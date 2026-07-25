Poškrábaný nárazník nebo prasklé sklo? S připojištěním ESO nemusíte řešit spoluúčast
Povinné ručení má dnes povinně každý řidič, slouží ale zásadně těm druhým poškozeným. Jakmile přijde řeč na škody na vlastním autě, situace je vážnější.
Stačí nepozornost na parkovišti, srna na okresce nebo obyčejný kamínek od kola auta před vámi a účet za opravu může během chvíle vystoupat do desítek tisíc korun. Kdo to zaplatí? Nejlépe využít havarijní pojištění. A co spoluúčast? Vynulovat ji umí chytré připojištění, třeba to od ČPP.
Moderní auta jsou totiž stále dražší na opravy. Nárazník už dávno není jen kus plastu, ale často ukrývá radary a senzory asistenčních systémů. Podobně je na tom čelní sklo nebo světlomety. „Riziko, že vám auto někdo poškodí na parkovišti, ujede a zdánlivě drobná poškození mohou být ve výsledku opravována za desítky tisíc, je bohužel kvůli zvyšujícím se nákladům na opravy stále vyšší,“ upozorňuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel z České podnikatelské pojišťovny.
Právě podobné situace řeší havarijní pojištění. A nemusí jít jen o nové vozy za milion korun. Smysl často dává i u několik let starých aut, jejichž majitelé by případnou opravu museli zaplatit z vlastní kapsy. Při rozhodování, zda si ho pořídit, záleží především na hodnotě auta, způsobu jeho používání nebo místě parkování. Jiná situace je u vozu, který většinu času stojí v garáži, a jiná u auta, které denně absolvuje desítky kilometrů po městě a nocuje na ulici. Příjemnou zprávou je, že ČPP umožňuje při sjednání havarijního pojištění převést bonusy z povinného ručení, což může výslednou cenu výrazně snížit.
Spoluúčast může bolet
Každý, kdo někdy řešil havarijní škodu, dobře ví, co znamená spoluúčast. Auto je sice opravené, ale několik tisíc korun stejně musí doplatit majitel vozu. Právě na to cílí připojištění ESO.
„Řidiče chceme zbavit jakékoliv zátěže, která by byla na jejich bedrech v případě pojistné události, proto máme v nabídce i oblíbené připojištění „nulové“ spoluúčasti s názvem ESO,“ představuje vychytávku k havarijnímu pojištění Velíšek. Připojištění je určeno pro osobní vozy starší dvou let a do hmotnosti 3,5 tuny. Pokud řidič využije smluvní servis ČPP, nemusí při částečné škodě platit spoluúčast vůbec.
Jak to funguje v praxi?
„Pokud by například klient s vozem starým čtyři roky s havarijním pojištěním se spoluúčastí pojistného plnění ve výši 5 % (a minimální částce 5000 Kč) měl nehodu v částce 43 tisíc korun, musel by se na škodě podílet právě těmi 5 tisíci, které má uvedené ve smlouvě.
Pokud by měl však sjednané i připojištění ESO za částku 399 korun ročně, nechal by auto opravit ve smluvním servisu, pak by auto převzal ze servisu, aniž by musel cokoliv doplácet,“ vysvětlil na příkladu supervizor. Jinými slovy: auto předáte do servisu a po opravě si jej jednoduše vyzvednete bez dalšího placení.
Kamínek i za desetitisíce
Mezi nejoblíbenější připojištění českých řidičů dlouhodobě patří pojištění skel. Důvod je jednoduchý — moderní čelní skla už nejsou jen kusem skla. Kamery pro čtení dopravních značek, senzory automatického brzdění nebo asistenti pro udržování v jízdním pruhu výrazně prodražují případnou výměnu.
Poškození od kamínku tak nemusí znamenat účet za několik tisíc, ale klidně i za několik desítek tisíc korun. A protože odletující kamínek si na dálnici nevybírá, jde o jedno z připojištění, které využijí majitelé nových i starších vozů. Víte, že v mnoha případech stačí sklo scelit a nemusíte čekat na výměnu? Podívejte se, jaké druhy poškození lze takto opravit, klidně i na počkání.
Když auto odmítne pokračovat
Pojištění ale není jen o opravách po nehodě. Velkou roli dnes hrají také asistenční služby, které pomohou ve chvíli, kdy auto jednoduše přestane spolupracovat. Defekt pneumatiky, vybitá baterie, porucha motoru nebo nehoda stovky kilometrů od domova dokážou pokazit nejen pracovní cestu, ale především rodinnou dovolenou. Právě během letních prázdnin se jedná o službu, jejíž hodnotu většina řidičů docení až ve chvíli, kdy ji skutečně potřebuje.
Asistenční služby přitom neřeší pouze samotný odtah. Mohou zajistit také dopravu posádky, ubytování nebo náhradní vůz, aby dovolená nebo pracovní cesta mohla pokračovat. Při delších cestách se vyplatí asistence CAR Premium. Pomůže i s úschovou či odtahem nepojízdného přívěsu. Stačí kontaktovat asistenční službu a domluvit podrobnosti. Nebo si k cestovnímu pojištění můžete přidat i službu Auto Plus a po dobu dovolené máte po Evropě asistenční služby zajištěny - na 7 dnů už za 308 Kč.
Ceny oprav rostou, auta jsou složitější a náhradní díly dražší. Kombinace povinného ručení a havarijního pojištění či doplňkových připojištění se stává běžnou součástí rozumné péče o automobil. Zatímco samotná nehoda bývá otázkou několika vteřin, její následky mohou řidiče zaměstnávat ještě dlouhé týdny. Tak si některé z těchto starostí klidně odložte u pojišťovny.