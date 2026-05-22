Před startem Rallye Český Krumlov: Vyhraje Mareš, Kopecký, nebo někdo jiný?
Na start Rallye Český Krumlov nastoupí s číslem 1 Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), který vyhrál úvodní podnik mistrovství republiky na Šumavě. Mareš byl při svých účastech v jižních Čechách jednou druhý a dvakrát třetí.
Zdejším rekordmanem je Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), který vyhrál českokrumlovskou soutěž již devětkrát. Na Šumavě dojel na druhém místě, třetí tam byl Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2), mistr republiky z roku 2024.
Kudy vedou jihočeské cesty?
Organizátoři z ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a týmu ČK motorsport připravili celkem třináct rychlostních zkoušek na šesti úsecích, které prověří nejen rychlost, ale i techniku a koncentraci posádek. „Trať jsme stavěli s důrazem na náročnost a pestrost. Po třinácti letech se do itineráře vrací úsek mezi Přídolím a Spolím, který jsme spojili s původní podobou rychlostní zkoušky Rožmitál,” říká hlavní pořadatel Pavel Kacerovský.
“Vznikla tak mimořádně náročná pasáž, která by měla patřit k vrcholům celé soutěže. Další tři měřené úseky jsme otočili do protisměru, legendární Malonty měří necelých 28 kilometrů a pravděpodobně půjde o nejdelší erzetu letošní sezony,“ dodává Pavel Kacerovský. Novinkou bude polokruhová zkouška v Soběnově, která zpestří erzetu Kohout. Fanoušci se mohou těšit na návrat jednoho z divácky nejatraktivnějších momentů.
Po roční pauze se znovu pojede večerní průjezd diváckou superspeciálkou na českobudějovickém výstavišti, a to v polovině páteční etapy. Organizátoři se letos museli vypořádat také s řadou komplikací při sestavování přejezdů mezi erzetami, protože v celém kraji se opravuje řada silnic.
Boj o přední příčky
Posádky týmů s podporou společnosti Škoda Auto na českém trhu a jejích autorizovaných obchodníků nastupují s vysokými ambicemi a opět budou patřit ke kandidátům na přední umístění. Jan Kopecký a Jiří Hovorka s vozem Škoda Fabia RS Rally2 v barvách Agrotec Škoda Rally Teamu se po druhém místě na úvodním podniku na Šumavě nacházejí v nejlepší výchozí pozici.
Slibné předpoklady mají i ostatní dealerské týmy. Dominik Stříteský s Ondřejem Krajčou z Auto Podbabská Škoda Teamu se po pódiovém umístění na Šumavě budou chtít znovu ukázat v co nejlepší formě. O kvalitní výsledek se pokusí i Adam Březík se Zdeňkem Bělákem ze Samohýl Škoda Teamu.
Na bodované příčky v nejlepší pětce opět míří i Ján Kundlák s Peterem Baranem, kteří reprezentují pražského dealera Auto Strž v nově vzniklém Auto Strž Škoda Rallypossible Teamu. Do desítky nejrychlejších posádek by rád nahlédl i Věroslav Cvrček junior, který do Rallye Český Krumlov odstartuje se starononovým spolujezdcem Tomášem Prokorátem. S ním v rámci dealerského Kontakt Škoda Teamu naposled startoval v sezoně 2024 a mají na co navazovat.
Všechny dealerské týmy jsou před letošní Rallye Český Krumlov dobře rozjeté, protože týden před tím se představily na Sosnová Classic 2026.
Akce na Autodromu Sosnová byla nejenom místem oslav výročí 125 let Škoda Motorsportu, ale nabídla i vložený závod Škoda Dealer Team Cup 2026. Jeho vítězem se stal Dominik Stříteský, který se svým speciálem Škoda Fabia RS Rally2 nejrychleji projel tři rychlostní zkoušky s názvem Narcis Podsedníček, Otto Hieronimus a Václav Vondřich.
Testy na sosnovském autodromu byly pojmenované po slavných závodních jezdcích z počátků historie sportovních aktivit Škoda Auto.
Zajímavosti z týmů Škoda
Agrotec Škoda Rally Team si pro svou dvojici Jan Kopecký – Jiří Hovorka připravil v jihočeském Kájově test zaměřený na optimální nastavení podvozku jejich zcela nového speciálu Škoda Fabia RS Rally2 s výročním designem „125 Years“ a bonusovou extra výbavou.
Samohýl Škoda Team nechyběl na startu Rallysprintu Kopná. Druhý podnik letošního českého seriálu jednodenních rallye ovládla posádka Adam Březík – Zdeněk Bělák, a to s náskokem téměř jedné minuty. Účast na soutěži, které se přezdívá „Malá barumka“, tým využil také k testování pneumatik.
Kontakt Škoda Team hlásí změnu na pozici spolujezdce. Kvůli vysokému pracovnímu nasazení ve svém civilním povolání skončil Vítězslav Baďura. Na místo spolujezdce vedle Věroslava Cvrčka juniora se po dvouleté pauze vrací Tomáš Prokorát.
Auto Podbabská Škoda Team měl před Rallye Český Krumlov řadu povinností především díky nasazení Dominika Stříteského. Ten se jako smluvní testovací jezdec oddělení Škoda Motorsport představil na akci Sosnová Classic 2026. Zde plnil roli konzultanta pro novináře, kteří dostali možnost vyzkoušet si řízení vozu Škoda Fabia RS Rally2.
Auto Strž Škoda Rallypossible Team, který je nováčkem dealerského programu Škoda pro sezonu 2026, se věnoval dalšímu sladění posádky Ján Kundlák – Peter Baran. Dvojice se úspěšně představila na Rallysprintu Kopná, kde si vyjela druhé místo. V čase mezi jednotlivými soutěžemi je Ján Kundlák věnuje svému oblíbenému e-sportu.
Pech se těší na skoky
Na startu 53. ročníku se sejde kompletní početná česká rallyeová špička, včetně posádky EuroOil teamu Václava Pecha juniora a Petra Uhla s vozem Citroën C3 Rally2. Krumlovská rallye patří mezi posádkami k těm nejoblíbenějším. A to díky rychlostním zkouškám, na kterých je i množství skákacích horizontů. Ty patří k divácky nejnavštěvovanějším místům.
„Na Krumlově si zaskáčeme víckrát, než ve zbytku celé sezony dohromady. Asi v roce 2002 jsem přehnal nájezdovou rychlost. Tenkrát se Focus WRC odrazil do výšky tak, že zadním křídlem čísnul větve stromů a dopadl hodně tvrdě na čumák. Výsledkem bylo dost velké poškození celého předku a Petr měl další kilometr vyražený dech. Už jsem myslel, že budu muset zastavit a pomoci mu, ale na dalším hupu se dal dohromady a my mohli pokračovat. I když jsme pak soutěž dokázali vyhrát, poškození závoďáku bylo hodně drahé. Od té doby mám z horizontů větší respekt,“ popisuje s úsměvem příhodu z Krumlova Václav Pech.
Program Rallye Český Krumlov
Pátek 22. května - 16.00 RZ1 (2,94 km), 17.39 RZ2 (14,51 km), 18.40 RZ3 (12,71 km); 19.35 RZ4 (2,94 km), 21.32 RZ5 (14,51 km), 22.16 RZ6 (12,71 km). Etapa celkem 60,32 km.
Sobota 23. května - 9.09 R7 (9,74 km), 9.48 RZ8 (27,60 km), 10.57 RZ9 (7,18 km), 12.06 RZ10 (2,94 km), 14.12 RZ11 (9,74 km), 14.51 RZ12 (27,60 km), 16.00 RZ13 (7,18 km,). Etapa celkem 152,30 km).
Průběžné pořadí (po 1. z 6 soutěží)
1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 57 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 41; 3. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 41; 4. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 35; 5. Kundlák (ČR,/Škoda Fabia RS Rally2) 29; 6. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 24; 7. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 20; 8. Kopáček (Ford Fiesta R5) 15; 9. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 15; 10. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 13; 11. J. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 12. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 5; 13. Rujbr (Citroën C3 Rally2) 4; 14. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 3; 15. Trněný (Škoda Fabia R5) 2; 15. Komárek (Škoda Fabia RS Rally2) 1.
Zdroj: Autorský text