Prémiové smartphony s teleobjektivem ZEISS přiblíží i nejvzdálenější zimní vrcholy
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Zimní krajina je fotogenická, ale na fotce z mobilu se hory často ztratí v malé šedé linii na obzoru. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max, která je právě v prodeji, to mění díky teleobjektivům s certifikací ZEISS APO, hlavnímu fotoaparátu navrženému pro náročné světlo a odolnosti IP68 a IP69.
Kdo vyrazí v zimě na hřebeny, do Krkonoš nebo jen na výlet za město, zná ten pocit. Z vyhlídky je vidět zasněžený vrchol, mrazem ojíněný les a nízké slunce nad údolím. Jenže na fotce z běžného telefonu je všechno malé a vzdálené, sníh šedivý a obloha přepálená. Krajina, která na místě bere dech, na displeji působí ploše. Nová vlajková řada vivo X500 vznikla ve spolupráci se společností ZEISS a krajinářům nabízí přesně to, co jim u mobilů chybí: dosah a kresbu.
Hory blíž, než se zdá
Oba modely mají teleobjektiv s certifikací ZEISS APO a ekvivalentem ohniska 85 mm. Delší ohnisko zhušťuje perspektivu, takže vzdálené hřebeny působí mohutněji a vrstvy krajiny se pěkně řadí za sebou. X500 Pro Max ho spojuje s 200Mpx snímačem 1/1,4", jehož rozlišení dovoluje snímek dodatečně oříznout a zachovat detaily, třeba chatu na úbočí nebo lanovku v dálce. Stabilizace na úrovni CIPA 7.0 pomůže, když se na zimní výpravě setmí dřív, než čekáte. X500 Pro má 64Mpx snímač Sony LYTIA 610. Kamzíka na skále nebo lyžaře na protějším svahu pak zachytí funkce Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením u Pro Max a 20násobným u Pro.
Sníh, který zůstane bílý
Zasněžená krajina je pro fotoaparáty zrádná. Jasný sníh a obloha vedle tmavého lesa vytvářejí obrovský kontrast. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic, který mají oba modely, je navržený právě pro takové scény a zachová kresbu ve světlech i stínech. Kdo natáčí, ocení profil Cinematic Pro Log s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV, a krátkou zimní zlatou hodinku pomůže vytěžit barevný styl Golden Hour.
Výbava pro dlouhý den venku
Na celodenní výlet vystačí baterie s kapacitou 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, které se nabíjejí výkonem 90 W kabelem nebo 40 W bezdrátově. Displej Pro Max s jasem až 4400 nitů zůstává čitelný i na oslnivém sněhu. A sníh ani mokré rukavice telefonům nevadí, protože oba splňují certifikace IP68 a IP69. Hodí se tak i na delší výpravy, kde není kde dobíjet.
Telefony jsou v prodeji od 16. listopadu. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do konce roku je v akci od 41 999 Kč. Ve stejném období nabídka zahrnuje také slevu na protiúčet, prodlouženou záruku na tři roky a splátky bez navýšení.