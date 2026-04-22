Pozor, blíží se sanitka! Propojení aut a dopravní infrastruktury v ČR v příštích letech vzroste
Vláda schválila strategii pro rozvoj služeb využívajících infrastrukturu kooperativních inteligentních systémů (C-ITS) v ČR na dalších 5 let. Co si pod tím představit?
Kooperativní inteligentní dopravní systémy (dále jen C-ITS) jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (Vehicle-to-Everything). Zejména jde o komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou (V2I), popř. mezi vozidly navzájem (V2V). V rámci této komunikace dochází k obousměrné výměně dat za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
To má také pozitivní vliv na snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, jednoduše plynulost dopravy přispívá k nižší spotřebě, opotřebení brzd i povrchu apod. Technologie C-ITS je mezinárodně standardizována a projekty na implementaci C-ITS jsou často finančně podporovány ze strany Evropské komise i národních dotačních programů.
V České republice už dnes systém funguje na vybraných úsecích dálnic D0, D1, D5 a D11 a ŘSD pracuje také na rozšíření na dálnice D2, D8 a D10. Rozvoj probíhá také v řadě měst. Už dnes systém poskytuje dynamické informace o dopravních omezeních, nehodách, kolonách nebo mimořádných meteorologických jevech a vytváří základ pro další rozvoj služeb v celostátním měřítku.
„Schválená strategie C-ITS je dalším krokem k dopravě, která je bezpečnější, chytřejší a praktičtější pro každodenní život. (...) Stejně důležité je ale i to, že lépe propojená doprava pomůže záchranářům, městům i správcům infrastruktury a vytvoří podmínky pro další rozvoj moderní mobility v České republice,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Jejím cílem je do roku 2031 vytvořit plně funkční prostředí pro služby C-ITS na celém území České republiky. Strategie současně počítá s využitím kombinace technologií krátkého dosahu ITS-G5 a mobilních sítí 5G či LTE tak, aby se důležité dopravní informace dostávaly k co nejširšímu okruhu uživatelů.
Vedle rozšíření počtu uživatelů a lepší dostupnosti služeb strategie počítá také s vybudováním národního systému podpory průjezdu vozidel IZS, s propojením a zkvalitněním datových zdrojů, s podporou datově propojených a automatizovaných vozidel, s pilotním nasazením C-ITS v železniční dopravě i s využitím nových technologií včetně předpovídání dopravních toků prostřednictvím AI.
Pro provoz na českých komunikacích s aktivním využitím služeb C-ITS byly jako první schváleny vozy automobilky Volkswagen – jedná se konkrétně o modely ID.3, ID.4, ID.7, Golf 8, Passat, Tiguan, Tayron, Multivan a ID. Buzz. Systémy zavádějí také nákladní automobily Volvo Trucks nebo automobilka Ford.
Strategie ale počítá také s tím, že důležité dopravní informace se budou dostávat nejen do vozidel vybavených jednotkou C-ITS, ale také do infotainmentů, navigačních a městských aplikací prostřednictvím rozvoje Public API. Jde o otevřené rozhraní, přes které se důležité informace C-ITS dostanou i k uživatelům aut bez této technologie. To pomůže rychleji upozorňovat například na nehody, kolony, práce na silnici, nebezpečné situace nebo blížící se vozidla IZS.
Dobré výsledky se od rozvoje očekávají také proto, že navigaci používá při jízdě významná část řidičů. Podle ministerstva dopravy tak tento kanál může být účinným způsobem, jak dostat důležité informace přímo k lidem na cestách. Významnou součástí schváleného materiálu je také větší bezpečnost na železničních přejezdech a podpora budoucí automatizované mobility.
Strategie počítá s pilotním ověřováním scénářů C-ITS na přejezdech a s novými datovými a senzorickými vstupy, které mají v budoucnu pomáhat i při rozhodování propojených a automatizovaných vozidel.
Zdroje: Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD