Prémiové smartphony s filmovými režimy natočí rodinný výlet autem jako z kina
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Videa z rodinných výletů autem bývají roztřesená a nevýrazná, a tak se k nim pak nikdo nevrací. Novinky vivo X500 Pro a X500 Pro Max, prodávané od 16. listopadu, to chtějí změnit. Nabízejí portrétní video s přirozenými tóny pleti, filmové barevné styly a režimy, které natočí efektní záběr jedním dotykem.
Telefon dnes natáčí lépe než videokamera před deseti lety, a přesto video z cesty na dovolenou často působí nudně: pár vteřin dálnice z okna, rozmazané děti na odpočívadle a západ slunce, který na displeji vypadá šedě. Filmaři přitom žádná kouzla nepoužívají, jen drží obraz v klidu, hlídají barvy a nenechají hlavní postavu utéct ze záběru. Tyto principy přenáší do telefonu nová vlajková řada vivo X500, na jejíž optice se podílela společnost ZEISS, a to tak, aby je zvládl každý bez přípravy.
Barvy jako ve filmu
Základem je hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic, který mají oba modely a který si poradí se scénami s velkými rozdíly mezi světlem a stínem, třeba s rodinou před autem v ostrém protisvětle. Funkce 4K Cinematic Portrait Video zachovává přirozené tóny pleti i ve složitém osvětlení a nabízí barevné styly Sunny Day a Vibrant, vyvinuté společně se ZEISS. Pro záběry krajiny za oknem je k dispozici 4K Cinematic Color Video se styly inspirovanými klasickým filmem: Paris Afterglow, Golden Hour a Pastel. A kdo chce opravdu filmový vzhled, zapne režim Film Style s poměrem stran 2,4:1, pohybovou neostrostí, září kolem světel a jemným zrnem.
Postava pořád uprostřed
Na výletě je největším problémem pohyb. Děti pobíhají po parkovišti u vyhlídky, pes vyskočí z kufru a babička se zrovna otočí zády. Technologie X-Track Engine proto sleduje objekt během natáčení a funkce Lock-On Subject Tracking udrží člověka v ostrosti, i když na chvíli zmizí ze záběru nebo ho někdo zakryje. Sada nástrojů Movie Workshop přidává funkci Auto Framing, která drží postavu uprostřed obrazu, a Vortex Shot, který jedním dotykem natočí stabilní 360° rotující záběr. Třeba kolem celé posádky i auta na horské vyhlídce.
Zpomalené chvíle i plynulý obraz
Některé momenty si zaslouží zpomalit. Oba telefony natáčejí nativně ve 4K při 240 snímcích za sekundu, takže si v detailu přehrajete, jak auto projíždí kalužemi na polní cestě k chalupě nebo jak děti poprvé skáčou do jezera. Pro běžné natáčení je k dispozici 4K video při 120 snímcích za sekundu se sledováním ostření. X500 Pro Max navíc nabízí stabilizaci 3° Gimbal-Grade OIS, která vyhladí záběry z ruky. Hotové video si pak posádka prohlédne na 6,85palcovém displeji ZEISS Master Color u Pro Max nebo na kompaktním 6,36palcovém displeji u Pro, ideálně až po zaparkování.
Natáčení ve 4K je náročné na energii. Pro Max proto dostal baterii 6750 mAh, Pro 6510 mAh a oba se nabíjejí výkonem 90 W. Výkon obstarává 2nm čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro a certifikace IP68 a IP69 chrání telefony před deštěm i prachem z polních cest.
Telefony jsou v prodeji od 16. listopadu. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do konce roku je v akci od 41 999 Kč. Ve stejném období nabídka zahrnuje také slevu na protiúčet, prodlouženou záruku na tři roky a splátky bez navýšení.