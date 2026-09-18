Před startem Rallye Pačejov: Šanci na titul mají tři
Na 150 kilometrech měřených rychlostních zkoušek v okolí západočeského Pačejova se během víkendu bude rozhodovat o českém titulu v automobilových soutěžích. Ve hře zůstala trojice - Filip Mareš (Toyota GR Yaris Rally2), Adam Březík a Dominik Stříteský (oba Škoda Fabia RS Rally2).
Letošní šestidílný šampionát začal koncem dubna tradičně Rallye Šumava, pokračoval o měsíc později v Českém Krumlově, přišly jihomoravské Hustopeče a během prázdninových měsíců tradiční Bohemka a Barumka. Šampionát končí nyní v Pačejově a do konečného pořadí mistrovství republiky se každému jezdci škrtá jeden bodově nejhorší výsledek.
Po západočeských cestách
Charakter asfaltové trati o délce přes 150 ostrých kilometrů zůstává podobný předchozím ročníkům, pořadatelé však připravili několik drobných změn. Páteční podvečer bude patřit shakedownu neboli testovací rychlostní zkoušce a oblíbené předstartovní přehlídce na náměstí v Horažďovicích. Sobotní program je postaven na obvyklém formátu se dvěma sekcemi rychlostních zkoušek. Úvod soutěže obstará náročná cehnická rychlostní zkouška, jejíž úzké a klikaté silnice letos nabídnou téměř dvacet závodních kilometrů.
Následovat bude tradiční úsek z Leskovic do Zadních Zborovic. Závěr první etapy obstará strážovická rychlostní zkouška, která odstartuje v obci Nehodiv a nabídne divácká místa jak zde, tak ve Strážovicích. Chybět nebude ani oblíbený průjezd bývalým vojenským prostorem „Muničák“ se šotolinovými pasážemi. Po skončení etapy zamíří všechny soutěžní vozy do velkého servisu na betonovou plochu letiště Tchořovice.
Nedělní etapu otevře polookruhová rychlostní zkouška Čečelovice, která letos přesáhne délku dvaceti kilometrů a může výrazně promluvit do celkového pořadí. Poslední možnost ke změně pořadí nabídne rychlostní zkouška Drachkov, která povede přes kraselovský kopec. Poté už posádky zamíří na cílovou rampu na Mírové náměstí v Horažďovicích. Příjezd prvního vozu je plánován na 13:55, kdy proběhne vyhlášení absolutního vítěze soutěže a diváci se dozví i jméno nové mistrovské posádky.
Jaké má kdo šance
Aktuální bodová situace uchazečů o titul je následující: Filip Mareš 246 bodů, Adam Březík 219 a obhájce titulu Dominik Stříteský 212. Všichni tři mají jednu jistotu. Pokud vyhrají celkově a budou nejrychlejší v hodnocení obou dnů, získají titul bez ohledu na výsledky svých soupeřů. Mareš, který má z prvních pěti soutěží nejhorší započtený výsledek (37 bodů z Českého Krumlova). Každý nový bodový zisk v Pačejově se mu tak začne reálně přičítat až v momentě, kdy překročí hodnotu 37 bodů. Jeho maximem je 269 bodů.
Druhý Adam Březík má výhodu jednoho nedokončeného podniku (Bohemia rallye), takže v Pačejově neškrtá nic. Každý bod, který získá, se mu tak okamžitě přičítá. Jeho maximem, může být 279 bodů po skončení soutěže. Průběžně třetí Dominik Stříteský v předchozí soutěži šampionátu (Barum rallye) nestartoval, takže na Pačejově rovněž nic neškrtá. Jeho maximální zisk může dosáhnout 272 bodů a to by mu stačilo k titulu, protože v takové konstelaci by mohl Březík získat nejvýše 267 bodů a Mareš ještě méně.
Do souboje o titul již nemohou zasáhnout pětinásobný vítěz z Pačejova v předchozích letech Jan Kopecký, dále Ján Kundlák (oba Škoda Fabia RS Rally2) a Rakušan Simon Wagner (Hyundai i20 N Rally2). Ovšem na západočeských silnicích pojedou o svůj výsledek a vylepšení svého bodového konta. A mohou zahýbat bodovou matematikou při boji o titul.
Zajímavosti z týmů Škoda
- Agrotec Škoda Rally Team se aktivně zapojil do oslav 125 let působení značky Škoda v motorsportu. Jan Kopecký osobně zahájil výstavu 22 historických závodních vozů Škoda, která je od 8. do 27. září k vidění v OC Olympia Brno.
- Samohýl Škoda Team se zaměřuje na práci s mladou generací. Adam Březík se stal jezdeckým koučem třiadvacetiletého e-sportového závodníka Jana Hujíčka. Ten následně s vozem Škoda Fabia 130 v designu týmového speciálu zlínské stáje nastoupil ve Vysokém Mýtě do závodu MČR v autoslalomu.
- Kontakt Škoda Team pokračuje v systematické výchově svého nejmladšího člena, sedmiletého Věroslava Cvrčka. Pod dohledem svého otce si během závodů seriálu Klára Cup v Nechanicích u Hradce Králové poprvé vyzkoušel ruční řazení v autokrosovém speciálu divize Racer Buggy 125.
- Auto Strž Škoda Rallypossible Team si připsal výrazný sportovní úspěch na Rally Vyškov. Posádka Ján Kundlák – Pavel Zalabák zde zvítězila v poháru P2+, určeném nejrychlejším posádkám rallysprintového mistrovství.
- Auto Podbabská Škoda Team pokračuje také v letošním roce v projektu „Nauč se řídit jako Dominik“. Na Autodromu Sosnová se Dominik Stříteský ujal role řidičského instruktora pro dva mladé účastníky kurzu bezpečné jízdy.
Pech má velké vzpomínky
Nejoblíbenější soutěží plzeňské posádky EuroOil teamu Václava Pecha s Petrem Uhlem je Rallye Pačejov, kde v roce 1996 absolvovali svou vůbec první soutěž, a to s historickou Škoda 1000 MB Václava Pecha staršího.
„Pačejov je pro nás vždy speciální. Přijde nás podpořit obrovské množství fanoušků, kteří jsou tady všude u trati vidět víc než jinde. Už při tréninku si s Petrem jezdíme po svých jménech, nebo po mé přezdívce, která je i letos na rychlostce „Čečelovice“ skutečným barevným uměleckým dílem. V posledních letech na kultovní rychlostce ,,Muničák“, mají dokonce připravené i modrožluté kouřové efekty, které vidíme ze závoďáku už z dálky i my s Petrem,“ láká na atmosféru závodu Pech mladší, který řídí Citroën C3 Rallye 2.
Program Rallye Pačejov
Sobota 19. září - 9.10 RZ1 (19,97 km), 10.05 RZ2 (13,31 km), 12.58 RZ3 (19,97 km), 13.50 RZ4 (13,31 km), 15.05 RZ5 (7,07 km), 15.35 RZ6 (4,72 km), 17.55 RZ7 (7,07 km), 18.25 RZ8 (4,72 km). Etapa celkem 90,14 km).
Neděle 20. 9. - 8.40 RZ9 (20,29 km), 9.45 RZ10 (9,72 km), 12.05 RZ11 (20,29 km), 13.10 RZ12 (9,72 km). Etapa celkem 60,02 km.
Průběžné pořadí MČR (po 5 z 6 soutěží)
1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 246 bodů; 2. Březík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 219; 3. Stříteský (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 212; 4. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 170; 5. Kundlák (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 161; 6. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 145; 7. Cais (Hyundai i20 N Rally2) 109; 8. Pech (ČR/Citroën C3 Rally2) 101; 9. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 74; 10. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 73; 11. Tarabus (Škoda Fabia RS Rally2) 35; 12. Kopáček (Ford Fiesta R5) 31; 13. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 26; 14. Ševčík (Škoda Fabia R5) 24; 15. Jirásek (Citroën C3 Rally2) 15; 16. Trojan (Škoda Fabia RS Rally2) 13; 17. Komárek (Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 18. Talaš (Citroën C3 Rally2) 8; 19. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 8; 20. Kdér (Peugeot 208 Rally4) 6. Bodovalo 34 jezdců.
Zdroj: Autorský text, Foto: Ivo Prieložný a Eduard Suchý