Před startem Chilské rallye: Udrží Evans vedení i náskok?
S náskokem dvaceti bodů vstupuje Velšan Elfyn Evans do dvanáctého podniku mistrovství světa v automobilových soutěžích, kterým je Chilská rallye. Jezdce továrního týmu Toyota pronásleduje jeho stájový kolega Fin Sami Pajari, který vyhrál poslední tři podniky MS.
Jihoamerická soutěž se pojede popáté. Premiéru v šampionátu měla v sezoně 2019 a vyhrál ji Ott Tänak, který si prvenství zopakoval po čtyřleté pauze. Před dvěma roky byl nejrychlejší Kalle Rovanperä a loni zde zvítězil Sébastien Ogier.
Ze 40 procent jinak
Trať rallye byla pro rok 2026 výrazně přepracována, přičemž přibližně 40 procent z 311,18 soutěžních kilometrů je nových. Centrem soutěže je město Concepción ležící 500 kilometrů jižně od chilské metropole Santiago de Chile. Po shakedownu a slavnostním startu v Concepciónu ve čtvrtek, se úvodní etapa v pátek skládá ze tří výrazně přepracovaných rychlostních zkoušek na jihovýchodě, z nichž každá se jede dvakrát a je rozdělena poledním servisem.
Sobota je nejdelším dnem rallye a nabízí 139,2 kilometrů ve dvou okruzích po třech erzetách jižně od Concepciónu přes řeku Biobío. Neděle se koná v podobné oblasti a závěr obstará 8,78 kilometrů dlouhá Power Stage, na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu.
Jedna změna u Toyoty
Tovární tým Toyota hlásí jednu personální změnu. Vedle Takamoto Katsuty bude nově sedět navigátor James Fulton, který zastoupí stálé spolujezdce Aarona Johnstona. Po dalších vyšetřeních po návratu domů po nehodě ve vysoké rychlosti v poslední den v Paraguayi bylo zjištěno, že Johnston utrpěl zlomeninu klíční kosti a vynechá Rally Chile, aby měl více času na zotavení před návratem do soutěže.
Juha Kankkunen (zástupce šéfa týmu):„Na papíře může být Chile přímočařejší rallye s rychlými a plynulejšími silnicemi, které si jezdci užívají, ale víme, že počasí tam stále může přinést nějaká překvapení. Titul konstruktérů je nyní blízko a máme docela dobrou šanci ho zajistit. Mistrovství jezdců je s blížícím se koncem sezóny čím dál napínavější a my budeme i nadále dávat všem našim posádkám stejné šance na vítězství.“
Elfyn Evans:„Rallye je poměrně rychlá s plynulými zkouškami, které se obvykle dobře jezdí. Když je sucho, povrch může být pro první vozy velmi sypký a může se také stát extrémně abrazivním do té míry, že je nutné pečlivě zvážit hospodaření s pneumatikami. Když je mokro, může být dost blátivé, podobně jako ve Walesu, a mlha může situaci také extrémně ztížit.“
Sébastien Ogier:„Je to rallye, kde by podmínky mohly být konzistentnější. Je to další rallye, na jejíž vítězství v loňském roce máme skvělé vzpomínky, a samozřejmě se to pokusíme zopakovat i tentokrát. Silnice jsou docela zábavné na řízení a atmosféra je tady vždycky příjemná.“
Oliver Solberg:„Kultura rallye je tam opravdu velká a je tam několik skvělých rychlostních zkoušek. Mohou se zdát docela přímočaré, ale jejich charakter se dost liší. Pátek byl obvykle docela úzký a klenutý, trochu jako Nový Zéland. Další dny jsou trochu širší, spíše jako Wales. Silnice se může od prvního k druhému průjezdu hodně vyvíjet a stát se pro pneumatiky opravdu drsné.“
Takamoto Katsuta:„Zkoušky mohou být docela ošemetné. Některé silnice jsou dost úzké a není tam tolik prostoru. Pokud zůstanou suché, mohou se silnice stát drsnými, takže je potřeba opatrně manipulovat s pneumatikami, zejména při druhém průjezdu. Počasí může také situaci ztížit, pokud je nízká oblačnost nebo mlha.“
Sami Pajari:„Je to rallye, kterou už docela dobře znám, protože jsem ji s vozem Rally1 jel už dvakrát, a kvůli profilu rychlostních zkoušek je to jedna z mých nejoblíbenějších. Může to být také docela náročné, s vysokým opotřebením pneumatik a počasí se může velmi rychle změnit.“
Pořád má šanci na titul
Estonská posádka vozu Škoda Fabia RS Rally2 ve složení Robert Virves a Jakko Viilo má před sebou ještě dva podniky, v nichž může získat body do hodnocení kategorie WRC2. S již čtyřmi vítězstvími v kategorii WRC2 na kontě jsou oba ve velmi dobré pozici v boji o titul. Pro oba je Chilská rallye neznámým terénem. „Podle videí z palubní kamery, která jsem viděl, vypadají šotolinové rychlostní zkoušky hezky a rychle. Měly by vyhovovat našemu vozu Škoda Fabia RS Rally2. Nevidím žádný důvod, proč bychom neměli získat další body do celkového hodnocení,“ říká Robert Virves.
V kategorii WRC2 se do celkového hodnocení započítávají body pouze ze šesti ze sedmi možných rally. Jelikož do konce sezony 2026 zbývají už jen tři podniky, vstupuje do hry matematika. Virves a Viilo v současné době vedou hodnocení jezdců i spolujezdců kategorie WRC2 se 100 body z pěti rallye. Druhé místo zaujímají Finové Roope Korhonen a Anssi Viinikka, kteří nasbírali 79 bodů v šesti soutěží. Třetí a jejich krajané Teemu Suninen a Janni Hussi mají na kontě 76 bodů ze čtyř podniků. Obě posádky však v Chile nestartují. Hlavními soupeři estonské dvojice jedoucí s vozem Škoda tak zůstávají Nikolay Gryazin a Konstantin Aleksandrov (66 bodů) a Léo Rossel s Guillaumem Mercoiretem (64 bodů).
Taylor Gill a jeho spolujezdec Daniel Brkic startovali před dvěma týdny na Paraguayské rally poprvé za tým Toksport WRT. Australané s vozem Škoda Fabia RS Rally2 vybojovali čtvrté místo v kategorii WRC2. „To jsem vůbec nečekal, protože ta soutěž pro nás byla nová. Neznáme ani Chilskou rallye. Máme však skvělý vůz a za zády profesionální tým. To mi dává sebevědomí, že dosáhnu dalších špičkových výsledků a udělám velký pokrok ve své kariéře,“ hledí do budoucna Taylor Gill.
Program Chilské rallye
Pátek 11. 9. - 13.53 RZ1 (22,94 km), 14.48 RZ2 (10,76 km),. 15.36 RZ3 (16,69 km), 20.09 RZ4 (22,94 km), 21.04 RZ5 (10,76 km), 21.52 RZ6 (16,69 km). Etapa celkem 100,78 km.
Sobota 12. 9. - 14.08 RZ7 (15,65 km), 15.01 RZ8 (25,64 km), 16.05 RZ9 (28,31 km), 20.08 R10 (15,65 km), 22.05 RZ11 (25,64 km), 22.05 RZ12 (28,31 km). Etapa celkem 139,20 km.
Neděle 13. 9. - 14.00 RZ13 (26,82 km), 15.05 RZ14 (8,78 km), 16.13 RZ15 (26,82 km), 18.15 RZ16 (8,78 km). Etapa celkem 71,20 km).
Průběžné pořadí MS (po 11 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 216 bodů; 2. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 196; 3. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 175; 4. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 160; 5. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 149; 6. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 148; 7. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 129; 8. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 38; 9. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 29; 10. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 25; 11. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 12. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 13. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 15; 15. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 12; 16. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 17. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 18. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 19. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 20. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 21. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 25. Latvala (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 26. Galanti (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 27. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 29. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 30. Gill (Aus./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 31. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 32. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 554 bodů; 2. Hyundai 381; 3. Toyota WRT2 210. Ford 138.
Vedení v soutěži (RZ): Ogier 51, Pajari 48, Evans 38, Solberg 25, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 7, Paddon 3.
Vyhrané RZ: Solberg 53, Ogier 45, Pajari 37, Evans 27, Fourmaux 25, Neuville 14, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1, Katsuta 1, Paddon 1.