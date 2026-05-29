Potvrzeno! Pod kapotou Dodge Charger se objeví legendární Hellcat
Více než devadesátiprocentní pokles prodejů stačil k tomu, aby se pod kapotu legendárního muscle caru vrátil spalovací motor. K šestiválci se přidá také plnotučný osmiválec, dokonce rovnou kompresorem přeplňovaný.
Jestli něco udržovalo automobilku Dodge při životě, pak to nepochybně byl legendární osmiválec Hellcat a další spalovací motory v nabídce. V roce 2023, kdy oficiálně skončila výroba modelů Charger a Challenger, prodala automobilka přes 75.919 chargerů a 44.961 challengerů.
Ještě v roce následujícím zvládl Dodge v rámci skladových zásob prodat téměř 62 tisíc kusů obou modelů. V roce minulém je nahradil zcela nový model Charger, zatím pouze v dvoudveřové variantě. Prodeje? Pouhých 6491 prodaných čistě elektrických kusů nové generace.
Dodge však 90% propad prodejů nenechal jen tak a rychle do útrob nové generace svého muscle caru vměstnal řadový šestiválec Hurricane o objemu 3,0 litru. Přitom o spalovacích motorech při představení zcela nové platformy automobilka tvrdila, že se pod kapotu určitě nainstalovat nedají.
Když byl představen šestiválcový spalovací model, přesvědčovala automobilka Dodge žurnalisty i své zákazníky, že osmiválec se pod kapotu ale opravdu nevejde. Naštěstí pro nás to vypadá, že znovu záhadně cestu našel. Informuje o tom server Detroit Free Press, který byl v rámci nedávné konference koncernu Stellantis pozván nahlédnout za oponu.
Kromě modernizovaného minivanu Pacifica a očekávaných levných modelů značky Chrysler na nové platformě STLA One, nového hatchbacku Dodge GLH a dalších projektů novináře především zaujal nový Dodge Hellcat Charger SRT.
Ten podle dostupných informací disponuje agresivní kapotou a designem přídě, což v zásadě byly hlavní změny také u dosavadních modelů s motorem Hellcat. Ten nadcházející však má přidat také obrovský spoiler vzadu, který má být odkazem na legendární verzi Charger Daytona z r. 1969 a který naznačovala už grafika modelové řady sdílená koncernem Stellantis.
Motor v novém chargeru bude mít přes 700 koní a mohl by být totožný s poslední verzí uvedenou v obnoveném modelu RAM TRX a nedávno představené modelové řadě Rumble Bee. V obou pick-upech produkuje motor výkon 787 koní. Můžeme doufat, že se stejně jako v minulosti dostane také do dalších modelů v rámci koncernu Stellantis.
Zdroje: Detroit Free Press, Motor1, GoodBadCar.net, Stellantis