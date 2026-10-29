Potlesk z reproduktoru a ostuda tam, kam zákazník nedohlédne. Jen technologie čínským automobilkám nevystačí
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- Čínské automobilky Evropu v mnohém předehnaly, ve schopnosti prezentovat se ale propastně zaostávají šokujícím způsobem.
- Na týdenní akci pro tisíce hostů to ukázal výrobce Chery: některé jeho modely předčí produkci Škody Auto, novináře ani zákazníka o tom ale neumějí přesvědčit.
- Firma se nemůže vymlouvat ani na kulturní rozdíly: při prezentaci pospávají a odcházejí i čínští hosté. Je to běžné i na konferencích dalších čínských výrobců.
Ještě koncem sedmdesátých let platila za jednu z nejchudších zemí světa, ekonomicky zaostávala i za řadou států subsaharské Afriky. Díky zdařilým reformám poté Čína bohatla bezprecedentním tempem. Z technologického skoku ve velkém těží například automobilky, jejichž náskok v inovacích musí strašit i tradiční giganty typu Volkswagen, Toyota nebo Ford. Kvalita finálního produktu se však zatím ani zdaleka nerovná schopnosti prezentovat se zákazníkům, partnerům či médiím. V této disciplíně zůstávají leckteré čínské automobilky stále v nuzných dobách subsaharské bídy.
Že musí moderní výrobce rozvíjet mnohem více technologií než jen auto samotné, ukázala automobilka Chery na monstrózní akci pro více než dva tisíce hostů z celého světa včetně autora tohoto textu. Znovu prokázala, proč je už více než dvě dekády v kuse největším čínským exportérem osobních aut. Jen loni jich dodala na světové trhy přes 1,3 milionu. Často mířila do Ruska, Latinské Ameriky, na Blízký východ i do Evropy. Konkurenční „Číňan“ BYD pro srovnání vyvezl přes milion vozů.
Chery na konferenci ale zároveň nezamýšleně odhalila překvapivě velkou slabinu – schopnost prezentovat se důstojně, autenticky, uvěřitelně, poutavě a na základě skutečného obsahu, a ne nekonečné „nalejvárny“ nicneříkajících marketingových frází typu: „In somewhere, For somewhere, Be somewhere.“ Kontrast mezi kvalitou produktu a jeho prezentací nemůže být větší.
Dobijete 500 kilometrů za pět minut, láká Chery
Začněme produktem. Chery má nabito. Má technologie ke chlubení. Mezi takové patří i trojice vlastních čipů Ziwei, která má umožnit provoz pokročilé umělé inteligence přímo ve voze, tedy bez nutnosti spoléhat na cloud. Vozy se prý budou díky čipům rozhodovat třikrát až čtyřikrát rychleji než člověk. I Chery totiž pracuje na zcela autonomních vozidlech, která nebudou potřebovat řidiče za volantem. Nasazení čipu C100 plánuje už v příštím roce, do konce dekády mají následovat i čipy S a M.
„I díky nim dobijete 500 kilometrů za pět minut, případně z 10 na 97 procent za šest minut a 50 sekund,“ sdělil hostům konference viceprezident Chery Gu Chunshan. Který sériově vyráběný model by měl technologií disponovat, zatím ale nezmínil. Ultrarychlé nabíjení prý poskytne výkon až 1,44 megawattu a nabíjecí proud až 1500 ampérů. To by byl do značné míry game changer. Dobíjení má být relativně tiché a produkovat nanejvýš 50 decibelů. Kabel přitom nemá být činkou světa motoristů, vážit má maximálně dva kilogramy.
„Chery umí vyrábět velmi kvalitní auta. Tiggo 9 v redakčním srovnání předčil Škodu Kodiaq. Zákazník totiž dostane za stejné peníze mnohem více, například více než dvakrát vyšší výkon, čtyřkolku a mnoho prvků výbavy. Tiggo 9 navíc jezdí i komfortněji. V šíleném čínském provozu jsem osobně testoval autonomní řízení jejich dceřiné značky Luxeed. Fungovalo naprosto perfektně,“ popisuje vlastní zkušenosti redaktor Světa Motorů Michal Dokoupil. Podobně Jaecoo 7 vychází velmi dobře ve srovnání se Škodou Karoq.
Stejně jako jiní i Chery zrychluje tempo inovací díky vlastnímu systému umělé inteligence. Automobilka to uvádí na příkladu aerodynamických simulací, které zkrátila ze 126 dní na tři. Zároveň měla výrazně snížit odpor vzduchu vyvíjených automobilů. „V praxi to řidičům dopřeje o 40 kilometrů delší dojezd elektrických vozů,“ pochlubil se Kao Sin-chua, výkonný viceprezident a technologický ředitel Chery.
Tedy alespoň těm hostům, kteří se do té doby neponořili do nejniternějších nastavení svých smartphonů, neusnuli, případně hromadně neopustili sál, který byl po desítkách minut prezentace doslova poloprázdný. A to se dostáváme od produktu k jeho prezentaci. Přednášky obvykle zabraly až tři hodiny bez přestávky. Řada hostů čekala na svých místech další hodinu na zahájení. To by bylo ještě to nejmenší.
Odolnost a bezpečnost modelu Tiggo 7 chtěla Chery demonstrovat crashtestem, tedy reálnou čelní srážkou s vozem nákladním. Kdo nevládne čínštině, je odkázaný na displej s titulky – displej na protilehlé straně pódia. Host si musí vybrat: buď vidí, nebo rozumí. Funkčnost ozvučení inženýrů zpočátku pokulhává, ostatně koho někdy nevypekla technika. Překvapivější je, že se vůz evidentně nedaří několik minut zprovoznit. Jistě ne proto, že nejbezpečnější auto je to, které nikdy nevyjede. Čekací dobu potutelně se usmívajících novinářů, influencerů, obchodních partnerů a dalších hostů proto krátí reklamní video.
Organizace akcí? Naprostá tragédie
„Jak dlouho to ještě potrvá?“ ptá se v něm dítě otce za volantem. Zábavným kouzlem nechtěného těžkosti nekončí. Vůz se konečně rozjíždí proti náklaďáku. Ke srážce dochází v části sálu, kam většina hostů přes zeď nevidí, takže jim nezbývá než sledovat jen videopřenos. Kvůli němu sem Airbusy A380 dopravovaly tisíce hostů?
Bezpečné zhlédnutí testu na vlastní oči přitom automobilky běžně zajišťují silnými průhlednými stěnami. Ke dvěma vozům, které se srazily několik metrů vedle reflektory nasvícené zóny, se naráz sbíhají stovky hostů. Jako by tlačenici nebylo možné předpokládat a předem vyřešit. Prezentace kulhá, pointa přitom funguje – nejen Tiggo 7, ale i modely dceřiných značek Omoda, Jaecoo a dalších dostávají v evropských nárazových testech Euro NCAP běžně pět hvězdiček z pěti.
„Organizace akcí je naprostá tragédie. Nejen u Chery, ale obecně u čínských automobilek. Show plná nekonečných proslovů, kýčů a předávání pseudocen projde u čínského zákazníka nebo novináře. Evropana nezajímá. Nutno dodat, že jsem zažil hosty z Mexika či Peru, kteří se upřímně bavili,“ popisuje své četné zkušenosti Dokoupil.
Marketing Chery se snaží světu sdělit, že tu je pro rodinu. Galavečer v divadle v centru města Wu-chu tedy začíná videem, které prolétává nad Big Benem, mexickými pyramidami a mnohými dalšími symboly potenciálních bohatých trhů. Na pódium přichází rodina z Mexika. Otec, manželka, dětičky.
Falešný potlesk i organizovaní roztleskávači
„Kam jste jeli při své první jízdě vozem Tiggo?“ ptá se moderátor ve formátu rádoby uvolněné talkshow vedené na gauči. Šokující otázkou hosty evidentně zaskočil. Nejen Mexičany, ale (pocitově) desítky dalších rodin z celého světa. Téma konverzací se donekonečna opakuje. Řídkosti jejich obsahu odpovídá nadšení hostů. Nejde o důsledek kulturních rozdílů, spí i Číňané, pokud ještě neodešli kouřit na chodbu.
Na pódium přichází nečekaný VIP host, bývalý útočník Liverpoolu Peter Crouch. Konečně host, jehož angličtinu lze poslouchat a který dokáže bavit nejen slovy. Jak rychle naloží kufr Tigga zavazadly? Škoda jen že publikum soutěž nevidí. Vozy jsou zaparkované přirozeně předkem k publiku. Nejen bývalého anglického reprezentanta podporuje ohlušující potlesk vypouštěný z reproduktorů. Podobně uměle působí i nadšení mnoha „roztleskávačů“, o jejichž promyšlené organizaci máme s kolegy v průběhu pětidenní akce už celkem přehled. Obzvláště v případě frenetického potlesku z reproduktorů se snaha míjí účinkem, jelikož je zapínán a vypínán s hlasitostí „z nuly na sto a ze sta na nulu“.
„Mám stejné zkušenosti i s mnoha dalšími čínskými výrobci. Dongfeng nás například nalákal do Číny pod záminkou, že novinářům ukáže továrnu, tajnou místnost s chystanými modely a že si některé budeme moci vyzkoušet na testovacím polygonu. Realita? Navštívili jsme dealerství značky Voyah a viděli jen ta auta, která už v Česku jezdí. Na polygonu jsme strávili asi deset minut a seděli na místě spolujezdců,“ sdílí zážitky Dokoupil.
„FAW zase bere hosty na akci pojmenovanou ‚Ve stopách Si-Ťin pchinga (prezidenta Číny)‘. Celé to bylo o tom, že jsme procházeli stejnou trasou jako on, když navštívil továrnu. Cesta byla vyzdobená jeho plakáty a komunistickými citáty. To bylo vše. Následoval přesun na polygon, kde jsme mohli vyzkoušet auta, která nejsou určená pro evropské trhy,“ dodává Dokoupil.
Zábavně nezábavné video
„A teď si pustíme zábavné video“ je věta, která spolehlivě zabíjí pozornost hostů firem napříč obory i kontinenty. V případě Chery jsou sdělení natolik patetická, že by jim zákazníci zvyklí na západní standardy neuvěřili, ani kdyby video lákalo na stoprocentní slevu. Takzvaný americký úsměv má ve srovnání s tímto velké rezervy. Otec za volantem hledí na syna. Sluneční paprsky rozjasňují palubní desku auta v centru futuristického města plného mrakodrapů, vznášedel, humanoidů a autonomních traktorů v dálce na poli.
Vyrábět videa prostřednictvím umělé inteligence je běžné, není to nic proti ničemu. Může to ušetřit obrovské finanční prostředky, které lze mnohem efektivněji využít ve výzkumu, vývoji a zákazníkovi ve finále nabídnout kvalitnější produkt. Snaha se však míjí účinkem v případě, že je reklama překvapivě slabá nejen obsahově, ale i čistě řemeslně, umělecky.
Marketéři Chery přitom nemají kdovíjak složité zadání. Neprodávají laciný šunt. Nesnaží se zákazníky, média, influencery a partnery přesvědčit o tom, že sotva pojízdný automobil konečně předehnal Ferrari. Jejich úkol je mnohem prostší – ukázat světu realitu, tedy že už umějí masově vyrábět automobily, které vycházejí v řadě srovnání lépe než konkurence včetně té evropské.
Stejně jako mnohá asijská konkurence nebo i americká Tesla si i Chery uvědomuje, že v centru pozornosti dost možná nebude stát auto, ale ekosystém: tedy především umělá inteligence, auta, robotika. Zákazníka bude doprovázet stejně tak na silnicích jako v domácnostech. Chery, BYD, XPeng, SAIC či Xiaomi masivně inovují v době, kdy evropské automobilky škrtají závody i desítky tisíc pracovních míst. Daří se jim postupně vstupovat i do Evropy. Je ale otázkou, jak vysoko zastropují své potenciální tržní podíly s tak tragickou sebeprezentací.
Autor: Jiří Liebreich, e15