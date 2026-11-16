Potřebujete si půjčit reprezentativní auto? Audi v Česku spouští vlastní autopůjčovnu Audi Rent
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Audi posiluje na českém trhu své postavení poskytovatele prémiové mobility novou službou Audi Rent. Na výběr je z několika oblíbených modelů za ceny odpovídající tržní nabídce, benefitem je mimo jiné možnost odečtu ceny nájemného při koupi nového vozu Audi u stejného partnera. V současnosti jde o tři autorizované prodejce Audi v Praze, Pardubicích a Brně.
Tuzemské zastoupení značky Audi mezi zákazníky spatřuje rostoucí potřebu zajištění mobility jako služby. Kromě prodeje vozidel spouští také novou službu Audi Rent, která dělá prémiovou mobilitu dostupnější.
Míra využití je díky zapojení dealerů po celém území České republiky a velkému množství nabízených modelů opravdu široká. „Svatba? Služební cesta po Česku i do zahraničí? Nebo jen touha vyzkoušet si na vlastní kůži řízení prémiového vozu Audi? Na den? Na týden? Nebo dva týdny? Audi Rent nabízí v oblasti mobility pohotovou odpověď na jakékoli přání. A to vše za tržní ceny,“ říká Marcel Archleb, vedoucí divize Audi společnosti Porsche Česká republika.
U aktuálně nabízených modelů se cena pronájmu pohybuje od 3100 Kč do 3800 Kč za den a cena za nadlimitní kilometr 9,00 Kč až 10,00 Kč. V ceně za pronájem vozidla je zahrnut denní nájezd 200 km/den, pokud to není u konkrétního vozidla nastaveno jinak. Zapůjčením na více dní se cena pronájmu za den snižuje.
Aktuálně vychází nejlevněji model A5 Avant ve specifikaci TDI quattro 150 kW za 2700 Kč na den. Při delší zápůjčce cena může klesnout až o 30 %, přičemž v ceně je zahrnuto komplexní pojištění s nonstop asistencí a povolený nájezd 200 km/den. Cena za nadlimitní kilometr vychází na 9 až 10 korun a vozidlo se vrací se stejným stavem paliva, případně baterie.
Momentálně jsou totiž v nabídce také dva elektromobily, tudíž tato služba může výborně posloužit také všem potenciálním zákazníkům, kteří si nejsou jistí přechodem na čistě elektrický pohon, ale chtěli by takový vůz vyzkoušet. Zatím je k dispozici Q4 e-tron a A6 Sportback e-tron quattro, další modely ale brzy přibudou.
Zmíněné vozy nejsou určené k prodeji, o čemž vás webové stránky či aplikace pro Android i iOS informují již při objednání, stejně jako o možnosti vyrazit do zahraničí a o platnosti dálniční známky. Velkým benefitem je také možnost odečtení ceny pronájmu při následné koupi jakéhokoliv nového vozu Audi u daného partnera do tří měsíců od výpůjčky.
Vozový park zahrnuje pouze nová vozidla s maximálním stářím jeden rok. Nechybí úplné novinky v podobě modelu Q7 třetí generace ani sportovně střižené vozy, jako je model SQ5. Dále jsou k dispozici modely A5, A6, Q5, Q8 a již zmíněné elektromobily.
Zatím službu Audi Rent poskytují tři autorizovaní prodejci: Louda Auto v Pardubicích, auto I.S.R. v Praze a ROS v Brně. V budoucnu se předpokládá další rozšíření partnerů i doplnění dalšími modely.
Základním principem služby Audi Rent je snadný přístup k prémiové mobilitě bez zbytečných komplikací. Je potřeba pouze platné řidičské oprávnění skupiny B, věk alespoň 21 let a registrace ve službě Audi Rent, kde bude vyžadováno ověření totožnosti.
Služba Audi Rent je kromě soukromých osob připravena i na firemní klientelu, která může služby autopůjčovny využívat v rámci specifického fleetového profilu. Délku pronájmu si mohou zákazníci změnit v aplikaci i v průběhu výpůjčky.
Zdroj: Porsche ČR