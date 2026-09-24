Poškrábané auto není vždy havárie. U vandalismu rozhoduje, jaké máte pojištění
Škrábanec přes dveře nebo uražené zrcátko bývá občas nepříjemné překvapení, když se vrátí k zaparkovanému autu. Pro následné řešení s pojišťovnou je přitom důležité nejen to, jak velká škoda vznikla, ale také její příčina. Jinak se totiž posuzuje havárie a jinak úmyslné poškození vozidla, tedy vandalismus.
Havárie a vandalismus nejsou totéž
Za havárii se obecně považuje poškození vozidla vzniklé neúmyslně, vandalismus je naopak úmyslné poškození cizího majetku. Právě způsob vzniku škody následně ovlivňuje, z jakého pojištění ji lze řešit. Při zjištění poškození vůz vyfotografujte, a pokud viník na místě není, zavolejte policii. Jejich záznam pomůže pojišťovně při posouzení okolností události.
Samotné povinné ručení nestačí
Standardní povinné ručení vlastní škodu neuhradí, tedy ani vandalismus. Ochranu proti vandalismu může obsahovat samostatné připojištění nebo havarijní pojištění. Připojištění může být alternativou například u starších vozidel, jejichž majitel nechce platit plné havarijní pojištění. U novějších nebo hodnotnějších aut bývá vandalismus zpravidla jedním z rizik zahrnutých do havarijního pojištění. Nicméně rozhodující jsou konkrétní pojistné podmínky, výše spoluúčasti, limity a případné výluky.
Cena pojistky není jediný parametr
Právě rozdíly v rozsahu krytí jsou důvodem, proč při výběru autopojištění nestačí sledovat pouze roční pojistné. Dvě cenově podobné nabídky se mohou výrazně lišit například ve spoluúčasti, limitech, rozsahu připojištění nebo asistenčních službách. Rozdíl několika stokorun ročně tak může být při skutečné škodě méně podstatný než rozsah sjednané ochrany.
Orientaci v nabídce mají usnadnit také nástroje, které vedle ceny porovnávají další parametry produktu. Online srovnávač Klik.cz například používá číselné hodnocení nazvané Klik index, který zohledňuje rozsah krytí, pojistné limity, asistenční služby, zákaznický servis nebo zkušenosti klientů. Produkty jsou hodnoceny za poslední čtyři kvartály.
V kategorii povinného ručení se nejlépe umístil produkt Direct s limitem 100 milionů korun od Direct pojišťovny. V havarijním pojištění získal nejvyšší hodnocení produkt s obchodním názvem Allrisk od České podnikatelské pojišťovny (ČPP), který zahrnuje havárii, odcizení, živelní škody i vandalismus.
Při výběru pojištění se proto vyplatí předem ověřit nejen cenu, ale především to, proti jakým situacím je vozidlo skutečně chráněno. Zjišťovat rozsah krytí až ve chvíli, kdy je auto poškozené, bývá pozdě.