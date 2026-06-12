Před startem Agrotec Petronas Rally Hustopeče: Kdo vyhraje loterii mezi vinicemi?
Pouhých pět bodů dělí první dva jezdce mistrovství republiky v automobilových soutěžích. Po Rallye Šumava a Český Krumlov vede Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) před Filipem Marešem (Toyota GR Yaris Rally2). Ovšem bodově blízko za nimi je také třetí Adam Březík (Škoda Fabia RS Rally2).
Ze současných jezdců, kteří jsou v letošní startovní listině jsou čtyři z nich, kteří se v předešlých letech mezi vinicemi radovali z vítězství. Devětkrát dokázal triumfovat Jan Kopecký, pět vítězství má na svém kontě Václav Pech. Poslední dva roky ale patřily Adamu Březíkovi, v roce 2019 se zde ze své první výhry ve „velkém” mistrovství radoval Filip Mareš.
Rallye mezi vinicemi
Střídání asfaltu různé kvality se šotolinovými úseky znamená, že týmy u svých soutěžních speciálů mají podvozky připravené na pevný povrch, ale kvůli přítomnosti šotolinových pasáží je zvlášť důležité přizpůsobit nastavení tak, aby optimálně fungovalo na všech typech povrchů.
Jihomoravská soutěž je také známá rychlým průběhem. Ani letos od startu do cíle neuběhne 24 hodin. Pořadatelský tým vyšel z osvědčeného konceptu předchozích ročníků. Posádky se vydají na dvanáct rychlostních zkoušek, šest v každé etapě. Tři úseky se tedy pojedou dvakrát, se servisní přestávkou v logistickém areálu na okraji Hustopečí.
Rallye odstartuje v pátek 12. června v 16:45 z Husovy ulice v Hustopečích, závěr dne proběhne jízdou po nočních rychlostních zkouškách s koncem po 22. hodině. Pokračovat se bude sobotní druhou etapou. Vítězná posádka bude na cílové rampě korunována krátce před šestnáctou hodinou. Ve startovní listině Agrotec Petronas Rally Hustopeče je 29 vozů značky Škoda. Vedle soudobých speciálů kategorie Rally2 uvidí diváci v akci také historické modely, které připomenou letošní výročí 125 let Škoda Motorsportu.
Dealerské týmy jedou o výhru
Na startu třetí soutěže šestidílného šampionátu bude kompletní pětice dealerských týmů Škoda. Piloti s vozy Škoda Fabia RS Rally2 patří mezi favority na vítězství. Adam Březík ze zlínského Samohýl Škoda Teamu se pokusí na rychlostních zkouškách mezi vinicemi zvítězit potřetí v řadě za sebou, jeho kolega Dominik Stříteský z pražské stáje Auto Podbabská Škoda Team se bude pokoušet udržet průběžné vedení v šampionátu. Hustopeče jsou výjimečné i pro Jana Kopeckého z Agrotec Škoda Rally Teamu, který zde pojede v domácím prostředí.
Lídr šampionátu Dominik Stříteský se spolujezdcem Ondřejem Krajčou motivace nechybí. V patách jim je především druhý Filip Mareš se ztrátou pouhých pět bodů a třetí Adam Březík, kterému aktuálně na první místo chybí 18 bodů. Přestože Hustopeče nepatří k jeho nejoblíbenějším podnikům, po úvodních testovacích jízdách se Dominik cítí plně připraven. „Jsme nachystáni na proměnlivé počasí. Kromě kombinací pneumatik bylo před víkendem nutné otestovat nové auto, jestli vše funguje, jak má,” zhodnotil Stříteský.
Posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka s vozem Škoda Fabia RS Rally2 v barvách Agrotec Škoda Rally Teamu jsou v Hustopečích doma. „Tuto rally mezi vinicemi řadím mezi z nejoblíbenějších. Pořadatelé vždy připraví nádherné rychlostní zkoušky s kombinací asfaltu a šotoliny, což je v České republice unikát,“ hodnotí Kopecký.
Střídání asfaltu a šotoliny je společně s tradičně horkým počasím jednou z největších výzev pro celé startovní pole. „Já mám na Hustopečích rád parádní diváckou atmosféru, hlavně během pátečních večerních rychlostních zkoušek. Blízkost hranice přiláká řadu slovenských fanoušků,“ doplňuje hodnocení jihomoravské soutěže Ján Kundlák z pražského Auto Strž Škoda Rallypossible Teamu. Ten je letos nováčkem v dealerské sestavě, ale rychle se zařadil mezi českou špičku. Fanoušky chce Ján Kundlák bavit i v servisu, kde pro ně opět nachystal soutěž na profesionálním simulátoru rallye.
Pech má rád kouzlo
Posádka Václav Pech s s Petrem Uhlem (Citroën C3 Rally2) doufají ve zlepšení svého výkonu právě v Hustopečích, které dokázali pětkrát vyhrát a celkem jedenáctkrát byli na stupních vítězů ve dvacetileté historii soutěže.
„Hustopeče máme s Petrem moc rádi, ale je to nesmírně náročná soutěž. Rychlostní zkoušky mezi vinohrady jsou úzké, je tam příležitost pro spoustu defektů a když se na asfalt vytahá prach a kamení, tak se auto pořádně veze. A kdyby výjimečně zapršelo, tak z toho bude velké kluziště. Hustopeče mají neuvěřitelné kouzlo hlavně v pátek v noci, kdy jedeme s přídavnými reflektory. Pro diváky je to nádherná podívaná, ale pro nás v autě velký test soustředění. Stačí malá chyba, kdy v prachu nedobrzdíte odbočku nebo trefíte skrytý kámen a je po závodě,“ popisuje specifika soutěže Václav Pech.
Program Rally Hustopeče
Pátek 12. června - 17.08 RZ1 (13,95 km), 17.53 RZ2 (7,10 km), 18.32 RZ3 (13,91 km), 20.23 RZ4 (13,95 km), 21.08 RZ5 (7,10), 21.47 RZ6 (13,91 km). Etapa celkem 69,92 km.
Sobota 13. června - 9.46 RZ7 (13,50 km), 10.31 RZ8 (18,52 km), 11.09 RZ9 (8,75 km), 13.05 (13,50 km), 13.50 RZ11 (18,52 km), 14.28 RZ12 (8,75). Etapa celkem 81,54 km.
Průběžné pořadí (po 2 z 6 soutěží)
1. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 101 bodů; 2. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 96; 3. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 83; 4. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 60; 5. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 56; 6. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 49; 7. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 48; 8. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 31; 9. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 27; 10. Kopáček (Ford Fiesta R5) 23; 11. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 19; 12. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 9; 13. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 14. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 15. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 16. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 17. Soldát (Škoda Fabia R5) 2; 18. Komárek (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 19. Nešetřil, Černoch (Škoda Fabia RS Rally2) 1.
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