Praha poprvé hostila Distinguished Gentleman’s Drive. Za volant usedl i Petr Pavel
Praha se poprvé připojila k celosvětové charitativní jízdě The Distinguished Gentleman’s Drive.
V neděli 27. září vyrazily z centra metropole desítky historických automobilů starších čtyřiceti let s elegantně oblečenými posádkami. Mezi účastníky nechyběl prezident Petr Pavel, který usedl za volant BMW 326 z roku 1937.
První pražský ročník čítal 43 registrovaných účastníků. Kolona vyjela v deset hodin od Rudolfina a zamířila směrem do Lešan. Součástí trasy byla zastávka ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech, jízda pak skončila na místním zámku.
Distinguished Gentleman’s Drive vznikl v roce 2021 jako automobilová obdoba známějšího The Distinguished Gentleman’s Ride, motocyklové akce založené v Sydney v roce 2012. Zatímco DGR patří klasickým a historickým motocyklům, DGD je určen automobilům starým nejméně čtyři desítky let. Smyslem obou akcí je získávat peníze na podporu mužského zdraví, především na programy zaměřené na rakovinu prostaty a na duševní zdraví.
Za pražskými jízdami DGD i DGR stojí Petr Brázdil se svým týmem. „Zájem o první ročník ukázal, že tahle myšlenka má u nás své místo. Vyšlo nám počasí, přijela krásná auta a především přišli lidé, kteří chápou, že nejde jen o vyjížďku,“ říká organizátor.
Pražská premiéra přinesla podle pořadatelů také jedno prvenství. Petr Pavel se stal prvním prezidentem, který se Distinguished Gentleman’s Drive aktivně zúčastnil. Letošní ročník celosvětově spojil více než 6700 účastníků ve 203 jízdách v 61 zemích. Dosud se podařilo vybrat přes 332.000 eur, z toho téměř tři tisíce eur připadá na pražskou jízdu. Přispívat je možné ještě několik dní po skončení akce.
Zdroj: DGD