (Švéd./Ford Fiesta Rally2) +16:31,6; 17. Camilli, De la Haye (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +17:27,6; 18. McErlean,Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +20:07,9; 19. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toota GR Yaris Rally2) +23:49,7; 20. Chatillion, Cournuau (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +24:05,1.
Výsledky jou neoficiální.
Průběžné pořadí MS (po 6 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 123 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 111; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 92; 4. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 79; 5. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 78; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 67; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 65; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 10. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 11. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 15; 12. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 13. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 14. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 10; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 16. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; 17. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 18. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 20. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 6; 21. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 24. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 25. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 311 bodů; 2. Hyundai 218; 3. Toyota WRT2 86. Ford 71.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 30, Solberg 22, Evans 18, Pajari 11, Katsuta 9, Neuville 6, Fourmaux 5.
Vyhrané RZ: Solberg 34, Ogier 24, Evans 17, Pajari 14, Fourmaux 8, Katsuta 7, Neuville 7, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
Výsledky jou neficiální.