Všechno kolem aut zdražuje, ale povinné ručení ne. V Česku platíme méně než před 20 lety!
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Ač rostou škody, ceny náhradních dílů, oprav i práce, na cenách povinného ručení se to projevuje jen málo. V průměru Češi platí méně než před dvaceti lety.
Česká kancelář pojistitelů letos čeká 271.000 škod z povinného ručení, tedy prakticky stejný počet jako loni. „Stabilní počet ale neznamená stabilní náklady: průměrné škody rostou rychleji než průměrné pojistné. Zdražují opravy moderních vozidel i odškodnění za zranění i úmrtí,“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů (ČKP).
Platíme polovinu
Mezi podzimy 2025 a 2026 se průměrná rychle zlikvidovaná majetková škoda zvýšila o 10 %. „Od konce roku 2017 vzrostlo průměrné pojistné o dvaatřicet procent, zatímco škoda o šestasedmdesát. A aktuální růst průměrného pojistného se pohybuje jen kolem tří procent,“ popisuje Jedlička.
Navíc mluví o číslech přepočtených na dnešní ceny. Jak ukazuje graf průměrného pojistného, platili Češi v průměru za motorová vozidla před dvaceti lety 3918 Kč, což ve zmíněném přepočtu je v dnešních cenách 7281 korun. Letos průměr vychází na 3715 Kč, což je skoro přesně pouhá polovina. Průměr u čistě osobních aut je letos 4229 Kč, před dvaceti lety to bylo 4571 Kč, v dnešních cenách zhruba 8500 Kč.
Oprava za 58.000 Kč
Roční objem přímo vyplacených pojistných plnění z povinného ručení se letos blíží jednadvaceti miliardám korun. „Což je o čtyřicet procent víc než v předcovidovém roce 2019. Další tři miliardy představuje tvorba rezerv na budoucí závazky, která je proti roku 2019 vyšší také o víc než čtyřicet procent,“ vypočítává Petr Jedlička. Za růstem stojí zejména vyšší ceny práce v autoservisech, dražší náhradní díly a rostoucí technologická složitost oprav.
V celém povinném ručení vzrostla průměrná částka opravy nebo totální škody na poškozeném vozidle ve třetím desetiletí ze 43.000 korun na 58.000 Kč. Čím to? Rostou rozdíly mezi vozidly. „Statistiky podle jednotlivých značek ukazují, že část z nich zdražuje nadprůměrným tempem. Významnou roli hraje také stáří a konstrukce vozidla: novější automobily mají kvůli dražším dílům, senzorům a složitějším opravám vyšší průměrnou škodu než starší vozy,“ doplňuje Jedlička.