Poslední lepení: Rakousko pohřbívá papírovou dálničku, symbol letních dovolených
Zastávka na poslední čerpací stanici před hranicemi, fronta u pokladny a následný boj s fólií, aby se barevný čtvereček podařilo nalepit pokud možno rovně a bez bublinek. A samozřejmě pracné odškrabávání zbytků staré známky. Tyto rituály spojené s cestou na jih lze letos zažít naposledy.
Rakouská dálniční známka v podobě klasické nálepky právě teď, s ročníkem 2026, píše svou úplně poslední kapitolu. Po třiceti letech navždy loučí a nahradí jí pouze digitální forma, která funguje souběžně již 6 let.
Když rakouský provozovatel dálnic zavedl 1. ledna 1997 povinnost lepit si na čelní sklo dálniční kupón, zvedla se u našich jižních sousedů vlna obrovské nevole. Místní tisk tehdy situaci dramatizoval natolik, že v novinách vycházely palcové titulky s dnes už absurdními dotazy, zda budou policisté na řidiče bez známky rovnou střílet.
Z oné obávané novinky se však nečekaně rychle stala samozřejmost. Legendární „Pickerl“, jak Rakušané nálepce říkají, začal zdobit také auta milionů Čechů mířících k moři, do Alp nebo jen na otočku do Vídně. Systém se stal natolik úspěšným, že jej postupně začaly kopírovat i další evropské státy.
Pokud chcete ještě naposledy zažít klasické lepení, papírový kupón seženete na většině českých čerpacích stanic v blízkosti hranic, na pobočkách Autoklubu ČR nebo přímo na rakouských benzinkách, v trafikách a na hraničních přechodech. Jestli už ale dáte přednost pohodlí, oficiálním a jediným nejbezpečnějším místem pro nákup online je e-shop mýtné správy shop.asfinag.at.
Červenou začíná a končí
Během uplynulých tří dekád se na našich vozech vystřídala takřka celá paleta barev. Odstíny známek se výrazně měnily, aby dálniční policie snadno a už z dálky odhalila hříšníky, kteří na poplatku šetřili.
Úplně první rakouská známka v onom divokém roce 1997 byla červená. A červená je i aktuální edice pro rok 2026. Kruh se po třiceti letech dokonale uzavírá, od roku 2027 už žádná další fyzická verze nevyjde.
Elektronické známky, které převezmou otěže zcela, nejsou v Rakousku žádnou žhavou novinkou, poprvé se v online prodeji objevily už na sklonku roku 2017. Proč tedy i v posledních letech tolik řidičů při cestě na letní dovolenou stále volilo starou dobrou nálepku? Důvodem nebyla jen obsese hmatatelnými věcmi, ale především zrádná rakouská byrokracie.
Ideál pro zapomětlivce
Pokud si totiž jako soukromá osoba v Rakousku kupujete dvouměsíční nebo roční e-známku přes internet, začne kvůli ochranné spotřebitelské lhůtě pro odstoupení od smlouvy platit až 18. den od nákupu, pro případ, že by chtěl zákazník od online nákupu odstoupit.
Kdo cestuje neplánovaně, nebo si na povinnost vzpomněl až u hranic, a nechtěl volit možnost online koupě pro firmy, pro toho byla papírová alternativa spásou s okamžitou platností. S plným přechodem na digitál se jedinou rychlou záchranou stanou fyzická prodejní místa a speciální automaty na hranicích, kde toto osmnáctidenní pravidlo neplatí.
Než tedy definitivně schováte škrabky na sklo do hlubin přihrádky, pojďme si shrnout, kolik letošní, historicky poslední edice papírových známek stojí. Jednodenní variantu byste na pultu hledali marně, ta už existuje výhradně v digitální podobě, zbytek ceníku klasických formátů ale vypadá takto:
10denní známka: 12,80 €
2měsíční známka: 32,00 €
roční známka: 106,80 €
Pokud si letos budete červenou známku lepit na čelní sklo, nebude to tentokrát důvod ke stresu. Je to skutečně naposledy, co držíte v ruce kus jedné velké motoristické éry.
Zdroj: ASFINAG