Prague Carlsbad Pupp Classic 2026: Z Prahy do Karlových Varů téměř stovkou veteránů
Již sedmnáctý ročník výjimečné akce zavedl téměř stovku účastníků od pražského Rudolfina až do Karlových Varů. Historická vozidla různého původu, koncepcí, stáří i kategorií dělala svou rozmanitostí radost nejen svým majitelům, ale zejména okolí.
Prague Carlsbad Pupp Classic je výjimečná akce nejen pro fandy motorsportu a milovníky klasických aut. Koná se pravidelně již od roku 2010 a ve čtvrtek 17. září 2026 zahájila již sedmnáctý ročník slavnostní večeře v pražském Rudolfinu.
Hned další den ráno od něj posádky odstartovaly na první etapu závodního víkendu. Trasa účastníky zavedla přes prohlídku v galerii Engine Prague a následný oběd až na krásný zámek Chyše v Karlovarském kraji.
Odtud trasa pokračovala směrem k lázeňskému městu, neobešla se však bez několika měřených úseků a spousty krásných silnic západních Čech. Sobotní etapa zavedla posádky do dalších atraktivních koutů Karlovarského kraje a všechny posádky se po náročném dni setkaly v cíli před Grandhotelem Pupp.
A že bylo na co koukat – mezi zúčastněnými nechyběly zajímavé československé vozy Wikov či Walter ze 30. let, elegantní Škoda Rapid LDD s plátěnou střechou a Škoda Rapid 135 zapůjčené z mladoboleslavského muzea, ale i další elegantní vozy, mj. značek Rolls-Royce, Bentley, Jaguar nebo Tatra.
Porsche bylo zastoupeno již tradičně několika generacemi modelu 911, na startovním poli se ale objevil také méně vídaný model 968, překvapilo i relativně mladé BMW Z8, Saab 900 Turbo nebo nádherný Jaguar E-Type. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo téměř sto posádek.
Celý závod vyvrcholil v karlovarském Grandhotelu Pupp slavnostním galavečerem spojeným s vyhlášením výsledků. Pořadatelé děkují všem posádkám za úžasnou atmosféru, kterou během celého víkendu vytvořily, a těší se na další ročník! A my se těšíme s nimi.
Zdroj: Engine Prague