Pravidelná údržba aut je důležitá i u elektromobilů. Říká to vedoucí servisního provozu TMNA
Správná péče o provozní kapaliny, brzdy či pneumatiky je pro dlouhou životnost vozu klíčová, což potvrzují i zkušenosti odborníků z praxe. Pravidelný servis se přitom nevyplácí podceňovat ani u čistě elektrických automobilů, které sice nepotřebují měnit motorový olej, ale vyžadují údržbu dalších důležitých systémů.
Produkty japonské automobilky Toyota a její luxusní odnože v podobě Lexusu obecně platí za jedny z nejspolehlivějších aut na planetě. I tak je ale potřeba je pravidelně servisovat, pro dlouhou životnost vozů je totiž potřeba udržovat je v dobrém stavu. To platí pro všechny automobilky bez výjimky.
Že si to někteří řidiči neuvědomují, jak moc může plánovaná údržba ovlivnit životnost a výkon vozidla, upozorňuje právě automobilka Lexus. Zároveň podotýká, že pravidelná údržba je potřeba také u čistě elektrických vozidel. Ty se sice vyhýbají častým výměnám motorového oleje, ale jejich systémy potřebují udržovat v dobré kondici též.
Kromě pohonného systému může jít například o brzdy, chladicí systémy a další provozní kapaliny, ale také například správnou geometrii náprav a podobně. Cílem pravidelných prohlídek je včas odhalit potenciální problémy, což může předejít potřebě nákladné opravy.
Joe Clarke, manažer servisních operací v severoamerickém ústředí společnosti Toyota Motor (TMNA) a samozvaný „automobilový nadšenec“, sdílel několik svých tipů pro udržení vlastního vozidla v co nejlepším možném stavu. Během téměř tří desetiletí strávených v servisním oddělení TMNA už prý viděl prakticky všechno.
Doporučuje uživatelům dodržovat stanovené servisní intervaly, přičemž upozorňuje na dva důležité fakty. Prvním je, že stanovený termín či průběh kilometrů je tím nejzazším termínem, při kterém by měl daný úkon proběhnout.
Když tedy ve vedlejší vsi vlastní postarší vůz, se kterým jezdí pouze do kostela a po 15 letech má nájezd méně než 30.000 kilometrů, neznamená to, že stačí tento rok poprvé vyměnit motorový olej.
Ve vozidle provozovaném v režimu smluvní dálkové přepravy bude motor zatěžován určitě méně než stejný vůz využívaný pro krátké jízdy po Praze, u kterého je třeba vhodné interval výměny motorového oleje zkrátit.
Jak upozorňuje Clerke, četnost kontrol stavu vozidla je nezávisle na pohonu nutné uzpůsobit způsobu jeho využití. I u elektromobilů je potřeba servisní prohlídky dodržovat, není pravda, že do servisu jezdit nemusí, dokud se nic nestane. Clerke upozorňuje na to, že by si řidiči intervaly i údržbu měli nastudovat v manuálu k vozidlu. Lexus je nabízí také online.
Elektromobilita není bezúdržbová
Že čistě elektrická auta opotřebovávají pneumatiky rychleji než jejich spalovací protějšky, není mýtus, ale fakt. Jejich životnost zkracuje vysoký točivý moment, silné rekuperační brzdění i vyšší hmotnost vozu.
Clerke doporučuje kontrolu každých 8000 kilometrů a také průběžně sledovat tlak v pneumatikách. Podle amerického ministerstva energetiky správný tlak v pneumatikách může snížit spotřebu paliva (či elektrické energie) až o 6 %.
Nepřecházejte drobné nedostatky, jelikož mohou vést k mnohem většímu problému v budoucnu. Vrzání pod kapotou, malá loužička na parkovacím místě nebo klimatizace, která není úplně studená, se mohou zvláště u vozidel s vyšším nájezdem zdát jako drobnosti. Signalizují ale vcelku očividně, že něco není v pořádku. Včasné odhalení těchto problémů může často pomoci předejít větší a dražší opravě později.
Pokud nefunguje nějaká základní funkce, je lepší obětovat peníze za servisní prohlídku než dorazit s asistenční službou rovnou na velký servisní úkon. „Pokud se vám něco zdá na pohled, zvuk nebo pach divné, s kontrolou neotálejte,“ říká Clerke.
Mnohým z vás to určitě bude jasné a někdo bude doporučení vnímat jako snahu dostat zákazníky do servisu, myslím si ale, že není od věci si i takto elementární věci připomenout, zamyslet se, kdy jsme na svém autě naposledy vyměnili motorový olej, kdy jsme jej naposledy prohlédli a nebo jaké nedostatky cíleně přehlížíme.
V rámci běžné péče o vozidlo doporučuje Clerke každý měsíc kontrolovat funkčnost světlometů – zejména při průměrném věku vozového parku v ČR přes 16,5 let je těžké odhalit například nefunkční brzdové světlo bez cizí pomoci.
K již zmíněné kontrole dostatečného tlaku v pneumatikách přidává také kontrolu hloubky dezénu a my přidáváme kontrolu stáří pneumatik. To poznáte podle tzv. kódu DOT, který uvádí týden výroby následovaný rokem – například 4218 znamená, že pneumatika byla vyrobena ve 42. týdnu roku 2018 a blíží se tak hranici své životnosti. Při správném skladování se obecně uvádí, že pneumatiky jsou bezpečné maximálně 10 let od data výroby a v provozu by neměly být používány déle než 5 až 6 let.
Mezi další tipy přidává Clerke výměnu provozních kapalin a filtrů nejpozději dle servisního plánu, kontrolu koroze pólů baterie, výměnu stěračů na čelním skle a pravidelnou údržbu klimatizace. Váhu přikládá také pravidelné kontrole brzdového systému nebo pravidelnému mytí a voskování vozů.
Připomíná, že pravidelná údržba může pomoci také při případném prodeji vozidla. „Ať už se jedná o prodejce v rámci programu, jako jsou certifikované ojeté vozy Toyota/Lexus, nebo o prodej rodinnému příteli, rozdíl mezi udržovaným vozidlem a vozidlem, u kterého majitel ignoroval drobné vady, se často projeví po rychlé zkušební jízdě kolem bloku.“ Tak to vidí americké zastoupení automobilky Lexus i Joe Clerke. Zapomněl na něco?
Zdroj: Lexus USA