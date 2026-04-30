Poslední model v nabídce Chrysleru pravděpodobně zamíří mimo asfalt
Chrysler s modelem Voyager kdysi založil populární segment minivanů, které si americký trh zamiloval. Automobilka přežívající na jediném modelu chce nyní tento úspěch zopakovat s variantou, kterou zatím žádná konkurenční automobilka nenabízí.
Automobilka Chrysler se dlouhodobě nachází na prahu zániku a už druhým rokem nabízí jediný nový model v podobě MPV jménem Pacifica. Po jeho boku se ještě prodává levnější varianta v podobě modelu Voyager, jde však o prakticky totožné modely s tím rozdílem, že Voyager se stále vyrábí s přední částí, se kterou se Pacifica v roce 2017 představila světu, a je určen pro půjčovny, kterým nevadí omezená výbava.
Pacifica se navíc letos po téměř dekádě od uvedení stávající generace na trh dočkala dalšího faceliftu. Na něm automobilka debutovala své nové logo, ovšem trochu komicky bez jakéhokoli výhledu na nové modely. Kromě kontroverzních tvarů přední části se však téměř nic nezměnilo, a to ani v nabídce výbav a verzí.
Server MoparInsiders ale nyní tvrdí, že jeho blízké zdroje informují o možném příchodu zvýšené verze modelu Pacifica. Chrysler již zájem veřejnosti zkoumal ke konci minulého roku s konceptem Chrysler Pacifica Grizzly Peak, který nabídl hned několik funkčních změn pro lepší pohyb mimo zpevněné cesty.
Všestranná pacifica využila již existující pohon všech kol a přidala podvozek zvýšený vpředu o sedm a vzadu o necelých 6,5 centimetru. Koncept obul terénní pneumatiky BFGoodrich KO2 na 18" kolech a vůz byl také vybaven vším, co je k dobrodružství mimo civilizaci potřeba.
Nechyběl střešní nosič, přídavné osvětlení okolí vozu i přídavné mlhové světlomety nebo markýza. Střešní stan není díky skvělému systému sklopení sedadel do podlahy Stow 'n Go potřeba, jelikož v interiéru po sklopení vznikne rozměrná rovná plocha, na kterou je možné nafouknout matraci a zcela pohodlně ve dvou osobách přenocovat.
Tento systém nabízí minivany společnosti Chrysler už řadu generací, až od roku 2021 je však možná jeho kombinace s pohonem všech kol. U konceptu Grizzly Peak však třetí řadu sedadel Chrysler zcela odstranil a vytvořil tím velký úložný prostor.
Pokud stále hledáte smysl terénní varianty rodinného dostavníku, věřte, že na americkém trhu je overlanding v poslední době extrémně populární záležitostí a idea Chrysleru tak vůbec není špatná. I když fanoušci volají po zástavbě motoru Hellcat do rodinného MPV, sériová varianta konceptu Grizzly Peak má přeci jen šanci založit nový segment po vzoru první generace svého předchůdce, modelu Dodge Caravan.
Tomu se spolu se sesterským modelem Plymouth Voyager připisuje zásluha za vznik segmentu moderních minivanů s pohonem předních kol v roce 1983. Chrysler by tak mohl zaujmout segment, do kterého se zatím žádný z jeho konkurentů neodvážil, a udržet tak nejprodávanější minivan na americkém trhu v čele prodejů.
Za rok 2025 byl model Pacifica se 110.006 prodanými kusy téměř o 10 % úspěšnější než druhá Toyota Sienna a o třetinu úspěšnější než modely Honda Odyssey a Kia Carnival.
Zdroj: Mopar Insiders, Chrysler