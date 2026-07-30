Před startem Finské rallye: Ogier mění navigátora
Na Finskou rallye, která je desátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích, přijíždí jako lídr šampionátu Velšan Elfyn Evans, tovární jezdec Toyoty. Další jezdec značky Sébastien Ogier mění spolujezdce. Vincent Landais nemůže z osobních důvodů startovat. Nahradí ho Julien Ingrassia, který s Ogierem získal osm titulů mistra světa.
Podnik na severu Evropy se jezdí od roku 1973 s výjimkou sezon 1995 a covidové 2020. Do listiny vítězů se zapsalo celkem 22 jezdců. Nejvíce triumfů má na svém kontě dvojnásobný mistr světa a domácí finský matador Marcus Grönholm.
Kudy vedou finské cesty?
Jubilejní 75. ročník Rallye Finsko začíná ve čtvrtek večer v srdci Jyväskylä tradiční superspeciální rychlostní zkouškou Harju. Ta se po dvou smyčkách v lesích severovýchodní části země pojede znovu v pátek a uzavře program dne. Páteční etapa zahrnuje devět rychlostních zkoušek o celkové délce 127,72 kilometru.
V sobotu se na jihovýchodě najdou známé silnice, které se všechny vracejí z loňského roku. V sobotu bude následovat osm rychlostních zkoušek o délce 125,70 kilometru. V neděli je na programu nejdelší zkouška soutěže s 30,02 kilometry.
V opakovaném průjezdu se pojede jako Power Stage na které získává pět nejrychlejších od pěti do jednoho bonusového bodu. Celkově je na programu 20 rychlostních zkoušek v celkové délce 316,04 kilometru.
Šéf Latvala jede také
Tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team a jeho pět uchazečů o titul v mistrovství světa se chystá předvést velkolepou show. Je to také domácí půda pro TGR-WRT, jehož sídlo se nachází v Jyväskylä, jen tři kilometry od servisního parku Finské rallye.
Tým vyhrál sedm z osmi ročníků, kterých se zúčastnil, včetně historického vítězství v prvních pěti pozicích. Šéf týmu Jari-Matti Latvala opět pojede svůj domácí podnik ve voze GR Yaris Rally2 a navigovat ho bude jeho kolega z bývalého týmu TGR-WRT Juho Hänninen.
Jari-Matti Latvala: „Je pozoruhodné, že všech pět našich jezdců v této sezoně vyhrálo rallye a všichni mají stále šanci v šampionátu. Všichni jsou také schopni vyhrát Finskou rallye, domácí podnik našeho týmu, a myslím, že můžeme očekávat těsný boj. Elfyn a Seb rallye vyhráli několikrát, zatímco Taka byl dvakrát na stupních vítězů. Oliver měl v Estonsku skvělou rallye, kde si znovu vybudoval sebevědomí, Sami nyní dokázal, že umí vyhrát, a ve Finsku pro něj bude velké nadšení.“
Elfyn Evans: „Je úžasný pocit řídit tyto vozy Rally1 na těchto silnicích a co se týče čistého zážitku z jízdy, nic se tomu během sezony nevyrovná. Abyste byli konkurenceschopní, musíte být schopni najít dobrý rytmus a dobrý cit pro řízení auta, ale když všechno funguje dobře, může vám to dodat velkou sebedůvěru a radost za volantem.“
Sébastien Ogier:„Finsko je jednou z nejpříjemnějších rallye k řízení. Je to také jedna z nejnáročnějších rallye k vítězství, zejména proti rychlým jezdcům ze severu Evropy. Rallye Estonsko pro nás nebyla snadná, ale na Rallye Finsko budeme mít na mysli vyšší cíl, takže se těším.“
Oliver Solberg: „Finská rallye je jedinečná výzva. Způsob, jakým erzety plynou, s rychlostí, vrcholy a skoky, je úžasný. V minulosti jsem tam absolvoval několik dobrých rallye s vozy Rally2. Moje první Finská rallye v tak skvělém voze a tak rychlé rallye, bude mým dosud nejspeciálnějším zážitkem.“
Takamoto Katsuta: „Do Finska jsem se přestěhoval, když jsem s rallye začal, a naučil se tam prakticky všechno, co umím. V Jyväskylä mám stále mnoho přátel. Je to velmi náročná rallye: musíte být naplno oddaní a potřebujete plnou důvěru ve své rozpisy jízdy a vůz.“
Sami Pajari:„Vyhrát Estonskou rallye bylo úžasné, ale nebyl moc čas na oslavy ani relaxaci, protože dva dny po rallye jsme už testovali na Finskou rallye. Je to výjimečné soutěžit doma před celou svou rodinou, přáteli a spoustou fanoušků.“
Prokopovy vzpomínky na Finsko
Po těžce vybojovaném vítězství v kategorii WRC2 na rychlých šotolinových rychlostních zkouškách v Estonsku se Robert Virves cítí před Finskou rallye sebevědomě. Tato rallye, kterou fanoušci i soupeři přezdívají „finská Grand Prix na šotolině“, se obvykle vyznačuje průměrnou rychlostí přesahující 120 km/h. „Miluji rychlostní zkoušky v okolí Jyväskylä,“ říká Virves. „Loni jsme v kategorii WRC2 skončili třetí. Vzhledem k tomu, jak dobře si Škoda Fabia RS Rally2 v těchto podmínkách vede, věřím, že tentokrát dokážu dosáhnout ještě lepšího výsledku.“
Velké ambice má také domácí jezdec Emil Lindholm, Virvesův kolega z týmu Toksport WRT, s brazilským spolujezdcem Gabrielem Moralesem. Mezi další finské posádky s velkými šancemi patří Mikko Heikkilä a Kristian Temonen, stejně jako Lauri Joona a Antti Linnaketo. Oba startují s vozy Škoda Fabia RS Rally2, které provozuje finský tým TGS Worldwide.
Z 29 soutěžících v kategorii WRC2 na Finské rallye se jich 11 spoléhá na vozy Škoda Fabia RS Rally2. Patří mezi ně také jediný český zástupce v soutěži Martin Prokop, kterého bude navigovat nadmíru zkušený Michal Ernst. Prokop startoval ve Finsku patnáctkrát, jeho nejlepším výsledkem je sedmé místo ze sezony 2015, tehdy s vozem Ford Fiesta RS WRC. Krásné vzpomínky se pojí s rokem 2009, kdy zde vybojoval s Citroënem C2 S1600 titul juniorského mistra světa.
Program Finské rallye
Čtvrtek 30. 8. - 18.05 RZ1 (2,58 km).
Pátek 31. 8. - 7.44 RZ2 (18,16 km), 8.45 RZ3 (15,82 km), 9.50 RZ4 (19,04 km), 10.58 RZ5 (9,55 km), 13.48 RZ6 (18,16 km), 14.49 RZ7 (15,82 km), 15.54 RZ8 (19,04 km), 17.05 RZ9 (9,55 km), 18.05 RZ10 (2,58 km). Etapa celkem 130,30 km.
Sobota 1. 8. - 7.01 RZ11 (16,76 km), 8.42 RZ12 (10,55 km), 9.36 RZ13 (19,10 km), 11.05 RZ14 (16,44 km), 14.01 RZ15 (16,76 km), 15.42 (10,55 km), 16.36 RZ17 (19,10 km), 18.05 RZ18 (16,44 km). Etapa celkem 125,70 km.
Neděle 2. 8. - 9.35 RZ19 (30,02 km), 12.15 RZ20 (30,02 km). Etapa celkem 60,04 km.
Průběžné pořadí MS (po 9 ze 14 soutěží)
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 177 bodů; 2. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 152; 3. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 144; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 139; 5. Solberg (Švéd./Toyota GR Yaris Rally1) 130; 6. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 111; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 111; 8. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 25; 9. Paddon (N. Zél./Hyundai i20 N Rally1) 21; 10. Y. Rossel (Fr./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 20; 11. L. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 18; 12. Armstrong (Irl./Ford Puma Rally1) 16; 13. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 15; 14. Virves (Est./Škoda Fabia RS Rally2) 13; 15. Seskš (Lotyš./Ford Puma Rally1) 12; 16. Grjazin (Bul./Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) 10; 17. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 10; 18. Greensmith (Brit./Toyota GR Yaris Rally2) 8; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 7; 20. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 6; 22. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 4; 23. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 5; 24. Dominguez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 25. Pelamourgues (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 2; 26. Fontana (It./Ford Fiesta Rally2) 2; 27. Camilli (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 28. Lindholm (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 29. Suninen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 464 bodů; 2. Hyundai 308; 3. Toyota WRT2 157. Ford 116.
Vedení v soutěži (RZ): Evans 37, Ogier 35, Pajari 29, Solberg 23, Neuville 17, Katsuta 9, Fourmaux 6.
Vyhrané RZ: Solberg 46, Ogier 36, Pajari 30, Evans 22, Fourmaux 14, Neuville 13, Katsuta 8, Fontana (It.) 2, Seskš (Lotyš.) 1, Virves (Est.) 1.
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