Přehnali jsme to s displeji, přiznává šéf Mercedes-Benzu. Tlačítka se už začala vracet
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Nejnovější mercedesy mají v interiéru obří displeje a jen velmi málo fyzických ovládacích prvků. Generální ředitel Ola Källenius řekl, že taková dominance dotykového ovládání možná nebyl nejlepší nápad.
Málokterá automobilka dnes nabízí větší plochu věnovanou displejům než Mercedes-Benz v provedení svých aut s obrazovkou Hyperscreen. Ta se totiž táhne napříč celou palubní deskou. Primárně dotykové ovládání však mercedesy mají už delší dobu i na věci, které by se vážně hodilo mít na tlačítku.
Generální ředitel automobilky Ola Källenius nyní na Redditu řekl, že nahrazení téměř všech fyzických ovladačů prvky v displeji nebyla nejlepší cesta k modernímu interiéru auta. Touto cestou šli, protože to byl trend. „V podstatě jsme jen šli s dobou. Čím dál víc bylo trendem, že se auta stávala více a více digitálními a hrálo to roli v přidávání dalších funkcí do našich modelů,“ řekl Källenius.
Nyní tedy do interiéru chce vracet fyzické ovládací prvky. Do jisté míry už to začalo, nová generace tříd CLA či GLC má kolečka na volantu v místech, kde dřív bylo dotykové ovládání. „Sám mám na volantu rád kvalitní kolečko a kolébku,“ řekl Källenius. Teplota ve voze se však stále ovládá v displeji, stejně jako vyhřívání sedaček, které bylo dřív tradičně na dveřích.
Přejít kompletně zpět na tlačítka však není správná cesta. „Snad se všichni shodneme, že je třeba vytvářet nové způsoby, jak pracovat s autem. Posun k digitálnímu ovládání vypadalo a ve většině případů stále vypadá jako správná cesta,“ dodal Källenius. Jako dobrý způsob ovládání auta zmínil hlasové příkazy; k těm ovšem sami musíme přidat zkušenost, že řidiče může velmi rozptylovat zadávání toho stejného příkazu znova a znova jinými slovy a zkoušet, co auto pochopí.
Mercedesy budoucnosti se tedy nevrátí k tlačítkům, která si pamatujeme z dob dávno minulých. Alespoň některé funkce by ale fyzické ovládací prvky dostat mohly, zejména ty často používané. Källenius neprozradil, kterých tříd by se to mohlo v budoucnu týkat a kdy, ale vypadá to, že se Mercedes-Benz přidává k řadě dalších značek, které si čím dál víc uvědomují nevýhody dotykového ovládání.
zdroj: Reddit