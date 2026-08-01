Povrch palubní desky může mít v létě až 80° Celsia. Na tohle si dávejte obrovský pozor
Horké letní počasí není rizikové pouze pro lidi a zvířata, ale také pro elektronická zařízení. Zejména pokud je v autě položíte na palubní desku. Ta se může rozpálit až na 80 stupňů Celsia.
Že může dítě či zvíře zapomenuté v autě v letních vedrech i umřít, o tom se píše v současnosti docela často. Jenže vysoké okolní teploty mají vliv také na elektronická zařízení, pokud se nacházejí v kabině vozidla vystavené přímému slunci.
Nejde o zařízení integrovaná ve vozidle, tedy například o infotainment. Ta jsou na dané podmínky testovaná. Mluvíme o předmětech, které si v autě odložíte, konkrétně se jedná o mobilní telefony, tablety, notebooky nebo powerbanky. Častější vystavení vysokým teplotám může zkrátit životnost jejich komponentů, konkrétně elektroniky a zdroje napětí (baterie).
„Elektroniku bychom nikdy neměli nechávat na místech, kde se může extrémně zahřívat. Výrobci uvádějí jako bezpečný provozní rozsah zpravidla 0 až 35 stupňů, dlouhodobému skladování pak nejlépe svědčí teploty mezi 15 a 20 stupni. Při teplotách nad přibližně 45 °C dochází k výrazně rychlejší degradaci lithium-iontových baterií. Motoristické testy přitom ukazují, že už při venkovní teplotě kolem 32 stupňů se interiér zavřeného auta na slunci během chvíle rozpálí na 50 stupňů a povrch palubní desky může dosáhnout až 80 stupňů Celsia,“ vysvětluje Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém zabývající se recyklací elektrospotřebičů.
U zařízení s baterií má vysoká teplota vliv na její výkon a také životnost. V extrému může dojít i k poškození článků. Průvodním jevem příliš vysoké teploty přístroje může být jeho nezvykle teplý povrch. V horších případech také nafouklá baterie, deformace krytu nebo v extrému zápach. Posledně jmenovaná situace je kritická a může jít o předzvěst požáru.
Pokud k uvedeným situacím dojde, většina přístrojů vám přehřátí sama oznámí. Typicky pokud používáte mobilní telefon v roli navigace a máte jej položený na palubní desce vozidla. V případě, že máte navíc telefon propojený s autem kvůli datovému přenosu potřebnému pro Android Auto nebo Apple CarPlay, pak situaci dále zhoršuje stálé nabíjení baterie. V případě, že je zařízení přehřáté, je třeba jej zchladit. Nikoliv však skokově snížit jeho teplotu, ale postupně. Většinou jej stačí odpojit od zdroje a umístit někam mimo dopad slunečních paprsků.
„Při navigaci pracuje naplno displej, GPS modul i datové připojení a telefon se navíc často zároveň nabíjí. V kombinaci s rozpáleným interiérem auta a nevhodným krytem nebo držákem za předním sklem to může být pro baterii velmi nebezpečné,“ upozorňuje Krumlová. Na cestách tak doporučuje využívat raději vestavěnou navigaci, popřípadě umístit držák na telefon do blízkosti průduchu klimatizace.
Jak ochránit mobil během tropických teplot
- Nenechávejte telefon ani notebook v zaparkovaném autě. Teplota na palubní desce může dosáhnout až 80 °C.
- Nenabíjejte zařízení na přímém slunci. Nabíjení samo o sobě baterii zahřívá.
- Při dlouhé jízdě omezte používání navigace v telefonu. Pokud je to možné, využijte vestavěnou navigaci vozidla nebo telefon umístěte do proudu klimatizace.
- Přehřátý telefon nikdy neochlazujte v lednici ani mrazáku. Prudká změna teplot může elektroniku poškodit.
- Nafouknutou nebo poškozenou baterii co nejdříve odevzdejte na místo zpětného odběru. Nepatří do směsného odpadu ani do domácího skladu.
Zdroj: tisková zpráva společnosti REMA Systém, Wikipedia, Foto: REMA Systém