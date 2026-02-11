Pospěšte si, nebudou! Audi Q7 již brzy jako nové neobjednáte, konec SQ7 přijde ještě dříve
Druhá generace oblíbeného velkého SUV značky Audi se po více než 10 letech na trhu chystá na zasloužený odpočinek.
Model Q7 se představil v roce 2005 ve své první generaci, interně označované 4L. Na autosalonu ve Frankfurtu tehdy debutoval v rámci 25. výročí pohonu všech kol quattro a ve výrobě vydržel skoro celou dekádu. První generace se vyrobilo přes půl milionu kusů s plejádou motorizací včetně dvanáctiválcového dieselu 6.0 V12 TDI s točivým momentem 1000 Nm.
To už je však historie a bohužel se velmi rychle blíží dny, kdy se historií stane taktéž úspěšná druhá generace. Světu se představila v roce 2015 na platformě MLB evo, sdílené mimo jiné s modelem Bentley Bentayga. Moderní design využívající více hran a úhlů navrhl Wolfgang Egger. Vzhledově se druhá generace opravdu povedla, stačila její modernizace v roce 2019 a následně ještě jedna menší v roce 2024. Výsledkem je pohledné SUV, které dodnes vypadá svěže a stále má co nabídnout.
Perfektní SUV
Nyní máte poslední možnost objednat si model Q7 ve vlastní specifikaci, přičemž sáhnout můžete lze i po akční edici Perfection. Ta spojuje atraktivní kombinaci bohaté sériové výbavy a výhodné ceny. Začíná na 1.599.000 Kč bez DPH, takže i včetně DPH se s oblíbeným dieselovým motorem o výkonu 210 kW vejdete pod dva miliony.
Výbavou v Audi tradičně nešetřili; kromě stále moderního vzhledu výbavové linie S line zahrnuje edice Perfection například pohodlné aktivní vzduchové odpružení, řízení všech kol pro větší stabilitu i manévrovatelnost, HD Matrix LED přední světlomety automaticky vykrývající okolní dopravu a mnoho dalšího.
Za příplatek pouhých 40.000 korun můžete dieselový agregát vyměnit za plug-in hybridní variantu TFSI e quattro s výkonem 360 kW a dojezdem čistě na elektřinu až 84 kilometrů.
Pro fajnšmekry je stále možnost objednání vrcholné verze s označením SQ7 TFSI quattro, která je poháněna zážehovým osmiválcem 4.0 TFSI a produkuje 373 kW. Model SQ7 je zaměřen na sportovnější jízdu a podtrhuje to i agresivnějším zevnějškem. Cena startuje pod 2 miliony korun bez DPH a díky nabídce Perfection se do základní výbavy dostaly dříve příplatkové prvky, včetně 22" litých kol, světlometů HD Matrix LED a paketů Gravity či asistenčního paketu Plus. U SQ7 by vám teď nemělo chybět nic, snad jen kromě času.
Dle informací přímo od Audi se totiž objednávky modelu SQ7 uzavřou už tento týden. Objednávky standardního modelu Q7 a Q7 s plug-in hybridním pohonným ústrojím by měly být možné až do konce února, který se však neúprosně blíží. Možnost objednat si druhou generaci Q7 s individuálním programem Audi exclusive jsme již propásli, tak pozor, aby se to stejné nestalo i s vlastní specifikací modelu Q7. Po skončení možnosti objednávek vlastních specifikací do výroby zbude už pouze nabídka skladových vozů.
Zdroj: Audi