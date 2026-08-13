Pravé závodní BMW M2 současnosti nemá šestiválec. Místo toho má vlastní šampionát
Na silnici můžete narazit na BMW M2, M2 Competition a při troše štěstí i na M2 CS. Všechny mají šestiválce. Pravá závodní M2 se však jmenuje M2 Racing, má dvoulitrový čtyřválec a právě jede svou první sezonu vlastního šampionátu BMW M2 Cup.
Když se řekne BMW M2, znamená to silný řadový šestiválec a techniku připravenou na okruhové ježdění. Nově je v nabídce i možnost pohonu všech kol. V profesionálním motorsportu však platí trochu jiná pravidla.
Nový okruhový speciál BMW M2 Racing, který letos naplno vtrhl na světové tratě, spoléhá pod kapotou na přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec. Výsledek? Lehčí, obratnější a dostupnější závoďák.
Divize BMW M Motorsport tímto modelem navazuje na mimořádně úspěšnou tradici dostupných okruhových speciálů, jako byly legendární modely M235i Racing či M2 CS Racing. Nové M2 Racing má sloužit jako ideální vstupní brána do světa motorsportu – ať už pro mladé talenty, nebo zkušené amatérské týmy.
Široká karoserie s ostrým dvoulitrem
Místo třílitrového šestiválce S58 dostal speciál vyladěný dvoulitrový čtyřválec B48 o výkonu 230 kW. Motor s tímto kódovým označením běžně najdeme pod kapotou sériových modelů BMW i ostrých verzí značky MINI, jako je John Cooper Works. Ačkoli základní blok a architektura zůstávají shodné, závodní varianta z dílen BMW M Motorsport je speciální v mnoha zásadních detailech.
Klíčové úpravy se zaměřily na termomanagement a spolehlivost při extrémní zátěži. Motor dostal chladicí okruh dimenzovaný pro závodní použití a modifikovanou olejovou vanu s interními přepážkami, které zabraňují odlévání oleje při dlouhotrvajícím bočním přetížení v zatáčkách. O ovládání motoru se stará závodní řídící jednotka, která podporuje přepínání výkonových map. Týmy tak mohou výkon motoru snadno upravovat podle předpisů konkrétní závodní série či pravidel Balance of Performance (BoP).
Systém doplňuje závodní výfukové potrubí. Výsledkem je agregát s okamžitou odezvou na plyn, lineárním průběhem točivého momentu a především relativně nízkými provozními náklady, které jsou pro zákaznický motorsport klíčové.
Díky menšímu motoru a odstrojení všeho zbytečného se podařilo srazit hmotnost vozu na 1498 kilogramů. To znamená, že závodní M2 je o masivních 232 kg lehčí než její silniční sourozenec. V kombinaci s maximální rychlostí přesahující 270 km/h dostaly týmy do rukou široké, ale zároveň hbité nářadí.
Očesaný BMW M2 Racing se prodává za velmi atraktivní cenu 98.000 eur bez DPH, což v přepočtu činí přibližně 2.370.000 Kč bez DPH.
Sériové BMW M2 začíná v Česku na ceně 1.942.200 Kč s DPH. Čistě pro zajímavost – s daní by M2 Racing vyšlo na zhruba 2.870.000 Kč s DPH. Závodní speciál je tak s daní dražší o necelých 930 tisíc korun.
Když si ale uvědomíte, že za tuto částku dostáváte kompletně hotové okruhové nářadí s bezpečnostním rámem FIA, špičkovým stavitelným podvozkem KW, závodní nádrží ATL a tovární podporou BMW M Motorsport, jde v říši profesionálního závodění o výhodnou nabídku.
Autem to jen začíná
Koupí samotného auta však příběh zákazníka u divize BMW M Motorsport zdaleka nekončí. Model M2 Racing totiž vznikal v rámci propracovaného programu zákaznického závodění, jehož hlavním cílem je sejmout z beder soukromých týmů starosti s náročnou logistikou, servisem a vývojem.
Během závodních víkendů tak soukromníci nezůstávají na holičkách. Přímo v paddocku mají k dispozici tovární inženýry BMW, kteří pomáhají s analýzou dat, ideálním nastavením podvozku pro konkrétní traťové podmínky i s bleskovou diagnostikou technických zádrhelů.
Jedním z nejsilnějších trumfů celé služby je mobilní sklad náhradních dílů. Na klíčové šampionáty vysílá automobilka vlastní servisní kamiony nabité náhradními komponenty od A do Z. Pokud tedy jezdec během pátečního tréninku poškodí zavěšení nebo karoserii, mechanici nemusí vozit v dodávce náhradní díly za miliony – jednoduše si potřebný díl pořídí přímo na místě u zástupců BMW.
Celá konstrukce vozu je navíc navržena v duchu závodního konceptu Plug & Play. Auto je provozně přívětivé, k jeho provozu není potřeba armáda počítačových expertů, což dramaticky sráží sezónní rozpočet amatérských i profesionálních stájí.
Součástí zákaznického balíčku je také plný přístup k profesionálnímu datovému softwaru, díky kterému mohou inženýři v reálném čase sledovat telemetrii, prácí jezdce s pedály i teplotní management kapalin.
Pro mladé naděje je navíc obrovským lákadlem přímá návaznost na tovární skauting. Výkony nejmladších pilotů v pohárových kláních jsou pod drobnohledem odborníků, a ti nejlepší dostávají pozvánku do BMW M Racing Academy. Tam získají nejen průpravu pro práci s médii či fyzickou přípravu, ale především přímou lístkovku do kokpitů silnějších specifikací GT4 a GT3.
Vlastní pohár, Nürburgring a Amerika
Během testování na slavné severní smyčce Nürburgringu se inženýři dostali do úsměvné situace, kdy prototyp neprošel přísnými hlukovými limity trati. Závodní výfukový systém byl jednoduše až příliš hlasitý a musel být pro ostrý provoz dodatečně utlumen.
Zkouška ohněm však dopadla na výbornou. Během loňského testovacího nasazení při legendární čtyřiadvacetihodinovce na Nürburgringu vůz ve své třídě SP 3T dominoval a odvezl si zasloužené vítězství. Vývojáři při ladění nezapomněli ani na lidský faktor. Přestože jde o nekompromisní okruhový stroj s ocelovou klecí a závodními skořepinami, v kabině zůstala zachována klimatizace. Ta totiž pomáhá udržet jezdce v optimální fyzické kondici i během náročných letních vytrvalostních závodů.
Rok 2026 je pro BMW M2 Racing zásadním milníkem. Vůz dostal svůj vlastní dedikovaný šampionát BMW M2 Cup, který probíhá jako prestižní doprovodný program německého seriálu DTM. První závod se pojede právě tento víkend.
|Kalendář BMW M2 Cup 2026
|15.–16. srpna
|Nürburgring (Německo)
|12.–13. září
|Sachsenring (Německo)
|10.–11. října
|Hockenheimring (Německo) – Finále
Závodní kalendář pro letošní rok obsahuje jen německé okruhy. Ve hře je nejen atraktivní finanční dotace 170.000 eur, ale především šance pro talentované jezdce již od 15 let, kteří mohou získat přímou vstupenku do oficiální tovární akademie BMW M Racing.
Geografické hranice Evropy ale pro M2 Racing rozhodně nejsou limitem. Vzájemný zájem zámořských týmů vyústil ve vznik samostatné třídy v rámci severoamerického seriálu IMSA VP Racing SportsCar Challenge a vůz sklízí úspěchy také v mistrovství TC America.
|BMW M2 Racing (2026): Technické údaje a přehled
|Motor
|Přeplňovaný řadový 4válec, 1 998 cm³
|Základ B48 s technologií M TwinPower Turbo
|Maximální výkon
|230 kW (313 koní)
|Možnost softwarové úpravy výkonu dle pravidel sérií
|Točivý moment
|400 Nm
|Vyladěný průběh pro závodní použití
|Maximální rychlost
|přes 270 km/h
|Dle zpřevodování a nastavení aerodynamiky
|Převodovka
|7stupňová ZF 8HP
|Vybavená speciálním softwarem BMW M Motorsport
|Diferenciál
|Mechanický samosvorný
|Vybaven samostatným okruhem chlazení
|Celková hmotnost
|1 498 kg
|O 232 kg lehčí než sériové M2 G87
|Celková délka
|4 587 mm
|Včetně předního závodního splitteru
|Celková šířka
|2 068 mm
|Včetně vnějších zpětných zrcátek
|Celková výška
|1 369 mm
|Snížený závodní podvozek
|Rozvor náprav
|2 857 mm
|Základ ze sériového šasi G87
|Bezpečnostní rám
|Svařovaná klec DMSB/FIA
|Oficiálně certifikovaný integrovaný ochranný rám
|Podvozek a tlumiče
|Závodní stavitelný podvozek KW
|Tlumiče vycházející ze specifikace GT3 + nastavitelné stabilizátory
|Brzdový systém
|M Compound s chlazením
|Závodní brzdové destičky a dedikované vzduchové kanály
|Kola a pneumatiky
|Kovaná kola 10x18"
|Pneu Goodyear 265/660 R18
|Elektronické asistenční systémy
|M Traction Control (10 stupňů)
|Obsahuje také omezovač rychlosti v boxech
|Odlehčení a karoserie
|Karbonová střecha
|Polykarbonátová okna makrolon a rychloupínáky kapot
|Palivová nádrž
|ATL FT3 (homologovaná FIA)
|Závodní bezpečnostní nádrž s integrovaným tankovacím hrdlem
Zdroje: BMW, BMW M Motorsport, DTM, IMSA