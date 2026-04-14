Překvapení se nekoná: Bizarní libanonský startup po Saabu opět podvedl Číňany
Jedním z prvních čínských startupů, který zkusil prodej i v Evropě, bylo HiPhi. Jeho originálně designované vozy sice zaujaly, ale ne natolik, aby si je někdo i koupil. Automobilka proto zkrachovala, loni se ale objevily informace o jejím znovuzrození.
Automobilový svět zná z historie spoustu bizarních příběhů. Jeden z těch nejpodivnějších zahrnuje libanonsko-kanadsko-palestinského investora Jihada Mohammada, který v roce 2017 založil automobilku EV Electra. Ta ukázala spoustu nepovedených renderů, včetně jednoho založeného na ukradené fotce slovensko-českého K1 Attack, ale reálně nikdy nevyrobila jediné auto.
Mezitím se ale panu Mohammadovi podařilo přesvědčit hned několik jiných firem, že je důvěryhodný investor. V prvním případě u firmy Detroit Electric to skončilo krádeží prototypu Mohammadem. Následoval pokus o zahájení výroby vozu NEVS Emily GT, což je poslední pohrobek Saabu. Mohammad nasliboval hory doly, po měsících lhaní ale lidem v NEVS došlo, že to k ničemu nepovede a spolupráce byla zrušena.
I tak Jihad zaplnil web EV Electry informacemi o chystaném voze, který vypadal totožně jako Emily GT. Nově přejmenovaný na Quds Gaza GT, aby se přiživil na palestinském konfliktu a s tvrzením, že s původním vozem nemá nic společného. Důvod jeho konání není úplně zřejmý, s největší pravděpodobností jde ale o nějakou formu kryptopodvodu, kde automobilky slouží jako záminka pro potenciální investory. Více o tom řekl kolega František Pisarovič v jednom z dílů Aut z Pekla.
Když minulý rok zkrachovalá automobilka HiPhi oznámila, že se našel investor a plánuje se obnovení výroby, četl jsem zprávu s radostí. V unylé produkci čínských automobilek, které se poslední dobou už jen vykrádají navzájem, jsou vozy HiPhi příjemným zpestřením. Místy možná až cirkusáckým, ale rozhodně osvěžujícím provoz na silnicích. Radost přešla ve chvíli, kdy jsem se dostal k odstavci zmiňujícímu jako investora právě EV Electru.
V Číně byli buď až příliš zoufalí, nebo se přes Velký firewall nedostaly informace o předchozí činnosti Jihada Mohammada. Podle jeho plánu si měla EV Electra zajistit investicí podíl kolem 70 % v HiPhi a využít existující továrnu k obnovení produkce všech tří modelů. Zbylých 30 % mělo zůstat v rukou původního vlastníka Human Horizons.
Od minulého května, kdy tato zpráva vyšla, se ale neobjevilo moc nových informací. Až teď, kdy čínská média přinesla zprávy o rekonstrukci továrny HiPhi a přípravě na obnovení produkce. Automobilka také přinesla plán na restrukturalizaci po bankrotu, který schválil místní soud v Jan-čchengu.
Jenže z dostupných dokumentů je také zřejmé, že EV Electra s tím nemá nic společného. EV Electra prý i přes opakované sliby investice reálně nikdy neposlala do HiPhi ani dolar a pravděpodobně ani na účtech moc peněz nemá. S žádným dalším podílem EV Electry v HiPhi se už tedy nepočítá. Mezitím se ale Číňanům podařilo najít jiné potenciální partnery.
Více než 80 % dluhů bylo přeměněno na akcie (tzv. debt-to-equity swap), což firmě vyčistilo stůl pro nové investory. Velký zájem mají dva velcí investoři, podle čínských médií má jít o automobilky nebo státní fondy. Výhodou HiPhi je existence továrny, která je teoreticky připravena na rychlé obnovení výroby.
Nevlastní ji ale přímo HiPhi, které nemá vlastní licenci na výrobu automobilů. To je v Číně u nových startupů běžná praxe, získat vlastní licenci totiž není snadné ani levné. Například Nio si takto nechávalo vyrábět auta u JAC a Xpeng u Haimy. HiPhi má spolupráci s Yueda Kia, což je společný podnik mezi korejskou Kiou a čínským konglomerátem Yueda, dříve zahrnoval také automobilku Dongfeng.
Továrna tedy patří Yuedě, která se po krachu také starala o majitele vozů HiPhi. Už loni se rozjela pod taktovkou Yuedy modernizace továrny, konkrétně šlo o úpravy linek tak, aby splňovaly nejnovější ekologické standardy a byly plně digitálně propojené. Stále se zde přitom má počítat s výrobou modelů HiPhi. Zprávy z počátku roku 2026 naznačují, že linky jsou funkční a probíhá na nich omezená výroba pro testovací účely a dokončení restrukturalizace.
Tentokrát už ale bude větší důraz kladen na model HiPhi Y, který je ze tří modelů značky ten nejnormálnější a tedy nejlevnější. S modely X a Z totiž automobilka nastavila cenovku začínající v přepočtu nad 1,5 milionem korun, zatímco HiPHi Y začínalo v přepočtu o půl milionu níže.
Pokud se podaří HiPhi navrátit k výrobě vozů, šlo by o první úspěšný projekt, kterému něco takového vyšlo. V současné době se obnovit výrobu snaží také Weltmeister, který má obrovské plány, ale po oznámení minulý rok už také chybí nové informace. Krátce se podařilo obnovit výrobu automobilce Zotye, ale vydrželo to jen dva roky, než znovu skončila.
Zdroj: Baidu, zdroj foto: HiPhi, zdroj videa: HiPhi