Postaví Toyota novou celicu? Zachycený koncept má motor vpředu!
Automobilka již dříve potvrdila vývoj dvoudveřového kupé se staronovým názvem Celica. Do nynějška však chyběly jakékoliv bližší informace. Před pár dny se v Portugalsku se podařilo zachytit maskovaný prototyp závodního vozu.
V poslední době se objevuje řada snímků všemožných prototypů Gazoo Racing, sportovní divize automobilky Toyota. Všechny prototypy do nynějška schovávaly svou techniku pod karoserií modelu GR Yaris, ale nyní bylo v Portugalsku spatřeno dvoudveřové kupé neznámých tvarů.
Toyota slibuje příchod nových sportovních modelů pod značkou GR již delší dobu. Nemají být elektrické a jedním z nich má být kupé s motorem uprostřed. Toyota před pár dny v Japonsku připravila pro uzavřený okruh lidí předváděcí jízdu konceptu GR Yaris M, který takovou koncepci pohonu uvádí v realitu.
Koncept se představil již v lednu roku 2025 s motorem o objemu dvou litrů a samozřejmě s pohonem všech kol. Fanoušci doufají, že na jeho základě bude stavět návrat modelu MR-2, avšak ten zatím oficiálně potvrzen nebyl. Druhý plánovaný sportovní model Toyota již dříve potvrdila, bude jím oblíbená celica.
Přestože do nynějška byly všechny generace modelu Celica koncipované s motorem vpředu, naznačoval japonský server Best Car, že by právě onen nový sportovní vůz s koncepcí motoru uprostřed mohl název Celica nést. To má však minimálně jeden háček.
Před pár dny spatřené kupé při testování v Portugalsku nemá žádné otvory z boku karoserie ani v zadní části, jako dříve spatřené prototypy v karoserii modelu Yaris. Vpředu má záhadné kupé naopak nádechy opravdu velké, na kapotě značně připomínají model Celica GT-Four. Naznačuje to, že motor je v zachyceném prototypu umístěn vpředu.
Ačkoli první úspěchy v rallye sbírala už verze Twincam Turbo na afrických erzetách v polovině 80. let, právě model Celica GT-Four dosáhl svými úspěchy v šampionátu WRC na téměř legendární status. Hned v prvním roce s ním Carlos Sainz vyhrál 13krát a GT-Four mezi lety 1988 a 1994 vyhrál šampionátů ještě několik. Poslední iterace ve verzi ST205 však byla pro rok 1995 diskvalifikována kvůli skandálu s upraveným omezovačem turbodmychadla.
Testování prototypu v drsných podmínkách naznačuje možný návrat celicy do rallye, což je v rozporu s tvrzením japonských serverů o možnosti motoru uprostřed. WRC totiž takovou koncepci zakazuje a pokoušet pravidla takto zřejmým způsobem by si Toyota netroufla. Že by spatřený prototyp nebyl závodní verzí celicy však Toyota nechce vyvracet.
Dvoudveřové kupé by mělo nahradit model GR Yaris Rally1 již v příští sezoně, což vysvětluje tvar karoserie blíže odpovídající finálnímu designu. Fotograf Marcio Pereira, který pořídil snímky prototypu, tvrdí, že jeho motor zněl totožně s modelem GR Yaris Rally2, který využívá známé pohonné jednotky o objemu 1,6 litru.
Mnozí fanoušci by rádi odvodili možný vzhled produkčního modelu z fotografií zmíněného prototypu, avšak nová pravidla FIA již nevyžadují, aby soutěžní vozy seriálu WRC měly základ v produkční verzi. Je tedy nepravděpodobné, že by vzhled sériové celicy vycházel ze speciálu tolik, jako tomu bylo například u civilního modelu GR Yaris a GR Yaris Rally1/2.
Spekulace navíc naznačují, že na rozdíl od soutěžního modelu, který využije techniku GR yarisu Rally2, dostane sériová verze pod kapotu nový dvoulitrový motor. Technický ředitel Gazoo Racing Tom Fowler kromě jména modelu také prozradil, že již existuje prototyp sériové verze.
Při testování už najel více než 2000 km. „Původním cílem bylo zahájit provoz prototypu v roce 2026. Tento cíl jsme splnili,“ dodal. O termínu uvedení modelu na trh však více neprozradil.