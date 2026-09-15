Pozlacený cadillac zničil hurikán Andrew. Nyní stanovil nový aukční rekord
Existují auta drahá, exkluzivní, limitovaná a výjimečná, ale úplný vrchol představují naprosto nenahraditelné speciality vyrobené ručně a pouze v jednom exempláři. Přesně takový je Cadillac Elegante z roku 1953, jehož bílému laku karoserie kontrastují prvky z 24karátového zlata.
Cadillac Elegante stojí na šasi modelu 62, jeho karoserie je ovšem unikátním dílem italské karosárny Carrozzeria Motto. Jejím designérem byl Albrecht von Goertz, který později navrhl jedno z nejhezčích aut v historii, BMW 507. „Elegante byl jeden z jeho prvních projektů, který mu pomohl vybudovat si reputaci,“ uvádí aukční síň Kruse Auctions.
Jde o nezvykle dlouhé dvoudveřové kupé s vidlicovým osmiválcem s ventily v hlavě (OHV). Ten má objem 5,4 litru (331 ci) a výkon 157 kW (214 k). To bylo na tehdejší dobu mezi luxusními vozy opravdu hodně, například sportovně založené Ferrari 250 MM mělo výkon 176 kW (240 k). Motor cadillacu byl spojen se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou Hydra-Matic.
Klíčovým prvkem vozu není motor, ale jeho zlatem pokrytá hliníková karoserie. Její ruční výroba trvala karosárně celých 30 měsíců a vyšla na ohromných 30.000 dolarů, přibližně 375.000 dolarů dnes. Pouze za cenu karoserie jste tehdy mohli mít dva domy v rozrůstajícím se Brooklynu, nebo tři rodinné byty.
Když se vůz představil na mezinárodní autoshow v New Yorku v roce 1955, byl oznámen plán vyrobit deset kusů. Pravděpodobně kvůli astronomické ceně však vznikl pouze jediný exemplář vyhotovený pro umělce Harryho Birdsalla.
Čtyřiadvacetikarátové zlato na něm najdeme kolem světlometů, na klikách dveří a rámu čelního okna vyrobených z bronzu, na chladicí mřížce za předním kolem i na discích kol samotných. A také na střeše, která je sama o sobě unikátní. Nejde totiž o kupé, nýbrž o kabriolet s pevnou skládací elektrohydraulicky ovládanou střechou.
Od zlata Cadillac majitele neošidil ani v interiéru a přidal také tmavě vínové čalounění italskou kůží a volant z lucitu s osvětleným medailonkem svatého Kryštofa uprostřed. Všechna tato práce málem přišla vniveč v roce 1992, když jihovýchodní pobřeží USA zasáhl hurikán Andrew.
Výjimečný Cadillac byl výrazně poničen, o pár let později však započala jeho rozsáhlá renovace. Trvala celých 16 let a dokončena byla v roce 2014. Ještě tentýž rok se vůz vyhrál cenu diváků na prestižní soutěži Amelia Island Concours d’Elegance 2014 a letos se vůz dočkal dalšího úspěchu.
Cadillac Elegante se totiž před pár dny vydražil za sumu 1.275.000 dolarů (téměř 27 milionů korun), čímž se zároveň stal nejdražším prodaným vozidlem této značky ve veřejné aukci. Do nynějška tento rekord držel Cadillac V16 Fleetwood Aerodynamic Coupe z roku 1934, který se před třemi lety vydražil za 940.000 dolarů (20 milionů korun).
Cadillac V16 Fleetwood Aerodynamic Coupe (1934) |
I po započtení inflace je tak elegante o 50.000 dolarů (přibližně milion korun) dražší než původní rekordman. Ať už ke skvělému výsledku pomohla unikátnost vozu, příběh nebo zkrátka jen to, že jej aukční dům Kruse Auctions propagoval jako hlavní vůz celé aukce, výsledkem předčil všechna očekávání.
Elegante se navíc dostalo do aukce s pouhými 4331 mílemi (6969 km) na tachometru, zdokumentovanou historií včetně provedené renovace a přehlednými záznamy o vlastnictví, což pravděpodobně vzbudilo důvěru vážných zájemců.
Aukční dům Kruse Auctions označil designový jazyk vozu za „nenápadný luxus, exkluzivitu a jedinečnou teatrálnost“, což do jisté míry vysvětluje úspěch prodeje v porovnání s mnohem okázalejšími poválečnými vozy, které se dražily ve stejný den. A ono opravdu, znáte snad vůz pokrytý větším množstvím zlata, který si tak skvěle zachovává elegantní vzhled?
Zdroje: Kruse Auctions, Motor1