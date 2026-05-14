Používáte Android Auto? Dostal nový design, víc AI a zvládne i videa v HD
Příznivci zrcadlení androidího smartphonu na displeji vozu se mohou těšit na nové uživatelské rozhraní, nastavitelné widgety i širší integraci Gemini do Asistenta Google.
Zrcadlení smartphonu se za poslední roky stalo v nových autech naprostou samozřejmostí už od základní výbavy a v řadě případů nahrazuje vestavěnou navigaci. Pokud ho používáte a máte telefon s operačním systémem Android, můžete se těšit na zcela nový design ve stylu Material 3, který mají i nejnovější smartphony. Google ho čerstvě představil a vypíchl několik jeho novinek.
Ta největší potěší fanoušky Map Google, neboť ty nově umí vyplnit kompletně celý displej, a to i když není obdélníkem. Google ho ukázal na kulatém displeji Mini či kosodélníkové obrazovce BMW iX3 a v obou případech sahá mapa až do krajů, ale za zachování nativních ovládacích prvků infotainmentu.
Přibyla také možnost personalizace domovské obrazovky pomocí widgetů, které mohou obsahovat informace o počasí, ale třeba také fotky. Vbrzku Google nabídne také podporu přehrávání videa z YouTube ve vysokém rozlišení přímo na displeji vozu, pochopitelně jen když budete stát. Při zařazení rychlosti se video vypne, ale zvuk pokračuje, abyste mohli třeba pokračovat v poslechu podcastu.
Součástí faceliftu Androidu Auto bude také širší integrace umělé inteligence Gemini. Jak konkrétně bude fungovat, je samozřejmě zatím otázkou, ale můžeme mít naději, že by mohlo jít diktovat zprávy ve WhatsAppu či Signalu i česky, nejen anglicky jako dosud. Google slibuje také přepracování uživatelského rozhraní aplikací Spotify nebo YouTube Music, které mají po něm být snáze použitelné v autě.
Co zůstává beze změny, je princip rozložení ovládacích prvků na obrazovce, tedy lišta buď vespod displeje, nebo vlevo. Na nižších a širokých displejích budou vlevo stále jen tři ikony posledně použitých aplikací, nikoliv čtyři, a ta čtvrtá bude druhou naposledy použitou mapovou aplikací. Kdo tedy používá dvě mapové aplikace zároveň, bude stále muset na užších displejích tu druhou otvírat přes menu všech aplikací – v němž ale naštěstí jde pořadí ikon upravit.
Velké změny i pro vestavěný Android
Před pár týdny Google ohlásil novinky i pro auta, které využívají vestavěné služby Google, nebo jejichž infotainment je přímo na softwaru Googlu založený. Představte si v podstatě to stejné, co přichází s Androidem Auto, ovšem na druhou. Třeba navigace pomocí Map Google má využívat vestavěnou kameru vozu, čímž řidiči má umět lépe poradit, do kterého jízdního pruhu se zařadit před složitou křižovatkou.
Zajímavou funkcí je u aut s vestavěným Androidem také možnost zeptat se umělé inteligence třeba jestli se do interiéru po sklopení sedaček vejde velká krabice. Mělo by být možné se auta zeptat stylem „Tahle krabice má délku 1,8 metru, vejde se mi do kufru?“
Podle dostupných informací by se těchto aktualizací měla dočkat i již vyrobená auta s vestavěným Androidem. Kdy se tak stane, však je zatím ve hvězdách, stejně tak kdy do našich českých smartphonů přistane aktualizace Androidu Auto. Ten je totiž již několik let vestavěnou funkcí, nikoliv aplikací, kterou byste si stáhli.
Zdroj info, foto: Google