Prázdné haly automobilek zachraňuje Peking a zbrojní průmysl
Mnohé evropské výrobní haly zejí prázdnotou a tradiční výrobci čelí otázce, co s nadbytečnými kapacitami. Koncern Volkswagen volí strategii národní hrdosti, odmítá čínské zájemce a raději své německé linky transformuje na výrobu zbraňových systémů. Rivalové jako Ford či Stellantis se naopak spolupráci s Čínou nebrání.
Evropský automobilový průmysl prochází nejdramatičtější transformací od druhé světové války. Ochlazený zájem o elektromobily, který se zvedá až letos v reakci na rostoucí ceny paliv kvůli válečnému konfliktu na blízkém východě, a konec postpandemického optimismu zanechaly výrobní haly poloprázdné, což západní koncerny postavilo před osudovou volbou.
Někteří, jako Ford nebo Stellantis, otevírají brány čínským dravcům, kteří potřebují domácí půdu k obcházení unijních cel. Jiní, v čele s Volkswagenem či Renaultem, mění výrobní infrastrukturu na strategické zbrojní základny pro západní armády a Izrael. Z autokoncernů se tak stávají klíčoví hráči na šachovnici globální bezpečnosti, ve hře je ekonomická dominance Číny a vojenská akceschopnost Západu.
Wolfsburg odmítá asijské peníze
Vedení koncernu Volkswagen dalo jasně najevo, že padající křivky prodejů nebude řešit spojenectvím s čínskou konkurencí na evropské půdě. Generální ředitel koncernu Oliver Blume rázně utnul veškeré spekulace o tom, že by VW pronajal nebo prodal své linky asijským značkám, jako je Xpeng. Ten přitom ještě nedávno veřejně prohlašoval, že s německou ikonou o využití jejích kapacit jedná, byť si zároveň rýpnul do údajné zastaralosti německých linek.
Blume nyní ujistil vyděšené odbory, že žádné diskuse s Číňany neprobíhají a probíhat nebudou. Koncern sice otevřeně přiznává masivní nadkapacitu, kterou řeší utlumováním výroby, ale čínská cesta je pro Wolfsburg tabu. Šéfka podnikové rady Daniela Cavallo varovala, že by takový krok definitivně zničil image národní průmyslové ikony a vyvolal dojem, že Volkswagen potřebuje zachránit zvenčí.
Ford a Stellantis klíče prodávají
Zcela odlišný, finančně pragmatický přístup zvolili další globální hráči, pro které čínský tlak představuje vítanou finanční injekci. Ford bojuje se svou obří španělskou továrnou ve Valencii s roční kapacitou přes čtyři sta tisíc aut, která jich ale momentálně vyrábí sotva čtvrtinu.
Ford se proto rozhodl pro radikální krok a rozjel pokročilá jednání s čínským koncernem Geely, který už vlastní značky jako Volvo, Polestar či Zeekr. Místo pouhého pronájmu linek se již finalizuje přímý prodej jedné z největších montážních hal celého španělského komplexu. Číňané tak získají hotové zázemí pro své hybridy a elektromobily, zatímco Ford získá peníze na restrukturalizaci zbytku svých evropských aktivit.
Podobně pružně reaguje koncern Stellantis, který propojil své síly s čínským Leapmotorem. Poté, co politické neshody zablokovaly plánovanou montáž v Polsku, Stellantis okamžitě přesunul produkci leapmotorů do svých španělských závodů.
Na Pyrenejském poloostrově navíc úspěšně operuje i čínský gigant Chery, který kompletně převzal a reindustrializoval obří barcelonskou továrnu opuštěnou Nissanem. Ve spolupráci s místní značkou Ebro tam nyní bezcelně chrlí automobily pro celý evropský trh.
Zrod zbrojovky v Osnabrücku
Nejvíce šokující kapitolu této průmyslové transformace však píše samotný Volkswagen. Poté, co Blumeho management odmítl čínské peníze, musel najít jiné řešení pro ohrožený závod v německém Osnabrücku, kde více než dvěma tisícům zaměstnanců hrozila ztráta práce. Řešení přišlo z oblasti, která prožívá nebývalý rozkvět – ze zbrojního průmyslu.
Volkswagen podepsal oficiální memorandum o záměru s izraelskou státní zbrojovkou Rafael. Tradiční automobilová továrna se má v blízké budoucnosti kompletně proměnit ve strategické výrobní centrum pro komponenty izraelského protiraketového systému Iron Dome. V halách se sice nebudou plnit rakety výbušninami, ale linky budou produkovat těžké vojenské komponenty, transportní logistické systémy, generátory energie a samotné odpalovací rampy.
Tento krok sice získal plnou podporu spolkové vlády v Berlíně, která v něm vidí posílení evropsko-izraelské obranné aliance, ale doma vyvolal vlnu odporu. Místní obyvatelé vyjadřují vážné obavy z toho, že se z jejich města stane legitimní vojenský terč, a právní analytici varují před mezinárodními právními riziky spojenými s přímou průmyslovou účastí na blízkovýchodním konfliktu.
Renault, Ford i Pentagon v jednom šiku
Osnabrück je však pouze špičkou ledovce. Transformace automobilové infrastruktury na zbrojní linky se stává celoevropským a globálním trendem. Francouzský Renault již zašel ještě dál a ve svých tradičních továrnách v Le Mans a Cléonu už rozjel masovou produkci strukturálních dílů a motorů pro vojenské útočné drony dlouhého doletu s názvem Chorus, a to v rámci partnerství se francouzskou zbrojovkou Turgis Gaillard.
Za Atlantikem zase nejvyšší představitelé Pentagonu uspořádali mimořádnou schůzku s vedením koncernů Ford a General Motors. Americká armáda kvůli vyprázdněným skladům otevřeně tlačí na Detroit, aby své civilní linky urychleně adaptoval na výrobu taktického vojenského hardwaru a systémů proti dronům.
Vrací se tak historická praxe z dob světových válek, kdy automobilky fungovaly jako strategická záloha státu. V Evropě se tomuto tlaku již nebrání ani prémiový segment, což potvrdil šéf Mercedesu-Benz Ola Källenius, a britský koncern Jaguar Land Rover aktivně bojuje o masivní armádní zakázky pro tamní ministerstvo obrany.
Také japonské Subaru se nyní masivně zaměřuje na vývoj bezpilotních bojových letounů a průzkumných dronů pro japonské ministerstvo obrany, přičemž využívá své know-how z asistenčních systémů v autech.
Nejrychleji se však mění situace u obřích subdodavatelů, kteří dříve žili z komponentů pro spalovací motory. Téměř polovina evropských automotive dodavatelů dnes přesouvá své volné kapacity k armádě, protože vojenský sektor nabízí stabilitu a nesrovnatelně vyšší marže.
Německý strojírenský gigant Schaeffler tak ve velkém vyrábí vojenské drony, zatímco zbrojní koncerny jako Rheinmetall či KNDS agresivně skupují krachující technologická centra firem Bosch či Continental, aby z nich obratem vybudovaly moderní zbrojní linky. Mapa evropského průmyslu se tak mění pod rukama a automobilový sektor v ní už nehraje hlavní roli.
Zdroje: Financial Times, General Motors Investors, Geely Media, Quattroruote, Reuters, Rheinmetall Defense, Turgis Gaillard, Volkswagen AG Media, Wirtschaftswoche.