Před lety měl model Karma konkurovat Tesle. Dnes má plug-in hybridní osmiválec LS6
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Vůz s extrémně spletitou historií si prošel bankroty několika společností, nabídl několik koncepcí pohonu a u zákazníků přesto vždy pohořel. Karma Automotive mu nyní naděluje osobitý bodykit, punc exkluzivity a nejvýkonnější produkční plug-in hybrid na světě.
Vůz Fisker Karma navržený Henrikem Fiskerem byl vyráběn mezi lety 2011 a 2012 ve Finsku. Při svém uvedení na trh využíval systém pohonu s prodlužovačem dojezdu ve formě dvoulitrového čtyřválce Ecotec, kola však poháněly dva elektromotory na zadní nápravě. Ve své době měl pokrokový sedan čistě elektrický dojezd jen 51 (EPA), resp. 83 km (TÜV) a po bankrotu výrobce vysokonapěťových baterií o kapacitě 20,31 kWh se dostala do problémů i automobilka.
Dvacet rozpracovaných vozů prodala společnosti VLF Automotive, která celé plug-in hybridní pohonné ústrojí nahradila osmiválcovým motorem LS9 o objemu 6,2 litru a výkonu 476 kW (638 k) a točivém momentu 819 Nm.
Změnou u vozu nazvaného Destino prošly tvary přední části, kde bylo nutné vytvořit větší prostor pro přísun vzduchu, ale nádherné tvary originální karoserie i zajímavý interiér zůstaly zachovány. K produkci avizované stovky aut však nikdy nedošlo a registr luxusních automobilů ECR čítá pouhé dva kusy. Pravděpodobně ale existují minimálně čtyři.
V roce 2016 svou mírně upravenou verzi pod názvem Karma Revero představila společnost Wanxiang, která od Fiskeru koupila výrobní zařízení a přemístila je z finské továrny do nového závodu v kalifornském městě Moreno Valley. Prodeje ani poté nedosahovaly předpokládaných čísel, a tak společnost zkusila model zatraktivnit edicí Aliso limitovanou na 15 vyrobených kusů.
V roce 2019 pak představila modernizovaný vůz Revero GT, který čtyřválcový dvoulitr vyměnil za tříválec B38 o objemu 1,5 litru původem z BMW i8. V roce 2021 dostal vůz baterii o větší kapacitě (28 kWh), přepracovaný přední nárazník a interiér. Čistě elektrický dojezd vzrostl na 130 km.
Automobilka také uvedla čistě elektrickou variantu Revero GSe-6 s vysokonapěťovou baterií o kapacitě 110 kWh a dojezdem přibližně 480 km. Letos automobilka model modernizovala potřetí a uvedla jej pod novým jménem Gyesera, opět pouze jako plug-in hybrid s prodlužovačem dojezdu.
Exkluzivita pro vyvolené
Tím se dostáváme k dnešní novince s názvem Eximius-1, která je další evolucí této prostorové hliníkové platformy, i když v mnoha ohledech je spíše revolucí. Tříválec nahradil osmiválcový motor LS6, na rozdíl od VLF Destino ale zůstal elektrifikován a systémový výkon činí ohromných 895 kW (1217 k).
Vůz tak na stovku zrychlí za 2,7 sekundy a jeho maximální rychlost činí přes 322 km/h. Kromě rychlosti v přímce vůz těží z řady úprav zaměřených na jízdní vlastnosti. Nechybí poloaktivní odpružení od renomované společnosti Öhlins, širší rozchod kol a karbon-keramické brzdy s dvoudílnými drážkovanými kotouči. Disky kol mají 21" a jsou vyrobeny z hořčíku.
Přestože silueta a tvar střechy prozrazují příbuznost s více než 15 let starou platformou vozu Fisker Karma, agresivní bodykit z vozu dělá na pohled opravdu zajímavé a unikátní auto. Zahrnuje nové přední a zadní nárazníky, které doplňují diagonálně umístěná světla pro denní svícení (DRL) ve tvaru písmene X.
Hloubku dodává kapota z tmavě modře zbarveného karbonu s výraznými průduchy vzduchu, o pět centimetrů rozšířené blatníky vyrobené rovněž z uhlíkových vláken, rozšířené boční prahy s aerodynamickými křidélky, propracovaný difuzor a pevný zadní spoiler. Karoserie je lakována v odstínu Borealis Blue, doplněna bílou grafikou a tmavě modře zbarvenými karbonovými doplňky.
V interiéru nalezneme čtyři skořepinová sedadla Recaro, čalounění z alcantary v barvách Borealis Blue a Moondust a také značné množství karbonových detailů. Při pohledu na palubní desku je však zřejmé, že základní rozložení je zde stále převzato z původního fiskeru. Ten však neměl nouzový vypínač na středové konzole nebo na zakázku vyrobenou závodní helmu mezi zadními sedadly.
Celý projekt Eximius představila Karma Automotive na přehlídce Sixteenth at Sunset u luxusního hotelu Wynn Las Vegas jako limitovanou sérii devíti exkluzivních vozidel. Eximius 1 je prvním z nich a byl vytvořen na žádost stávajícího zákazníka automobilky Karma.
Několik detailů naznačuje, že by majitelem mohl být americký herec a režisér Anthony Edwards – prozrazuje to zejména jeho logo na opěrkách hlavy, číslo pět integrované do výdechů vzduchu za předními koly a také slova Marquese McCammona, prezidenta a generálního ředitele společnosti Karma Automotive.
Ten totiž uvedl, že vůz Eximius 1 vznikl na základě rozhovoru s jedním z elitních klientů automobilky, který miluje svůj model Revero, ale toužil po něčem extrémnějším. Edwards se netají tím, že do automobilky Karma investoval, a jeho vlastnictví modelu Revero je dobře známé.
„Model Eximius překračuje rámec běžné personalizace: každý klient totiž úzce spolupracuje přímo s designérskými a inženýrskými týmy společnosti Karma na návrhu vozu, jeho jízdních vlastnostech i pohonné jednotce,“ dodává automobilka na svých sociálních sítích.
Cena nebyla zveřejněna, ovšem model Invictus limitovaný na 30 kusů vyjde v přepočtu na bezmála 6 milionů korun. Nepochybně tak půjde o velmi exkluzivní vůz, který ale odpovídá dnešnímu trendu obliby extrémně exkluzivních vozidel.
Zdroj: Karma Automotive, CarScoops, Car&Driver, Wikipedia