Poslední z dvanácti wranglerů je nejvýstřednější. Vypadá jako nedokončená přestavba
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Jeep během výroby prohazuje dveře a kapoty mezi černými a šedými wranglery. Poslední limitovaná edice série Twelve 4 Twelve přidává zelené detaily, luxusnější interiér a terénní techniku Rubiconu X.
Jeep představil dvanáctou a poslední limitovanou edici wrangleru ze série Twelve 4 Twelve. Provedení Switchback uzavírá program, v jehož rámci automobilka od listopadu 2025 každý měsíc odhalila jednu zvláštní verzi. Předchozí modely připomínaly vojenské kořeny značky, historické výbavy nebo jednotlivá období americké kultury. Závěrečný wrangler se naopak inspiroval současnou scénou upravených terénních vozů, počítačovými hrami a kombinováním výrazných barev.
Základem novinky je terénně zaměřený Wrangler Rubicon X. Switchback bude dostupný s dvoudveřovou i čtyřdveřovou karoserií, přičemž zákazníci dostanou na výběr ze dvou obrácených barevných kombinací.
Černé vozy v odstínu Gloss Black mají šedé dveře a kapotu Sting-Gray. U šedých exemplářů se stejné díly naopak vyvedou v černé barvě. Kontrastní provedení dostala také třídílná pevná střecha.
Nejde pouze o optický efekt vytvořený fólií. Černé a šedé wranglery projíždějí výrobní linkou v přesně stanoveném pořadí a jejich dveře se prohazují už během standardní montáže. Kapoty si následně vymění v dokončovacím centru. Název Switchback tak odkazuje právě na záměnu jednotlivých částí karoserie.
Dvoubarevné panely doplňují kontrastní prvky v zeleném odstínu Gecko. Objevuje se na obvodu masky chladiče, grafice kapoty, polepech zadních dveří a prstencích sedmnáctipalcových kol. Podle Jeepu jde o jeho první sériový model s takto výrazně lakovanými prstenci kol umožňujících mechanické zajištění patek pneumatik.
Kola v šedém odstínu Luster Gray obouvají 35palcové terénní pneumatiky. Switchback přebírá systém pohonu všech kol Rock-Trac s redukční převodovkou a elektronicky ovládané uzávěrky předního i zadního diferenciálu Tru-Lok. Standardem jsou rovněž ocelové nárazníky a černá tažná oka.
Karoserii dále zdobí černá loga Jeep a Trail Rated, označení Switchback a polepy s číslem 41 připomínajícím rok vzniku původního vojenského jeepu. Kapota s dvojicí větracích otvorů pochází z Rubiconu X.
Kabina kombinuje černou kůži Nappa s velmi světlým odstínem Sea Salt. Ten pokrývá obložení palubní desky, loketní opěrky dveří a kryt středové konzoly. Podle automobilky se takové provedení těchto částí objevuje ve wrangleru poprvé.
Sedadla nesou vytlačené logo Switchback a kontrastní prošívání v perleťové a limetkově zelené barvě. Motivy z exteriéru se opakují také na grafice výdechů ventilace. Volič převodovky dostal kovový medailon Willys a další označení edice se nachází u držáků nápojů.
Na zadních dveřích je umístěna plaketa s technickými nákresy wrangleru, mapovými prvky a odkazy na Detroit a Toledo. Připomíná tak místa spojená s vývojem a výrobou automobilu.
Objednávky začne Jeep přijímat v listopadu. Paket Switchback stojí 2870 dolarů, tedy přibližně 62.500 Kč. Celý dvoudveřový automobil vyjde nejméně na 66.695 dolarů, v přepočtu zhruba 1.453.000 Kč. Čtyřdveřová varianta začíná na 69.995 dolarech, což odpovídá přibližně 1.525.000 Kč. Switchback je určen pro severoamerický trh a jeho případný prodej v Evropě ani v České republice zatím Jeep nepotvrdil.
Sérii Twelve 4 Twelve otevřel Moab 392, který spojil osmiválec Hemi s výbavou pro náročný terén a odkazem na setkání Easter Jeep Safari. Whitecap připomněl klasický CJ-Universal bílou střechou kombinovanou s barevnou karoserií. Následující 85th Anniversary dostal kostkované čalounění, bronzová tažná oka a zvláštní výroční znaky.
Willys 392 zkombinoval jednodušší vzhled historických Jeepů s osmiválcem Hemi o objemu 6,4 litru. Rockslide přinesl modré vnější detaily, kabinu Indigo Blue a u výbavy Sahara návrat ocelové ochrany prahů. Rewind se vrátil do osmdesátých a devadesátých let prostřednictvím neonových barev, dobových polepů a čalounění připomínajícího džínovinu.
America250 vznikl k 250. výročí Spojených států. Bílý lak doplnil modrou plátěnou střechou, červenými prvky a krytem rezervního kola se štítem Kapitána Ameriky. Sarge připomněl vojenský Willys MB zeleným lakem, historickými znaky a kabinou kombinující hnědou kůži se zelenými doplňky.
Laredo oživilo stejnojmennou výbavu z osmdesátých let prostřednictvím béžové plátěné střechy, bronzových kol a interiéru inspirovaného americkým jihozápadem. Smoky Mountain vznikl jako pocta stejnojmennému pohoří a velkému setkání majitelů Jeepů. Odlišil se tmavými koly, horskými motivy a terakotovým prošíváním.
Předposlední JL-2A navázal na civilní Willys CJ-2A z roku 1945. Použil béžový lak Gobi, oranžové detaily a kožený interiér v hnědých odstínech. Dvanáctku nyní uzavírá Switchback, který místo dalšího návratu do minulosti ukazuje možnosti individualizace současného wrangleru.
Zdroj: Jeep