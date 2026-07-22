Praha prokazatelně rozesílá neoprávněné pokuty za parkování. Poradíme, jak se jim bránit
Všichni známe kompaktní auta s kamerami, která jezdí po městě a hlídají řádnost parkování. Jde zřejmě o nejméně oblíbené vozy na silnicích vůbec, nicméně pokutovat hříšníky je samozřejmě potřeba. Jenže co když je neoprávněná sama pokuta?
Každý řidič v Praze i dalších velkých městech pravděpodobně slyšel o tom, že kamerové auto usvědčující z nesprávného parkování musí projet alespoň dvakrát, aby dokázalo stání vozu. V poslední době však v Praze pozorujeme, že to město zkouší i na základě jednoho jediného průjezdu. Úředníci se přitom nestydí do dokumentů rovnou napsat delší časový úsek, aby celá věc vypadala neprůstřelně.
Jde o běžnou situaci: Potřebujete na moment zastavit v placené zóně, ať už na modré, fialové nebo oranžové, abyste vyložili těžký nákup nebo nechali vystoupit spolujezdce. Nevypínáte motor, sedíte za volantem a celá akce trvá sotva pár vteřin. Jenže v tu samou chvíli kolem vás projede monitorovací vůz. Vy sice vzápětí odjedete, ale za pár dní vám v poštovní schránce přistane výzva k úhradě pokuty, v Praze to obvykle činí 700 Kč. Mnoho lidí vyděsí patnáctidenní lhůta k zaplacení pokuty, proto prostě zaplatí a tím se celá věc uzavírá. Jenže se často stačilo jen bránit.
Ačkoliv kolem monitorovací vůz prosviští pouze jednou a nedlouho po jeho odjezdu jste byli pryč, v úředním dopise se klidně dočtete, že vaše vozidlo na místě neoprávněně stálo v delším časovém rozmezí, například půl hodiny. Systém zkrátka vygeneruje časový interval a úřad se tváří, že má situaci perfektně zdokumentovanou, přestože drží v ruce snímky z pouze jednoho průjezdu.
Kontrolní vůz musí projet dvakrát
Česká legislativa striktně rozlišuje mezi pojmy „zastavení“ a „stání“. Zastavit můžete prakticky kdekoliv na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení či vystoupení osob nebo k naložení a vyložení nákladu, samozřejmě pokud tu není značka zákazu zastavení.
K prokázání neoprávněného stání jsou bezpodmínečně nutné dva nezávislé průjezdy téhož kontrolního vozidla. Mezi těmito průjezdy navíc musí uplynout časový rozestup, který standardně činí minimálně tři až pět minut. Teprve když kamery zachytí stejné auto na stejném místě ve dvou různých časech, je technicky dokázáno, že tam vozidlo skutečně stálo, a nešlo o pouhé vteřinové zastavení.
Rozesílání pokut po jediném průjezdu je založeno na sázce na lidskou pohodlnost či strach z úřední mašinérie. Úřady spoléhají na to, že lidé propadnou panice z modrého pruhu na obálce a raději pošlou pár stovek, než aby se zkoušeli bránit.
Obrana je jednoduchá
Pokud vám do schránky dorazila podobně výzva a vy víte, že jste na místě byli jen krátce a auto s kamerami projelo pouze jednou, doporučujeme obranu. Naše praxe ukázala, že jakmile se řidič nenechá zastrašit a úřad oficiálně vyzve k předložení důkazů z onoho druhého průjezdu, karta se obrací. Protože druhý záznam fyzicky neexistuje, magistrát v naprosté většině případů couvne, pokutu zruší nebo věc potichu odloží.
Na výzvu stačí odpovědět písemně (například datovou schránkou nebo doporučeným dopisem) a použít věcnou, slušnou argumentaci. Níže naleznete vzor textu, který stačí zkopírovat, doplnit o vaše údaje a odeslat zpět na úřad:
„V této věci jsem na daném místě pouze krátce zastavil (v řádu několika vteřin) za účelem neprodleného vystoupení/nastoupení osob (či manipulace s nákladem). Po celou dobu jsem byl ve vozidle či jeho těsné blízkosti. A pokud vím, monitorovací vozidlo projelo pouze jednou. Pokud jako protistrana disponujete důkazním materiálem z druhého průjezdu, žádám o jeho předložení; v takovém případě částku uhradím. V opačném případě považuji výzvu za neoprávněnou. “
Tento diplomatický, ale nekompromisní postoj funguje jako síto na neoprávněné výzvy k zaplacení po jednom průjezdu kontrolního vozu. K naplnění skutkové podstaty přestupku neoprávněného stání je prostě nezbytné zdokumentovat dva nezávislé průjezdy s časovým rozestupem.
I mně osobně přišly v posledních sedmi měsících dvě takové pokuty, jedna z Prahy 9 a druhá z Prahy 5. Věděl jsem, že šlo o krátké zastavení, protože jsem byl celou dobu za volantem. Na oba případy jsem reagoval uvedeným vyjádřením a oba úřady řešení přestupku odložily na neurčito, nic jsem platit nemusel.
Zdroje: autorský článek, parking.praha.eu, TSK