Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Prague Carlsbad Pupp Classic 2026: Z Prahy do Karlových Varů téměř stovkou veteránů

Prague Carlsbad Pupp Classic 2026

Prague Carlsbad Pupp Classic 2026 Zdroj: Tomáš Šnírer

Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
Prague Carlsbad Pupp Classic 2026
30 Fotogalerie
Jiří Landa
Jiří Landa
Diskuze (0)

Již sedmnáctý ročník výjimečné akce zavedl téměř stovku účastníků od pražského Rudolfina až do Karlových Varů. Historická vozidla různého původu, koncepcí, stáří i kategorií dělala svou rozmanitostí radost nejen svým majitelům, ale zejména okolí.

Prague Carlsbad Pupp Classic je výjimečná akce nejen pro fandy motorsportu a milovníky klasických aut. Koná se pravidelně již od roku 2010 a ve čtvrtek 17. září 2026 zahájila již sedmnáctý ročník slavnostní večeře v pražském Rudolfinu.

Hned další den ráno od něj posádky odstartovaly na první etapu závodního víkendu. Trasa účastníky zavedla přes prohlídku v galerii Engine Prague a následný oběd až na krásný zámek Chyše v Karlovarském kraji.

Odtud trasa pokračovala směrem k lázeňskému městu, neobešla se však bez několika měřených úseků a spousty krásných silnic západních Čech. Sobotní etapa zavedla posádky do dalších atraktivních koutů Karlovarského kraje a všechny posádky se po náročném dni setkaly v cíli před Grandhotelem Pupp.

A že bylo na co koukat – mezi zúčastněnými nechyběly zajímavé československé vozy Wikov či Walter ze 30. let, elegantní Škoda Rapid LDD s plátěnou střechou a Škoda Rapid 135 zapůjčené z mladoboleslavského muzea, ale i další elegantní vozy, mj. značek Rolls-Royce, Bentley, Jaguar nebo Tatra.

Porsche bylo zastoupeno již tradičně několika generacemi modelu 911, na startovním poli se ale objevil také méně vídaný model 968, překvapilo i relativně mladé BMW Z8, Saab 900 Turbo nebo nádherný Jaguar E-Type. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo téměř sto posádek.

Celý závod vyvrcholil v karlovarském Grandhotelu Pupp slavnostním galavečerem spojeným s vyhlášením výsledků. Pořadatelé děkují všem posádkám za úžasnou atmosféru, kterou během celého víkendu vytvořily, a těší se na další ročník! A my se těšíme s nimi.

Video placeholder
Škoda 445 Spartak v testu Martina Vaculíka • Auto.cz

Zdroj: Engine Prague

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů