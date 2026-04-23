Před Rallye Kanárské ostrovy: Vyhraje zase Toyota?
Japonec Takamoto Katsuta je prvním jezdcem své země, který ve více než padesátileté historii mistrovství světa v automobilových soutěží vede světový šampionát. První čtyři místa v průběžném pořadí MS jsou jezdci s továrními vozy Toyota GR Yaris Rally1.
Rallye Kanárské ostrovy měla premiéru v mistrovství světa minulý rok a vyhrál tady Kalle Rovanperä, který dal rallye sbohem. Ostrov, na kterém se soutěž koná, je díky poloze u pobřeží severozápadní Afriky oblíbenou slunečnou prázdninovou destinací, proměnlivé podmínky mohou přicházet od Atlantského oceánu.
Kudy vedou rychlostky
Na rozdíl od špinavého, rozbitého a kluzkého asfaltu, jaký se v Chorvatsku vyskytuje, silnice vinoucí se hornatým terénem Gran Canaria obvykle nabízejí konzistentně vysokou přilnavost díky povrchu částečně vyrobenému ze sopečné lávy. Připomíná závodní okruhy, ale prostor pro chyby je stále malý, protože jednotlivé zkoušky jsou často na jedné straně lemovány bariérami a na druhé straně kameny. Abrazivní asfalt zvyšuje opotřebení pneumatik.
Rallye se opět koná v hlavním městě ostrova Las Palmas se servisním parkem na stadionu Gran Canaria, který letos hostí také superrychlostní zkoušku, jež zahájí soutěž ve čtvrtek večer. Stejný test se opakuje i v pátek po dvou smyčkách tří horských erzet. Další okruh tří rychlostních zkoušek se jede dvakrát, čímž se v sobotu vytvoří nejdelší den rallye. V neděli se na závěr akce uskuteční dva opakované průjezdy dvou měřených úseků. Celkem je na programu 18 rychlostních zkoušek v celkové délce 301,30 kilometrů.
Toyota má velkou sebedůvěru
Jezdci s vozy GR Yaris Rally1 v současnosti kralují šampionátu. Za vedoucím Takamoto Katsutou je druhý Velšan Elfyn Evans o sedm bodů a Švéd Oliver Solberg o šest bodů dále na třetím místě. Jezdec TGR-WRT2 Fin Sami Pajari je čtvrtý, o 29 bodů méně než lídr, poté, co v posledních třech podnicích skončil na stupních vítězů. Do akce se vrací devítinásobný mistr světa Sébastien Ogier, Francouz je v šampionátu šestý po dvou závodech letošního roku.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu):„Sám jsem se této rallye zúčastnil mnohokrát. Panuje zde velká vášeň pro rallye. Loni jsme podali velmi silný výkon, když jsme skončili na 1., 2., 3. a 4. místě. Jsem si jistý, že nyní by to mezi jednotlivými vozy mohlo být těsnější. Taka i Sami momentálně jedou velmi dobře s dobrou sebedůvěrou a tato rallye jim může vyhovovat. Elfyn i Oliver v neděli v Chorvatsku ukázali svou rychlost, což je pro Kanárské ostrovy slibné. Máme s sebou také jistého Sébastiena Ogiera, takže si myslím, že máme dobré šance.“
Elfyn Evans: „V Chorvatsku byly silnice opravdu znečištěné štěrkem a hlínou, zatímco na Kanárských ostrovech jsou velmi čisté a hladké, takže je zde mnohem vyšší úroveň přilnavosti. Je to nejzávodnější rallye, kterou máme v kalendáři, a která vyžaduje něco spíše jako závodní vůz, co se týče nastavení, nízkého a tuhého chodu. Absolvovali jsme test na španělských silnicích, abychom se co nejlépe připravili, a na rallye budeme mířit nejvýše.“
Sébastien Ogier:„Je fajn mít v kalendáři zpět nějaké zkoušky v okruhovém stylu, které mi trochu připomínají silnice, po kterých jsme jezdili v Katalánsku. Podmínky na silnicích zůstávají docela konzistentní a nabízejí vyrovnanější podmínky pro všechny. Potřebujete mít rychlé auto, které vám dodá sebevědomí k jízdě na limitu, a na tom jsme mohli zapracovat v našem testu na španělských silnicích minulý týden.“
Oliver Solberg:„Pojedu zde poprvé s vozem Rally1 a už se moc těším. I když jsme v Chorvatsku nedosáhli celkového výsledku, jakého jsme měli, měli jsme v autě fantastický pocit. Také jsme získali více zkušeností s tvrdou pneumatikou, která bude první volbou pro horké a abrazivní podmínky.”
Takamoto Katsuta:„Minulý rok jsem si zdejší rallye moc užil. Není tady absolutně žádný prostor pro chyby, protože všichni jedou na limitu, takže malá chyba vás může stát hodně. Bude fajn být v pátek na silnici první auto, i když tam je to menší výhoda, protože se tam moc nezkracují zatáčky a silnice zůstávají docela čisté.“
Sami Pajari:„Na Rallye Islas Canarias se opravdu těším: je to jedna z mých nejoblíbenějších rallye. Myslím, že tady mám to vyhovuje. Obecně si myslím, že můj výkon na asfaltu je lepší, když jsou silnice čistší. Můžeme si vzít spoustu pozitivních věcí a doufám, že se nám podaří zažít pořádnou rallye.“
Škoda s tajným trumfem
Po čtyřech kolech letošní sezony drží v celkovém pořadí kategorie WRC2 čtvrtou příčku Robert Virves ze zákaznického týmu Toksport WRT. Pětadvacetiletý jezdec spolu se spolujezdcem Jakkem Viilem zvítězili v kategorii WRC2 na Safari Rally v Keni, která je považována za nejnáročnější šotolinovou soutěž roku. Estonec Virves využije výlet na Kanárské ostrovy především ke zdokonalení svých dovedností v jízdě na asfaltu. Estonci proto nezískají body v klasifikaci jezdců a spolujezdců kategorie WRC2, ale pouze v hodnocení týmů WRC2.
Naopak celkově pátý Roberto Daprà bude usilovat o další body do kategorie WRC2. Čtyřiadvacetiletý Ital sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Delta Rally Team se spolujezdcem Lucou Guglielmettim. Na loňské Rally Kanárské ostrovy – Španělské rally dosáhli v kategorii WRC 2 sedmého místa. Tentokrát pomýšlejí na ještě lepší umístění. Totéž platí pro Emila Lindholma, který loni dojel na šestém místě v kategorii WRC2. Bývalý mistr světa této kategorie z Finska, který naslouchá poznámkám od Brazilce Gabriela Moralese, pojede za tým Toksport WRT.
Klikaté a úzké silnice nabízejí velmi vysokou přilnavost. Jsou ideální pro čistý styl jízdy blízký pilotům z jižních států Evropy. Mezi nimi jsou francouzská posádka Eric Camilli a Thibault De La Haye (Škoda Fabia RS Rally2 týmu Eurosol Racing Team Hungary) a Giovanni Trentin a Pietro Elia Ometto z Itálie (Škoda Fabia RSRally2 týmu MT Racing). Španělskou vlajku bude hájit Jan Solans a jeho spolujezdec Rodrigo Sanjuán (Škoda Fabia RS Rally2 týmu PH.Ph).
„Černým koněm“ v této rovnici je Alexej Lukjanuk. Tento 45letý bývalý mistr Evropy v rally se vrací do světové série po pětileté pauze. Když byla soutěž na Kanárských ostrovech součástí mistrovství Evropy, vyhrál ji čtyřikrát. Po třech letech se vrací za volant vozu Škoda Fabia RS Rally2, tentokrát s navigátorem Jurijem Kulikovem.
Dalším jezdcem, jehož hlavním cílem je zlepšit své dovednosti v jízdě na asfaltu, je Švéd Mille Johansson. Vůz Škoda Fabia RS Rally2 sdílí s Johanem Grönvallem, který ho loni dovedl k juniorskému titulu mistra světa v rallye. Na startu se jako úřadující mistři objeví také Miguel Granados a jeho spolujezdec Marc Martí. Mexicko-španělská posádka jedoucí s vozem Škoda plánuje obhájit své tituly kategorie WRC Masters Cupu. Celkem je na startovní listině Rally Kanárské ostrovy – Španělské rally v kategorii WRC2 zapsáno deset posádek jedoucích s vozy Škoda.
Rallye Kanárské ostrovy po RZ1:
1. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 1:54,2; 2. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +0,4; 3. Daprá, Gugůielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +0,4; 4. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally1) +1,0; 5. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1,2; 6. Ogier, Treacy (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +1,4; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +1,4; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1,9; 9. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1,9; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +2,0; 11. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +2,4; 12. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +2,9; 13. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +2,9; 14. Y. Rossel, Dunand (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +2,9; 15. Trentin, Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +3,0; 16. Lindholm, Morales (Fin., Braz./Škoda Fabia RS Rally2) +3,8; 17. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) +3,8; 18. Sarrazin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +4,1; 19. Lukjaňuk, Kulikov (Škoda Fabia RS Rally2) +4,4; 20. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +5,3.
Program Rallye Kanárské ostrovy
Čtvrtek 23. dubna - 19.05 RZ1 (1,89 km).
Pátek 24. dubna - 9.25 RZ2 (13,13 km), 10.23 RZ3 (18,62 km), 12.16 RZ4 (21,70 km), 16.01 RZ5 (13,13 km), 16.59 RZ6 (18,62 km), 18.52 RZ7 (21,70 km), 21.25 RZ8 (1,89 km). Etapa celkem 110,68 km.
Sobota 25. dubna - 9.20 RZ9 (13,47 km), 10.35 RZ10 (13,74 km), 112.51 RZ11 (28,90 km), 15.50 RZ12 (13,47 km), 17.05 RZ13 (13,74 km), 18.21 RZ14 (28,90 km). Etapa celkem 112,22 km.
Neděle 26. dubna - 8.35 RZ15 (25,93 km), 10.05 RZ16 (13,27 km), 11.50 RZ17 (25,93 km), 14.15 RZ18 (13,27 km). Etapa celkem 78,40 km.
Průběžné pořadí MS (po 4 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 81 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 74; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 68; 4. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 52; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 49; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 25; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 21; 9. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 18; 10. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 11. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 15; 12. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 10; 13. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Puma Rally1) 10; 14. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 8; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 16. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 18. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 19. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 20. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 21. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 22. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 23. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 2; 24. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 25. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 26. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 208 bodů; 2. Hyundai 131; 3. Toyota WRT2 55; 4. Ford 51.
Vedení v soutěži (RZ): Solberg 29, Evans 18, Pajari 11, Katsuta 9, Neuville 6.
Vyhrané RZ: Solberg 24, Evans 12, Ogier 11, Pajari 10, Katsuta 5, Neuville 5, Fourmaux 3, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1.
Zdroj? Autorský text