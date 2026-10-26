Prémiový smartphone s optikou ZEISS ostře zachytí každý roadtrip
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Milovníci aut a dlouhých cest už nemusí vozit v kufru těžkou zrcadlovku. Nová řada telefonů vivo X500 přináší pokročilé fotoaparáty ZEISS pro rychlé akční záběry i noční jízdy. Díky bateriím s kapacitou až 6750 mAh navíc bez potíží zvládnou celodenní navigaci.
Vyrážíte o víkendu na oblíbený sraz sportovních vozů, plánujete dlouhou projížďku alpskými průsmyky nebo chcete kvalitně nafotit svůj čerstvě umytý vůz? Chytré telefony dnes běžně nahrazují klasické fotoaparáty, ale při focení rychle jedoucích aut nebo detailů v potemnělé garáži stále často naráží na své technické limity. Prémiové modely vivo X500 Pro a X500 Pro Max tyto překážky spolehlivě odstraňují. Spojují totiž masivní výpočetní výkon s optikou, která si poradí s dynamickým pohybem i nočním osvětlením.
Ostré záběry z trati díky bleskovému ostření
Focení motorsportu nebo aut v pohybu obecně vyžaduje především rychlé a přesné ostření. Vrcholný model X500 Pro Max je proto vybaven 200Mpx periskopickým teleobjektivem ZEISS APO s profesionální stabilizací. Díky vícezónovému laserovému autofokusu dokáže ve zlomku vteřiny uzamknout zaostření na rychle se pohybujícím voze. Blesková závěrka a výkonný 2nm procesor Dimensity 9600 Pro se starají o to, že i při focení takzvaného panningu (kdy sledujete objekt v pohybu a pozadí za ním se efektně rozmaže) zůstane samotné auto dokonale ostré. Kromě hrubého výkonu procesoru pomáhají se zpracováním obrazových dat a záznamem 8K videa i dedikované obrazové čipy vivo V3+ a VS1. Zařízení se tak zbytečně nezahřívá ani při natáčení dlouhých onboard záběrů z palubní desky.
Poradí si s temnou garáží i odlesky světlometů
Fotografování aut se neodehrává jen na prosluněných silnicích. Velkou výzvou pro každý mobilní objektiv jsou stísněné tmavé interiéry vozů nebo podzemní garáže. Kompaktnější model X500 Pro těží ze zbrusu nového snímače Sony s extrémním dynamickým rozsahem, který dokáže pojmout maximum zbytkového světla. Zásadní roli zde hraje speciální povrchová úprava čoček ZEISS T. Ta velmi efektivně minimalizuje nežádoucí odlesky, které běžně vznikají při focení proti rozsvíceným dálkovým světlometům nebo při ostrém odrazu slunce od naleštěné metalízy. Focení v ostrém protisvětle tak pro řidiče přestává být technickým problémem.
Baterie a displej pro celodenní navigování
Pro většinu řidičů telefon nefunguje jen jako fotoaparát, ale představuje hlavní navigační centrum vozu. Neustále zapnutá GPS, streamování hudby do audiosystému a vysoký jas displeje představují pro baterii obrovskou zátěž. Vivo do zařízení vměstnalo akumulátory s kapacitami, které běžně vídáme spíše u velkých tabletů. Model Pro Max se spoléhá na vysokých 6750 mAh. Tento hardware bez zaváhání zvládne dlouhý dálniční přesun přes celou republiku, aniž byste museli s obavami kontrolovat stav procent a hledat kabel do autozásuvky. Pokud energie přece jen klesne, obě varianty podporují rychlé 90W drátové a 40W bezdrátové nabíjení.
Při samotném navigování přímo na displeji mobilu oceníte kvalitní zobrazovače. Model Pro Max nabízí velkorysou úhlopříčku 6,85 palce s jemným 2K rozlišením, kompaktnější verze Pro pak disponuje 6,36palcovou obrazovkou. Oba telefony využívají špičkové AMOLED panely s obnovovací frekvencí 144 Hz.
Předprodej těchto vybavených modelů startuje na českém trhu už zítra, 27. října.