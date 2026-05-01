Pravidla pro motorkáře nejsou všude stejná! Problém jsou i holé ruce
Povinným módním doplňkem na motorce u nás je helma. Třeba ve Francii vás ale může policie pokutovat i za holé ruce bez rukavic. A to není jediná odlišnost, která se týká motorkářů na cestách po Evropě.
Pro motocykly platí povětšinou stejná pravidla jako pro auta. Stopka platí logicky pro všechny, červená na semaforu taky, zákaz vjezdu taky. Ale v některých věcech se občas předpisy pro motorkáře od těch pro auta liší. Třeba nejvyšší povolená rychlost je sice často stejná v osobáku i na mašině, ale kupříkladu v Bulharsku to neplatí. Tam můžete jet autem po dálnici 130, a v některých vyznačených úsecích dokonce 140 km/h, na motocyklu je ale limit jen 100 km/h. V Řecku je to ještě pestřejší. Když máte jen stopětadvacítku nebo slabší stroj, tak smíte jet mimo obec 70 km/h a na dálnici osmdesátkou. Silnější stroje mají stejné limity jako osobní auta.
Rozdíly mohou být také u alkoholu. Ten je v řadě zemí tolerován. Opět platí, že často je stejný limit třeba v Německu za volantem i řídítky, můžete tedy mít až půl promile. Ale třeba v Litvě platí pro jezdce na motorce nula, zatímco v autě je povoleno 0,4 promile.
A to není zdaleka všechno. Rozdíly jsou napříč Evropou i v tom, co má mít motorkář na sobě. Helma je základem všude, ale třeba Francie požaduje taky rukavice a v Belgii vám zákon předepisuje i to, jaké máte mít boty.
Striptýz na hranici
Pokud si třeba někde u Antverp nebo Brug sednete na motorku jen v tričku s tím, že jedete pouze kousek od kempu k benzince pro limonádu, můžete dostat pokutu okolo 60 eur, což je na naše čtrnáct stovek. Ne že by Belgie zavedla módní policii, ale sebehezčí tričko či krásnější botky nebo kraťásky či džíny neprojdou. Stran úborů je Belgie neskutečně přísná. Na strojích o obsahu vyšším než 50 cm3 to bez kompletního oblečení pro motorkáře nejde.
Jak řidič, tak spolujezdec musí mít rukavice, bundu s dlouhými rukávy, kalhoty a pak boty chránící kotníky. V sandálech tedy jet nemůžete. V tomto je Belgie unikátem, nikde jinde tak přísné požadavky nejsou. Když dosáhnete belgicko-francouzské hranice, může začít lehký striptýz. Dolů můžou jít kalhoty, odhodit můžete bundu a vysoké boty lze nahradit třeba teniskami nebo pantoflemi. Pokud čtete pozorně, všimli jste si, že z toho, co jsme měli v sousední Belgii, jsme krom helmy nezahodili rukavice. Ty nesundáváme, ve Francii jsou totiž povinné, a to nejen pro řidiče, ale i spolujezdce. A rukavic se nezbavíme ani při cestě dál na jih.
Před pár lety zavedli tento doplněk i ve Španělsku. A platí to nejen pro velké motorky, ale i skútry a mopedy. Takže pokud si třeba v Madridu půjčíte sdílený elektrický moped, tak i když bude mít maximální rychlost 45 km/h, musíte mít rukavice.
Nicméně rukavice jsou dobrým doplňkem ne kvůli pokutě, ale kvůli ochraně rukou, kdybychom náhodou spadli. Takže je lepší si je brát i v zemích, kde to není povinné, byť ve velmi horkých dnech jsou nepříjemné. A některé italské skútry mají tak drobné ovládací prvky, že se v rukavicích špatně zapínají a vypínají blinkry.
Vesty a trojúhelníky
Jak už jsme uvedli v úvodu, v Bulharsku smí motorky jet na dálnici jen stovkou, což je méně, než je povoleno autům. Třeba v Estonsku sice platí pro auta i mašiny stejná rychlost, ale pozor si musíte dávat na kalendář. V zimě se jezdí po dálnicích jen 90, od dubna do října je povolená stodesítka. V Lucembursku můžou auta i motorky 130, ale za deště musí oboje zpomalit na 110 km/h.
A pro mladé řidiče, tedy přesněji ty, kdo mají řidičský průkaz dobu kratší než tři roky, platí ve Francii a Itálii nižší rychlostní limity. V Itálii na dálnici maximálně stovka, ve Francii 110 km/h. Sice to nikdo v praxi moc nekontroluje, ale pokud si ve čtyřiceti uděláte papíry na mašinu, tak autem můžete jezdit 130, na motorce jste ovšem začátečník a měli byste zpomalit.
V Chorvatsku pak platí mimo obec pro šoféry do 25 let rychlosti snížené o 10 km/h. Takže na silnici 80, rychlostní komunikaci 100 a dálnici 120 km/h.
Ve Švédsku nebo Maďarsku musí mít motorka se sajdkárou výstražný trojúhelník. Ve Španělsku letos zavedli v případě aut místo výstražných trojúhelníků balízy V16, tedy žluté majáčky. Řada motorkářů si nebyla jistá, zda je maják povinný jen pro auta, nebo ho musí mít i motorky. Pravda je taková, že v jedné stopě ho mít nemusíte, ale můžete, pokud chcete zlepšit svou viditelnost při nouzovém zastavení zejména na dálnici.
Výstražný trojúhelník tak asi řešit nebudete, ale vestu ano. Ta sice u nás není na motorce povinná, ale na rovinu, když se motorka pokazí na dálnici, vestou nic nezkazíme. A co se týče reflexních prvků, ve Francii by měl mít jezdec na helmě reflexní nálepky. Měl, málokdy se to vyžaduje. A jde opět o jednu z těch věcí, kde se motoristi po celé Evropě přou, zda při případné kontrole uchlácholí policistu, že to pro vozidla registrovaná v cizině neplatí. Nálepky povinné sice nejsou, ale možná není od věci je mít dobrovolně.
Dálniční poplatky
Zatímco v ČR a taky na Slovensku se v jedné stopě, nebo dokonce i na tříkolkách proháníme po dálnicích zadarmo, v cizině to neplatí. V Rakousku je třeba za dálnici zaplatit, i když je poplatek pro motorky nižší než pro auta. To samé platí v sousedním Slovinsku nebo Maďarsku. Ve Švýcarsku existuje pouze jedna nálepka a je společná pro auta i motorky. V Itálii nás pak čekají mýtnice, nehledě na to, zda jsme za volantem, nebo řídítky. V Rakousku jsou zpoplatněné i některé horské silnice.
Co s sebou
Předpisy jsou sice napříč Evropou rozdílné, ale pokud jedete v kompletním motorkářském obleku, projedete všude. Řada států nevyžaduje reflexní vestu, je ovšem lepší ji mít i v zemích, kde není povinná. To je případ i ČR nebo Rakouska. Jednak se nemusíte starat, kde povinná je, a když nouzově zastavíte na dálnici, budete vidět. Nehledě na to, co chtějí nebo nechtějí předpisy. Alkohol je také lepší nepít. V případě zaviněné nehody v zemi, kde je nějaká ta sklenička povolená, vám ale hrozí problémy s pojišťovnou. Ta po vás může v případě řízení pod vlivem alkoholu vymáhat škodu, kterou zaplatila z povinného ručení.
Zdroj: Svět motorů